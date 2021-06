Au cours de la saison 2013-14, les Philadelphia 76ers ont commencé leur soi-disant «processus», un programme conçu pour finalement collecter des talents de niveau championnat. Bien que les partisans du « Process » aient souvent décrit cela comme un moyen génial de constituer une équipe, ce n’était vraiment pas nouveau.

Les 76ers ont été mauvais volontairement pendant quatre saisons consécutives, ont collecté autant de choix de première ronde que possible et se sont retrouvés avec Joel Embiid et Ben Simmons comme pierres angulaires de leur franchise.

Et maintenant, on se souviendra d’un échec.

Les 76ers de Philadelphie n’ont pas pu battre les Hawks d’Atlanta lors d’un septième match à domicile dimanche soir. Ils n’ont pas pu le faire même si la star des Hawks, Trae Young, a eu l’un des pires matchs de tir de sa carrière, ne faisant que 5 sur 23 depuis le sol. En fait, ils ne pouvaient pas le faire contre une équipe de tir à l’obstacle qui n’a pas particulièrement bien tiré pendant toute la série.

Ils ne pouvaient pas le faire devant leurs propres fans, ce qu’ils avaient gagné parce qu’ils avaient le meilleur bilan de la Conférence Est. Ils ne pouvaient pas le faire avec les mâchoires de l’opportunité grandes ouvertes dans cette saison NBA des plus inhabituelles où aucune des équipes restantes n’a de pedigree de championnat. Ils n’ont pas pu le faire même si la plupart des joueurs principaux des Hawks n’avaient aucune expérience en séries éliminatoires avant cette saison.

Ils n’ont pas pu le faire parce que le résultat final de toutes ces années de défaites a été une série de mauvais choix qui placent maintenant Simmons au cœur de l’orientation des 76ers à partir d’ici.

À quel point est-ce mauvais pour les 76ers? Au cours des huit années qu’il leur a fallu pour atteindre le point de non-retour, les Hawks d’Atlanta ont atteint la finale de la Conférence de l’Est avec un alignement surperformant, l’ont démoli, ont brièvement plongé au fond de la ligue et sont revenus avec une toute nouvelle équipe qui est allé à Philadelphie et a gagné trois fois au cours des deux dernières semaines, y compris une victoire 103-96 dans le match 7 que peu de gens ont vu venir.

L’instantané que les fans des Sixers se souviendront surtout de cette nuit s’est produit avec 3 minutes 30 secondes restantes. C’est alors que les Hawks, essayant de protéger une avance de 88-86, ont commis une erreur défensive qui a laissé Simmons sous le panier grand ouvert pour un dunk qui aurait égalé le match.

Pour une raison quelconque – probablement parce que ses malheurs de tir dans ces séries éliminatoires ont été fermement implantés dans son cerveau – Simmons a choisi de ne pas accepter le cadeau d’Atlanta. Il a plutôt fait une passe à Matisse Thybulle, qui a été victime d’une faute et a fait 1 sur 2 depuis la ligne. À partir de ce moment-là, les 76ers n’ont jamais eu de tir en l’air pendant le reste du match qui aurait égalisé ou pris l’avantage.

« Je vais être honnête », a déclaré Embiid. « Je pensais que le tournant était quand nous – je ne sais pas comment le dire – c’est quand nous avons eu un tir ouvert et nous avons fait un lancer franc. »

Embiid n’était pas le seul à tirer de manière passive-agressive sur Simmons. Lorsqu’on lui a demandé après le match s’il pourrait être le meneur d’une équipe de championnat, l’entraîneur des 76ers, Doc Rivers – qui a fait parler Simmons dans les médias toute la saison – a déclaré : « Je ne connais pas la réponse à cette question pour le moment.

L’empilement n’est pas injustifié. Simmons était un zéro en attaque pour les Sixers, et en sept matchs contre les Hawks, il a marqué trois buts au total au quatrième quart et était souvent sur le banc en temps de crise parce que les 76ers ne pouvaient pas risquer qu’il soit victime d’une faute. Pour un ancien choix général n ° 1 qui gagnera environ 146 millions de dollars au cours des quatre prochaines saisons, ce n’est pas suffisant.

Et pourtant, même si les 76ers pourraient vouloir débrancher cette liste et redémarrer avec un meneur différent, il n’y a pas de chemin évident vers un échange qui amène les 76ers à un autre niveau compte tenu du contrat de Simmons et de la gravité de son stock. ces séries.

À tout le moins, la NBA nous a montré à maintes reprises au cours des dernières années que les matchs éliminatoires sont remportés par des gars qui peuvent créer des tirs contre une excellente défense dans les moments tendus. Avec Simmons se retirant de l’offensive en temps de crise, les 76ers n’ont qu’un seul joueur qui peut le faire – et il s’agit d’un centre de 7 pieds dont l’efficacité au quatrième trimestre reposera sur sa capacité à faire disparaître des sauteurs de 18 pieds tout en étant fatigué.

« Offensivement, nous étions tout simplement mauvais », a déclaré Rivers.

Personne ne s’attendait à ce que les Hawks soient en finale de la Conférence de l’Est, mais la façon dont ils ont remporté cette série montre qu’il n’est pas nécessaire d’être horrible pendant une demi-décennie pour constituer une bonne équipe. En fait, l’un des problèmes des Hawks était que lorsqu’ils ont décidé de se reconstruire après la course Paul Millsap-Al Horford-Jeff Teague-Kyle Korver, ils n’ont jamais été assez mauvais pour se placer en bonne position pour le premier choix au classement général.

Mais ce que le directeur général d’Atlanta, Travis Schlenk, a fait, en plus d’obtenir Young, a été de choisir John Collins et Kevin Huerter au cours des années consécutives avec le choix de repêchage n ° 19. Une nuit où Young a eu du mal à faire des tirs, ces deux-là se sont combinés pour 41 points et 23 rebonds et ont regardé tout au long de la course des Hawks comme des gars avec qui vous gagnez en séries éliminatoires bien qu’ils ne soient pas des choix de premier plan.

«Cela a duré quelques longues années, a dit Huerter, qui a inscrit 10 de ses 18 placements sur le terrain. «Ce n’est que ma troisième année, mais ça a été deux longues années passées au fond de l’Est et tout ce que vous entendez, c’est le développement et les gars qui s’améliorent et se préparent pour l’avenir. Et cette année, en essayant d’actionner un interrupteur, tout notre état d’esprit a changé et le processus de développement était terminé.

En effet, lorsque le propriétaire majoritaire des Hawks, Tony Ressler, a décidé de dépenser de l’argent pour les agents libres au cours de la dernière intersaison, de nombreux critiques ont déclaré qu’Atlanta précipitait son propre processus et qu’un mandat de propriété pour commencer à gagner des matchs était irrationnel.

Cela aurait pu ressembler à cela début mars lorsque les Hawks avaient 14-20 ans, mais un changement d’entraîneur de Lloyd Pierce à Nate McMillan et la ténacité qui a grandi au sein de cette équipe en jouant des matchs serrés a tout validé sur la façon dont Atlanta a choisi de se reconstruire.

Près d’une décennie après le début du « Process », la franchise de Philadelphie ne s’est jamais sentie aussi sans but. L’avenir d’Atlanta n’a jamais semblé plus prometteur. Et maintenant, en finale de la Conférence Est, le présent n’est pas mal non plus.

Suivez Dan Wolken de USA TODAY Sports sur Twitter @DanWolken.