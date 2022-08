Le processus électoral de Hockey India sera terminé d’ici le 9 octobre, déclarent la FIH et le CoA dans une déclaration conjointe

Le processus d’élection de Hockey India sera terminé d’ici le 9 octobre, a déclaré mercredi l’organisme sportif géré par le Comité des administrateurs après avoir soumis le premier projet de sa constitution modifiée à la Fédération internationale de hockey (FIH).

Dans une déclaration conjointe, la FIH et le CoA ont déclaré que le projet final de constitution sera livré au siège de la FIH à Lausanne “dans les 10 prochains jours”.

«Le premier projet de constitution modifiée de Hockey India, tel que dirigé par l’honorable Haute Cour de Delhi, a été soumis aujourd’hui à la FIH et au CoA, Hockey India recevra un projet final dans les dix prochains jours. De plus, le processus d’élections pour Hockey India a été mutuellement décidé d’être achevé d’ici le 9 octobre 2022 », indique le communiqué conjoint.

Une délégation de deux membres de la FIH est dans la capitale nationale pour discuter de la voie à suivre et éviter une éventuelle suspension de Hockey India, actuellement placé sous un CoA sur la directive de la Haute Cour de Delhi.

La bonne nouvelle pour HI est que la FIH “ne considère pas le tribunal comme un tiers”, excluant la possibilité d’une interdiction à quelques mois de la Coupe du monde masculine à Bhubaneswar et Rourkela.

La réunion a réuni le président par intérim de la FIH, Seif Ahmed, le PDG Thierry Weil et les membres du CoA – le juge Anil R Dave, ancien juge de la Cour suprême, SY Quraishi, ancien commissaire aux élections en chef de l’Inde et Zafar Iqbal, un ancien olympien.

S’exprimant dans le contexte de l’ordonnance du HC de Delhi concernant HI, Ahmed a déclaré : « Nous ne considérons pas le tribunal comme un tiers et respectons le système judiciaire. Nous croyons que l’ordonnance d’un tribunal n’est pas une ingérence.

Dave a déclaré : « L’interaction a été extrêmement positive et encourageante. Nous avons pu conclure et convenir de quelques prochaines étapes importantes pour assurer le bon fonctionnement continu du hockey en Inde en gardant à l’esprit l’importance primordiale de l’esprit du sport et le meilleur intérêt de nos athlètes.

Mardi, la délégation de la FIH en visite a également rencontré la secrétaire aux Sports, Sujata Chaturvedi.

“Ce fut une réunion positive et la conversation avec elle est conforme aux résultats des discussions d’aujourd’hui avec le CoA, Hockey India”, indique le communiqué.

Vineel Krishna, commissaire-secrétaire du gouvernement d’Odisha au département des sports et des services à la jeunesse de l’État, a également rencontré la délégation de la FIH en visite et a fait une présentation sur la prochaine Coupe du monde.

«Le développement des infrastructures pour le prestigieux tournoi a été apprécié de tous et il a été convenu d’effectuer une visite de site à Rourkela le 7 septembre 2022 par les membres de la FIH et du CoA, Hockey India.

“Cette visite sera suivie du tirage au sort officiel de la Coupe du monde masculine de hockey FIH Odisha 2023 qui sera annoncé à Bhubaneswar le 8 septembre 2022.”

Cela survient après que la FIH a demandé le mois dernier un «calendrier détaillé» à la CoA sur l’adoption d’une constitution modifiée et la tenue de nouvelles élections à HI.

Le PDG de la FIH avait également déclaré le mois dernier qu’ils espéraient accueillir la Coupe du monde en Inde.

