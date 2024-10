Une image de la protéine CRBNmidi créée par des experts de l’Université de Dundee. Crédit : Université de Dundee



Un processus moléculaire innovant de « couper-coudre » mis au point par des scientifiques de l’Université de Dundee a permis la conception d’un outil de recherche qui accélérera la conception de médicaments pour des maladies pour lesquelles aucune autre option n’existe, notamment le cancer.

Les experts du Centre de dégradation ciblée des protéines de l’Université ont créé une nouvelle version personnalisée d’une protéine qui est couramment détournée par des molécules connues sous le nom de « dégradeurs de protéines ». Le processus élimine les morceaux indésirables de la protéine avant que les parties restantes ne soient assemblées, permettant aux chercheurs d’isoler la protéine et de travailler avec elle plus efficacement en laboratoire.

Ce travail pionnier a été publié dans la revue, Communications naturelles.

Les dégradeurs de protéines annoncent une révolution dans la découverte de médicaments, avec plus de 50 médicaments de ce type actuellement testés dans le cadre d’essais cliniques. Ces types de molécules fonctionnent d’une manière fondamentalement différente de celle des médicaments conventionnels.

Au lieu de simplement bloquer les protéines pathogènes, les médicaments dégradants les recrutent ou les détournent pour s’en tenir à une protéine importante appelée ubiquitine E3 ligase, qui fait partie de la machinerie de recyclage des protéines cellulaires. Ce recrutement est fondamental pour le fonctionnement du médicament et conduit à la destruction et à l’élimination complète de la protéine pathogène de l’intérieur de la cellule.

La majorité des médicaments actuellement administrés aux patients qui agissent de cette manière détournent une seule E3 ligase appelée Cereblon (CRBN). Jusqu’à présent, les approches visant à concevoir des molécules plus sûres et plus proches des médicaments et à comprendre comment elles recrutent des protéines pathogènes dans le CRBN ont été lentes et inefficaces.

Cependant, l’équipe de Dundee, dirigée par les biologistes structuralistes Alena Kroupova et David Zollman, dans le groupe du professeur Alessio Ciulli, a conçu une approche ingénieuse pour concevoir une nouvelle variante de la protéine qu’ils ont appelée « CRBN-midi ». «

Cela implique de retirer les morceaux indésirables de la protéine et de coudre les parties restantes ensemble. Cela améliore la capacité à isoler la protéine et à travailler avec elle en laboratoire.

Le Dr Kroupova, premier auteur de l’étude, a déclaré : « Notre variante de la protéine CRBN est plus soluble et plus facilement cristallisable que la protéine mère, tout en se comportant étroitement avec elle et en conservant ses caractéristiques biologiques.

« Cela le rend parfaitement adapté à de nombreuses expériences et processus aujourd’hui largement utilisés dans le domaine de la dégradation ciblée des protéines.

Le Dr Zollman, auteur co-correspondant de l’étude, a ajouté : « Alors que la TPD révolutionne le monde de la conception de médicaments, cette avancée contribuera à accélérer la génération de nouveaux médicaments dégradants qui agissent via cette protéine, ce qui bénéficiera à terme aux patients vivant avec certains l’un des défis sanitaires les plus urgents de notre époque.

« Nous avons rendu notre réactif CRBN-midi largement disponible à la communauté scientifique, sans aucune restriction ni obligation, via le Portail Addgene. Cela a déjà été très populaire depuis que nous l’avons divulgué pour la première fois sous forme de prépublication en janvier 2024″, a déclaré le professeur Ciulli.

« De nombreux groupes de recherche à travers le monde, notamment du monde universitaire et de l’industrie biopharmaceutique, l’utilisent déjà pour leurs programmes de recherche et de découverte de médicaments. »

Plus d’informations :

Alena Kroupova et al, Conception d’une construction Cereblon pour les études cristallographiques et biophysiques des dégradeurs de protéines, Communications naturelles (2024). DOI : 10.1038/s41467-024-52871-9

Fourni par l’Université de Dundee