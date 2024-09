Le prochain accessoire pour maison intelligente d’Apple pourrait comporter un écran « carré »

Selon certaines rumeurs, Apple travaillerait sur une sorte d’écran intelligent de type iPad qui servirait de hub domestique pour contrôler vos appareils HomeKit et Matter. Nous entendons des rumeurs sur l’appareil depuis quelques années, et nous avons maintenant de nouvelles informations sur sa conception potentielle.



Appelé « HomeAccessory » en interne, le prochain appareil domestique intelligent dispose d’un « écran carré », selon 9à5Mac. L’écran carré distinguerait le produit d’un iPad, qui a un écran plus rectangulaire. BloombergMark Gurman de ‘s a déjà décrit le hub de maison intelligente comme « de type iPad » avec des fonctionnalités adoptées du ‌iPad‌, du HomePod et de l’Apple TV, mais il a également décrit un ‌HomePod‌ séparé avec un écran, ce qui semble être plus simple.

9à5Mac affirme qu’il n’est pas clair si le design carré fera partie du produit final, qui semble également avoir une caméra intégrée pour FaceTime. L’appareil comprend une caméra capable d’identifier les gestes de la main à distance et de distinguer une personne d’une autre pour des demandes personnalisées. Bien qu’il puisse exécuter des applications et lire des médias comme le ‌Apple TV‌, il servira également de récepteur AirPlay comme le ‌HomePod‌.

MacRumeurs repéré des signes de HomeAccessory dans le code backend d’Apple plus tôt cette année. Il s’agit d’un produit distinct des autres appareils domestiques d’Apple, l’‌Apple TV‌ et le ‌HomePod‌. Il semble exécuter une variante de tvOS un peu comme le ‌HomePod‌, et la version de test que nous avons vue décrite est équipée d’une puce A18, il est donc possible qu’elle ne soit pas trop loin du lancement.

Avec une puce A18 ou ultérieure, le produit pour maison intelligente d’Apple serait capable d’exécuter les fonctionnalités Apple Intelligence et prendrait en charge le Siri plus intelligent qu’Apple prévoit d’introduire en 2025. Des rumeurs antérieures disaient qu’il ferait ses débuts en 2025 au plus tôt, et 9à5Mac dit que cela pourrait arriver au printemps prochain.