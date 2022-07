Le processus en 5 étapes pour établir votre premier budget personnel

J’ai construit mon premier budget en tant qu’étudiant de première année. À 19 ans, j’étais responsable de plus de dépenses que jamais auparavant et j’avais besoin d’un meilleur moyen de suivre mon argent. Bien que je sache qu’il serait utile d’écrire mes dépenses et de vérifier mes comptes, je détestais le processus – cela me semblait fastidieux et me rendait anxieux.

Grâce à des mois d’essais et d’erreurs, j’ai développé un système qui fonctionne pour moi. Plutôt qu’une corvée, j’ai finalement commencé à voir mon budget comme une feuille de route utile pour gérer mon argent. Et la meilleure partie ? Cela m’aidait à économiser. J’avais réussi à mettre suffisamment d’argent en banque pour aider à payer un voyage international pendant les vacances de printemps. Je suis même devenu l’ami incontournable pour les conseils budgétaires.

Si vous commencez tout juste à établir votre budget, les stratégies sans fin que vous trouverez en ligne peuvent sembler accablantes. Mais un budget n’a pas à être compliqué ou difficile. D’après mon expérience, la simplicité est la clé.

Voici les cinq étapes que j’ai suivies pour établir mon premier budget, ainsi que l’accès à ma propre feuille de calcul que vous pouvez personnaliser.

Soyez clair sur vos objectifs financiers et pourquoi vous avez besoin d’un budget

Maîtriser votre argent ne consiste pas à être un génie des mathématiques. Il est plus important de comprendre ce que vous voulez que votre argent représente. En d’autres termes, que souhaitez-vous accomplir à court et à long terme ? C’est la première étape.

CNET Money Editor-at-Large Farnoosh Torabi conseille : « Connaissez votre « pourquoi » pour dépenser et économiser. Alignez-le sur vos valeurs. L’argent n’a pas de sens sans objectifs. Certains exemples d’objectifs concrets peuvent inclure le désendettement, les vacances ou la préparation d’un gros achat. Une fois que vous savez ce que vous aimeriez réaliser, joignez-y un montant spécifique afin de pouvoir concevoir votre budget.

Il faut le voir pour le croire (même si c’est effrayant)

Avant de commencer à maintenir un budget, la connexion à mon compte bancaire en ligne était toujours un événement redouté. Je n’ai jamais voulu voir combien j’avais dépensé et j’étais profondément méfiant de voir un solde négatif. Je n’étais pas seul avec cette peur. Mes amis ont également admis que vérifier leurs comptes était éprouvant pour les nerfs.

Mais comme tout défi, si vous le faites suffisamment de fois, cela devient finalement moins difficile. L’examen constant de mes comptes et de mes habitudes de dépenses a non seulement aidé à soulager la douleur, mais a également réduit mon anxiété financière. Il s’avère que la connaissance peut être habilitante. Lorsque j’ai compris mon comportement de dépenses et que j’ai pris conscience de mon flux de trésorerie, mes finances n’étaient plus un jeu de devinettes.

Organisez et comprenez vos habitudes de dépenses

Se familiariser avec la visualisation de mes transactions en ligne a été utile, mais pas sans limites. Un écran sans fin de dépôts et de retraits regroupés n’était pas facile à suivre. J’ai eu du mal à comprendre où réduire ou ralentir les dépenses.

Pour simplifier, j’ai téléchargé mes données bancaires dans un tableur Excel. J’ai éliminé certaines des informations supplémentaires dont je n’avais pas besoin, telles que les numéros de transaction et les soldes restants, pour me concentrer sur l’essentiel : le nom du fournisseur, la date, s’il s’agissait d’un dépôt ou d’un retrait et le montant.

Katelyn Chedraoui/Crumpe



Ensuite, j’ai organisé toutes mes dépenses en différentes catégories – fixes et variables – afin que je puisse comprendre exactement où allait mon argent chaque mois. Cela m’a aidé à localiser les domaines de mon budget que je pouvais contrôler de manière réaliste.

Construire son budget

Maintenant que vous avez défini des objectifs clairs pour votre argent et que vous vous êtes familiarisé avec vos comptes, vous êtes prêt à commencer à établir un budget simple. Pour moi, mon budget visait à établir des attentes de dépenses réalistes pour le mois et à me guider pour faire des achats plus intelligents.

