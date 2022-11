Le prochain acte de Palin n’est pas clair après les pertes d’Alaska House

JUNEAU, Alaska (AP) – La républicaine Sarah Palin est réapparue dans la politique de l’Alaska plus d’une décennie après avoir démissionné de son poste de gouverneur dans l’espoir de remporter le siège de l’État à la Chambre des États-Unis. Elle avait beaucoup pour elle : une reconnaissance de nom imbattable, le soutien de l’ancien président Donald Trump dans un État qu’il a porté deux fois, une capacité inégalée à attirer l’attention des médias nationaux.

Mais elle a eu du mal à s’enflammer auprès des électeurs, dont certains ont été rebutés par sa démission en 2009, et a mené ce que les critiques considéraient comme une campagne terne contre un républicain approuvé par les chefs de parti de l’État et un démocrate en petits groupes qui s’est présenté comme un Alaskan régulier et a couru sur une plate-forme de “poisson, famille et liberté”.

Palin a perdu deux élections pour le siège de la Chambre que le républicain Don Young a tenu pendant 49 ans avant sa mort en mars – un scrutin spécial en août pour déterminer qui servirait le reste de son mandat et les élections générales du 8 novembre pour un mandat complet de deux ans. Les résultats des élections du 8 novembre ont été annoncés mercredi. Les deux votes classés ont été remportés par la démocrate Mary Peltola, qui est Yup’ik et qui, avec sa victoire aux élections spéciales, est devenue la première autochtone de l’Alaska à siéger au Congrès.

Peltola, un ancien législateur de l’État, a évité le sniping entre Palin et le républicain Nick Begich, qui a qualifié l’ancien gouverneur de lâcheur et d’auto-promoteur. Palin a suggéré que Begich, qui est entrée dans la course l’automne dernier, des mois avant Palin, et est issue d’une famille d’éminents démocrates, était une “plante” qui lui siphonnait les votes. Les deux ont néanmoins encouragé une stratégie de « classer le rouge » avant les élections de ce mois-ci dans l’espoir de reprendre le siège du GOP. L’élection générale comprenait également un libertaire qui était loin derrière.

Jim Lottsfeldt, un consultant politique affilié à un super PAC qui a soutenu Peltola, a déclaré que les élections ressemblaient à beaucoup de « layups faciles » pour les républicains.

Palin, le candidat républicain à la vice-présidence de 2008, aurait pu « s’enfuir » avec eux mais ne semblait pas concentré, a-t-il dit. Il a cité comme des faux pas les voyages de Palin en dehors de l’Alaska, dont un à New York quelques jours avant les élections générales, et des événements « loufoques » à la maison, dont un organisé par un comité d’action politique peu fréquenté et mettant en vedette un interprète hommage à James Brown.

Avec les pertes, a déclaré Lottsfeldt, la sensation conservatrice unique devient “une sorte de vieille nouvelle”.

Le stratège républicain Brad Todd a déclaré que Palin “avait beaucoup de caractéristiques que le président Trump avait avant l’arrivée du président Trump. Et maintenant, il y a beaucoup d’imitateurs du président Trump. Il a dit que cela pose un défi pour quelqu’un comme Palin, qui a “beaucoup plus de compagnie dans sa voie qu’elle n’en avait il y a 12, 14 ans”.

“Un défi, et le président Trump aura également ce défi, est que si vous voulez être le genre de mercenaire envoyé pour mener de grandes batailles, vous devez gagner”, a déclaré Todd.

Mais il a dit que le “vernaculaire anti-élite” commun au parti républicain vient naturellement à Palin, et deux défaites électorales ne “l’empêcheront pas d’être un substitut très puissant pour certaines personnes si elle le veut”.

