Le prochain adversaire de l’Inter Miami désormais connu en Leagues Cup

Avec des victoires contre Cruz Azul du Mexique et Atlanta United de la MLS pour commencer la saison de la Coupe des Ligues 2023, l’Inter Miami a une base solide sur laquelle s’appuyer.

À seulement deux matchs de sa carrière dans la Major League Soccer, Lionel Messi s’est déjà imposé comme une sensation incontournable, avec déjà trois buts. La star de Miami a remporté son premier match avec un coup franc spectaculaire dans les dernières secondes pour remporter le match.

L’arrivée de Lionel Messi a cependant coïncidé avec la Coupe des Ligues plutôt qu’avec la saison normale de MLS, donc son itinéraire était un peu plus compliqué à prévoir. Ces deux victoires garantissent au South Florida Club un match au DRV PNK Stadium le 2 août pour les 16es de finale de la Coupe des Ligues.

L’Inter Miami affrontera ensuite Orlando City

En 16es de finale, Orlando City se rendra à Fort Lauderdale le 2 août pour affronter Lionel Messi et l’Inter Miami. Il est également connu sous le nom de « Derby de Floride ».

Wilder Cartagena a marqué le but de la victoire dans le temps d’arrêt alors qu’Orlando battait Santos Laguna 3-2 lors d’une rencontre de Coupe des Ligues 2023 samedi.

Après avoir reçu une passe de Cesar Araujo, Cartagena a marqué avec un effort du pied droit depuis le milieu de la surface. Les buts de Santos Laguna sont survenus aux 41e et 58e minutes de Ral Lopez et Harold Preciado. Avant le but vainqueur de Cartagena, Orlando City a marqué deux fois de plus, grâce à Duncan McGuire et Mauricio Pereyra.

Comment puis-je regarder le match en direct et à la télévision ?

Les billets pour le match du 2 août, officiels et en revente, ont été répertoriés sur Ticketmaster à partir de mercredi, à des prix allant de 126 $ à 1 200 $ (avant frais). Le premier match de Messi a été signalé comme une vente à guichets fermés, tandis que le match de mardi a été sous-assisté, selon The Athletic.

Tous les matchs de la Leagues Cup seront accessibles via le Season Pass MLS sur Apple TV. Aux États-Unis, vous pouvez regarder certains matchs sur TUDN et Univision.

Après avoir commencé avec 47 participants, les huitièmes de finale de la Coupe des Ligues 2023 ne comprendront que 16 clubs de MLS et de Liga MX. Voir ci-dessous pour une ventilation de qui a avancé au tour suivant.

Equipes MLS en (14)

FC Cincinnati (vainqueur du Central 3)

Charlotte FC (vainqueur du Sud 4)

Columbus Crew (Central 1, premier ou deuxième)

FC Dallas (finaliste du Sud 4)

DC United (finaliste Est 2)

Houston Dynamo FC (finaliste du Sud 2)

Inter Miami CF (vainqueur du Sud 3)

LAFC (au revoir)

Minnesota United FC (Central 2, premier ou deuxième)

Révolution de la Nouvelle-Angleterre (East 4, premier ou deuxième)

New York City FC (Est 3, premier ou deuxième)

Orlando City SC (vainqueur du Sud 2)

Union de Philadelphie (vainqueur Est 1)

Portland Timbers (Ouest 1, premier ou deuxième)

Équipes de Liga MX en (7)

Club América (Central 1, premier ou deuxième)

Club León (vainqueur Ouest 3)

Cruz Azul (finaliste Sud 3)

FC Juárez (finaliste Sud 1)

Mazatlán (vainqueur Sud 1)

Pachuca (au revoir)

Pumas UNAM (vainqueur Est 2)

Les équipes MLS sortent (4)

Atlanta United (Sud 3)

Austin FC (Sud 1)

CF Montréal (Est 2)

St.Louis CITY SC (Central 1)

Les équipes de la Liga MX sortent (2)

Necaxa (Sud 4)

Santos Laguna (Sud 2)