Il existe des milliers de modèles de budget différents disponibles en ligne. Pour vous aider à les parcourir, CNET a dressé une liste des meilleures applications de budgétisation si vous préférez garder une trace sur votre téléphone. Certains autres meilleurs choix sont ces modèles de budgétisation gratuits de menthe, la Commission fédérale du commerce et NerdPortefeuille. Microsoft Office et Google propose également des modèles de feuilles de calcul personnalisables qui fonctionneraient.

Personnellement, j’aime utiliser une feuille de calcul Excel où j’ai trois feuilles : une qui répertorie mes objectifs financiers vers lesquels je travaille, une où je fais le suivi de mes dépenses et une autre où je construis mon budget réel de dépenses fixes et variables. Quel que soit le système ou le modèle que vous utilisez, votre budget réel doit contenir ces éléments clés. C’est ainsi que j’ai créé le mien, que vous pouvez également accéder ici.

Katelyn Chedraoui/Crumpe



J’ai mes dépenses mensuelles fixes dans une colonne, y compris le loyer, les services publics, les assurances et les abonnements comme les services de streaming. Il s’agit de dépenses ou de frais que vous devez toujours payer et qui ne changent généralement pas chaque mois.

Ensuite, en utilisant mes habitudes de dépenses passées comme baromètre, j’ai fixé des objectifs pour mes dépenses futures dans des catégories non fixes ou variables, y compris l’épicerie, les restaurants et autres factures. J’ajoute également des catégories personnalisées dans d’autres domaines où j’ai tendance à dépenser relativement plus d’argent. Pour moi, l’un d’entre eux est uniquement dédié au café. Chaque mois, j’alloue 50 $ pour mes lattes (trop chers, mais toujours essentiels). Pendant les saisons intermédiaires et finales, je sais que cette catégorie de dépenses va monter en flèche, je suis donc en mesure de planifier l’augmentation des coûts du café en réduisant dans d’autres domaines.

Ensuite, je laisse une troisième colonne vide à côté de chaque catégorie de dépense pour renseigner à la fin du mois ce que j’ai réellement dépensé en réalité. Laisser de la place à cette comparaison “objectif contre réalité” est utile pour voir dans quelle mesure vous respectez votre budget.

Pour finir, j’ajoute une quatrième colonne avec mes revenus attendus pour le mois prochain. Si vous êtes un travailleur horaire ou non salarié comme moi, vos chèques de paie sont probablement plus difficiles à prévoir. Prendre quelques minutes pour faire le calcul de ce que vous projetez de gagner pour le mois peut être utile.

Utilisez votre budget de manière proactive

Vous êtes maintenant prêt à commencer à utiliser le budget, ce qui peut être délicat au début. Bien que mon budget m’aidait à comprendre mon argent, j’ai d’abord eu du mal à l’utiliser pour améliorer mes économies. Connaître vos habitudes financières est différent de les changer.

Pour vous aider, j’ai commencé chaque mois en me posant une question essentielle : Vais-je gagner plus d’argent que je ne prévois d’en dépenser ? Nous aimerions tous penser que la réponse à cette question sera un OUI retentissant, mais tous les mois ne seront pas une période de trésorerie positive en raison d’un certain nombre de dépenses imprévues. Si vous pensez que la réponse est non, vous pouvez explorer les domaines où vous pouvez réduire vos dépenses en avance, au lieu de recourir au crédit pour payer les excédents. Pour moi, être proactif consistait à comprendre les désirs par rapport aux besoins. En dépensant moins pour des choses qui n’étaient pas indispensables, je pouvais appliquer les économies nettes à un autre de mes objectifs financiers : un compte d’urgence.

Si vous espérez également financer un compte d’urgence (ou toute autre dépense) et que vous savez que vous serez tenté de dépenser votre épargne nette, engagez-vous à déposer un montant fixe dans un compte séparé tel qu’un compte d’épargne à haut rendement, qui a un taux de rendement plus élevé. Mettre de côté votre argent restant et prétendre qu’il n’y en a pas pourrait vous aider à mieux protéger votre épargne.

Plus de conseils sur l’entretien du budget