Palin s’est engagé depuis l’élection à soutenir un effort visant à abroger un système approuvé par les électeurs de l’Alaska en 2020 qui a remplacé les primaires des partis par des primaires ouvertes et a institué le vote préférentiel lors des élections générales. Les élections de cette année ont été les premières organisées dans le cadre du système, contre lequel Palin a commencé à s’insurger avant que les premiers votes ne soient exprimés.

Art Mathias, un chef de file de l’effort d’abrogation, a déclaré que Palin avait un “énorme public” et serait “inestimable” dans les efforts pour le faire avancer.

Palin a déclaré aux journalistes le jour du scrutin qu’elle n’était pas sûre de ce qu’elle ferait dans deux ans si elle perdait, mais a déclaré que “mon cœur est au service des Alaskiens”. Elle a également déclaré qu’elle souhaitait discuter avec des membres du Congrès de ce qu’elle pourrait faire, même en dehors des fonctions électives, “pour aider à garantir que les Américains peuvent faire confiance à ce qui se passe au gouvernement”.

Les commentaires étaient similaires à ceux qu’elle avait faits en 2009 lorsqu’elle avait démissionné de son poste de gouverneur. Palin a attribué sa décision de se retirer aux demandes de documents publics et aux plaintes en matière d’éthique qui, selon elle, étaient devenues des distractions.

Palin, ancienne maire de sa ville natale Wasilla, a fait sensation dans la politique conservatrice après avoir fait irruption sur la scène nationale en 2008 avec son comportement folklorique et ses doublures zingy. Elle a écrit des livres, a participé au circuit de la parole, est apparue dans des programmes de télé-réalité, a passé du temps en tant que contributrice de Fox News et a formé un comité d’action politique qui s’est depuis dissous.

Bien qu’elle soit restée en grande partie en dehors de la politique de l’Alaska après avoir quitté le bureau du gouverneur, Palin a été l’une des premières partisanes de la course de Trump en 2016 et a fait la une des journaux cette année avec un procès infructueux contre le New York Times.

Dans une interview en juin, elle s’est hérissée des suggestions des critiques selon lesquelles elle avait laissé l’Alaska derrière elle, affirmant qu’elle vivait dans l’État, qu’elle avait élevé ses enfants ici et qu’elle était “tellement alaskienne” qu’elle avait récemment heurté un orignal en conduisant.

Palin a réalisé des vidéos via Cameo, un site où les gens peuvent payer pour des messages personnalisés de célébrités. Les siens sont annoncés à 199 $.

Palin a relancé son mantra de 2008, “Drill, baby, drill”, pendant la course à la maison en appelant à plus de production de pétrole, et alors qu’elle et Peltola étaient amicales, Palin a soutenu que le système de vote par classement avait “produit la parodie d’envoyer un démocrate au Congrès pour représenter l’Alaska, l’un des États les plus rouges du pays.

Andrew Halcro, un ancien législateur républicain de l’État qui s’est présenté au poste de gouverneur contre Palin et figurait parmi les 48 candidats à la primaire spéciale de la Chambre en juin, a déclaré qu’il ne pensait pas que Palin “ait vraiment compris et reconnu le pourcentage élevé d’électeurs qui ne le faisaient tout simplement pas. comme elle.” Palin n’a pris aucune mesure pour les convaincre ou pour attirer les partisans de Begich, a-t-il ajouté.

Begich était le deuxième candidat éliminé aux élections générales après le Libertaire. Lorsque les 64 392 votes de Begich ont été transférés dans le processus de tabulation des votes par classement, un peu plus de 43 000 sont allés à Palin, mais environ 21 500 de ses électeurs n’ont pas choisi de deuxième choix ou ont donné leur vote à Peltola, qui a battu Palin avec 55% des voix.

Mais Halcro a déclaré qu’il ne voyait pas Palin disparaître de la scène.

« Ma question est la suivante : quand des gens comme Palin ou Trump sont-ils déjà partis après avoir perdu ? … Ils viennent d’intensifier leur rhétorique », a-t-il déclaré.

.

Becky Bohrer, L’Associated Press