Le processus VAR a changé après le but refusé de Liverpool contre Tottenham

PGMOL, l’organisme responsable des arbitres du football anglais, a modifié le processus d’arbitrage vidéo (VAR) à la suite de l’incident controversé de samedi dernier qui a vu Liverpool refuser à tort un but contre Tottenham Hotspur.

Luis Diaz a vu un but exclu à tort pour hors-jeu avec Darren England et Dan Cook, le VAR et l’assistant du VAR, n’ayant pas réussi à annuler la décision sur le terrain dans ce que PGMOL appellerait plus tard. une « erreur humaine importante ».

Un nouveau protocole visant à améliorer la clarté de la communication entre l’arbitre et l’équipe VAR concernant les décisions sur le terrain a été mis en œuvre.

Il a également été rappelé aux officiels des matches vidéo que, même s’il existe un besoin d’efficacité dans la prise de décision, cela ne devrait jamais se faire au détriment de l’exactitude.

En plus du processus utilisé précédemment, le VAR doit désormais confirmer le résultat du processus de contrôle du VAR avec l’assistant du VAR avant de confirmer la décision finale aux officiels sur le terrain.

Le nouveau protocole – annoncé lors de la diffusion de l’audio VAR du match Tottenham vs Liverpool mardi – a été mis en œuvre immédiatement, à commencer par les matches de ce week-end en Premier League.

Liverpool a qualifié l’incident des Spurs d' »inacceptable » et s’est engagé à explorer une « gamme d’options » avec l’Angleterre et Cook a démissionné par PGMOL de ses fonctions prévues dimanche et lundi derniers.

Les deux hommes n’officieront pas non plus ce week-end, Adrian Holmes, l’arbitre assistant qui a signalé un hors-jeu pour le but de Diaz, n’est pas non plus inclus.

L’audio des conversations entre l’Angleterre et Cook a été rendu public plus tôt cette semaine, Jurgen Klopp suggérant plus tard qu’il souhaitait que le match avec Tottenham soit rejoué.

ALLER PLUS LOIN L’audio de l’erreur VAR de Liverpool rendu public – transcription complète

PGMOL, aux côtés de la Premier League, s’est engagé à diffuser régulièrement des enregistrements audio en jeu des officiels sur le terrain et des équipes VAR au cours de cette saison, en commençant par le dernier épisode de leur programme « Match Officials: Mic’d Up ».

La deuxième édition sera diffusée mardi soir à la fois au niveau international et au Royaume-Uni, avec le chef du PGMOL, Howard Webb, rejoignant l’ancien attaquant anglais Michael Owen pour expliquer les décisions d’arbitrage des matches récents en utilisant un audio inédit entre les officiels sur le terrain et les équipes VAR.

ALLER PLUS LOIN Polémique Liverpool VAR : quelles sont leurs options juridiques ?

(Photo : Visionhaus/Getty Images)