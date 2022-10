Le prochain adversaire d’Anthony Joshua: Otto Wallin “dans le mix” et “prêt”, déclare le promoteur Dmitriy Salita | Nouvelles de boxe

Otto Wallin est en pourparlers et “dans le mix” pour un affrontement des poids lourds contre Anthony Joshua, selon le promoteur Dmitriy Salita.

La confrontation entièrement britannique proposée par Joshua avec Tyson Fury a échoué plus tôt ce mois-ci, après des semaines de négociations, les pourparlers ayant échoué entre les camps rivaux.

Le joueur de 32 ans est à la recherche d’un nouvel adversaire avant un retour sur le ring, potentiellement dès décembre, avec Salita – qui promeut également Claressa Shields – confirmant que Wallin est “dans le mix” pour affronter Joshua.

“Eddie (Hearn) et moi avons parlé après le combat d’Usyk et il a exprimé son intérêt pour le combat avec Otto Wallin”, a déclaré Salita. Sports du ciel. “Ensuite, il y a eu la conversation avec Tyson (Fury) combattant Joshua, alors lui (Hearn) et moi avons parlé et il a dit qu’il poursuivait cette possibilité, donc ces discussions ont été suspendues.

“Je sais que le nom d’Otto est dans le mélange avec d’autres et c’est quelque chose qui nous intéresse beaucoup et nous avons exprimé notre intérêt à Eddie.

“D’après ce que je sais et d’après ce que je comprends, Otto est en jeu pour un éventuel combat avec Anthony Joshua.”

Joshua a insisté sur le fait qu’il souhaitait revenir sur le ring avant la fin de 2022 après sa défaite par décision partagée contre Oleksandr Usyk en août, une deuxième défaite consécutive contre l’Ukrainien, bien qu’aucune date ou lieu provisoire n’ait encore été confirmé.

“Je ne sais pas quand aura lieu le prochain combat d’Anthony Joshua, mais si c’est en décembre, janvier ou plus tard, c’est quelque chose qui nous intéresse”, a ajouté Salita. “Évidemment pas trop tard, mais si c’est le prochain combat de Joshua – c’est de cela dont nous parlons – alors c’est quelque chose qui nous intéresse beaucoup.

“Otto est très confiant quant à ses chances de gagner, alors qu’il est possible que Joshua se sente un peu intimidé après une défaite contre un gaucher à Usyk. Il a fait un excellent travail, mais il a perdu.

“Il y a eu de bonnes discussions, nous aimons le combat et nous sommes prêts pour cela, à tout moment, n’importe quel jour de la semaine.”

Wallin (24-1) est inactif depuis sa défaite contre Rydell Booker en mai, tandis que sa seule défaite professionnelle est survenue lors d’une rencontre exténuante et d’une défaite par décision unanime contre Fury en 2019.

Le Suédois a offert à Fury un test difficile et lui a laissé une horrible coupure nécessitant 47 points de suture, tandis que Salita pense qu’une rencontre avec Joshua pourrait produire un futur adversaire pour le “Gypsy King”.

“Il (Wallin) est prêt [to fight Joshua] sans aucun doute », a déclaré Salita. « Otto veut également combattre Tyson Fury. Il a donné à Tyson le combat le plus difficile de sa carrière – beaucoup ont estimé qu’il avait gagné et certains ont estimé que le combat aurait dû être arrêté.

“Anthony Joshua veut un combat avec Tyson Fury, donc je crois que le vainqueur de ce combat est un candidat de bonne foi pour Tyson Fury.

“En tant que fan de boxe, le combat [for Joshua] avec Otto Wallin relève du bon sens.”