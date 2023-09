Le prochain abonnement de Google combine sécurité et stockage

Google vend de nombreux services et produits. Nous n’avons jamais vu de véritable option d’abonnement tout-en-un de Google avec tout ils l’ont fait, probablement parce qu’il faudrait plus de 100 choses et coûterait beaucoup d’argent. Pour nous, les utilisateurs d’Android, la chose la plus proche d’un abonnement tout-en-un raisonnable proposé par Google était Pixel Pass, mais étant donné sa courte durée, nous supposons qu’il n’était pas très populaire. Cela n’empêchera pas Google de réessayer.

Selon une récente fouille de code effectuée dans la dernière application Google Home, Google prépare un nouvel abonnement qui pourrait combiner les offres de Nest Aware et ce qui semble être Google One. Plus précisément, le code mentionne 2 To de stockage pour des services comme Gmail et Drive, ainsi que « plus d’avantages », ce qui donne plus de crédit à l’hypothèse de Google One.

Nous n’avons pas encore de détails sur les prix, mais pour deviner, un compte de 2 To sur Google One est actuellement au prix de 10 $/mois. Nest Aware commence à 8 $/mois. On peut supposer que Google pourrait proposer un forfait entre 12 et 15 $/mois ?

En tant que personne abonnée à Google One et Nest Aware séparément, je serai intéressé d’en savoir plus sur cette offre. Le seul problème, c’est que je n’ai pas besoin de 2 To de stockage. J’utilise l’option 100 Go et je la paie avec mon crédit Google Play gagné. Je ne peux pas répondre à suffisamment d’enquêtes pour me permettre l’option 2 To.

Nous vous tiendrons au courant à mesure que nous en apprendrons davantage.

// 9to5Google