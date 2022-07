Le processus d’extradition commence pour le baron de la drogue mexicain recherché aux États-Unis

Un responsable fédéral mexicain qui a requis l’anonymat parce qu’il n’était pas autorisé à faire des déclarations a confirmé dimanche à l’Associated Press que la notification avait été faite samedi et s’était déroulée virtuellement.

Un juge basé à Mexico a informé Caro Quintero, recherché aux États-Unis pour la torture et le meurtre de l’agent de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985, des accusations portées contre lui. Il est détenu dans une prison de haute sécurité à 80 kilomètres à l’ouest de la capitale.

Caro Quintero était l’un des fugitifs les plus recherchés par le FBI depuis qu’il a été libéré d’une prison mexicaine en 2013 pour un détail technique après avoir été emprisonné pendant près de trois décennies pour le meurtre de Camarena et d’un pilote mexicain.

Le gouvernement américain dispose désormais de 60 jours pour déposer une demande officielle d’extradition et fournir des preuves à l’appui. Ensuite, le juge chargé de l’affaire déterminera si elle se poursuit ou non.

Caro Quintero, 69 ans, a été capturé vendredi dans les montagnes de son État natal de Sinaloa lors d’une opération conjointe de la marine mexicaine et du bureau du procureur fédéral. Quatorze marines impliqués dans l’opération sont morts lorsque l’hélicoptère Black Hawk dans lequel ils se trouvaient s’est écrasé. Les causes de l’incident font toujours l’objet d’une enquête.

Le trafiquant de drogue était l’un des fondateurs du cartel de Guadalajara et, selon la DEA, l’un des principaux fournisseurs d’héroïne, de cocaïne et de marijuana aux États-Unis dans les années 1970 et 1980.