Le processus d’élection de l’IOA commence ; Sondage du 10 décembre, candidatures à déposer à partir du 25 novembre

Le processus de tenue des élections différées de l’Association olympique indienne (IOA) a commencé mercredi avec la notification du scrutin par le directeur du scrutin pour choisir les membres du conseil exécutif, y compris le président.

Les aspirants candidats aux élections du 10 décembre peuvent déposer leur déclaration de candidature du 25 au 27 novembre en personne tandis qu’ils peuvent retirer leur nom du 1er au 3 décembre.

La date limite pour recevoir les noms du collège électoral des unités membres affiliées a été fixée au 20 novembre, selon la notification émise par le directeur du scrutin Umesh Sinha, l’ancien secrétaire général de la Commission électorale de l’Inde.

A LIRE AUSSI | L’AIFF fournira aux associations d’État une aide financière de Rs 24 Lakh

Le 10 décembre, avant les élections, l’AIO ratifiera l’incorporation des sportifs de mérite exceptionnel (SOM) à l’Assemblée générale. Les SOM seront sélectionnés par la Commission des athlètes nouvellement élue de l’AIO. Les résultats seront proclamés le jour même des élections.

L’AIO a adopté le 10 novembre son projet de constitution élaboré sous la supervision de la Cour suprême et du Comité international olympique (CIO), mais plusieurs membres ont déclaré avoir été contraints de le faire après que la cour suprême l’ait rendu obligatoire.

Au cours de l’assemblée générale spéciale de l’AIO, certains membres ont soulevé des objections à au moins une demi-douzaine d’amendements contenus dans le projet de constitution et ont déclaré que “les droits démocratiques de l’organe général ont été complètement supprimés”.

Face à la menace de suspension du CIO si les élections n’ont pas lieu d’ici décembre, couplée aux directives de la Cour suprême, l’AIO n’a eu d’autre alternative que d’apporter des changements à sa constitution.

Le projet de constitution a été préparé par le juge suprême à la retraite nommé par le SC, L Nageswara Rao, et le CIO l’a déjà approuvé. Le CS a approuvé la tenue des élections de l’AIO le 10 décembre.

Mardi, la Cour suprême a ordonné que ses ordonnances antérieures sur l’adoption d’une nouvelle constitution et le scrutin pour l’élection d’un comité exécutif de l’AIO soient scrupuleusement suivies.

Un banc composé du juge en chef DY Chandrachud et des juges Hima Kohli et JB Pardiwala a enregistré la soumission du solliciteur général Tushar Mehta, comparaissant pour le Centre, selon laquelle la constitution de l’AIO, telle que rédigée par le juge (ret) LN Rao, a été adoptée lors de l’assemblée générale annuelle réunion (AGA) de l’organisme olympique indien et toute modification à celle-ci ne sera effectuée qu’avec l’autorisation expresse du tribunal.

Le projet de constitution prévoit une représentation égale des membres masculins et féminins à l’Assemblée générale de l’AIO qui sera composée de deux représentants chacun – un homme et une femme – des fédérations nationales dont les sports sont inclus dans le programme de l’Olympique/Asie/Commonwealth Jeux, membres du CIO en Inde, deux représentants de la commission des athlètes — un homme et une femme — et huit représentants — quatre hommes et quatre femmes — qui sont des sportifs de mérite exceptionnel (SOM). Chaque membre disposera d’une voix.

Les élections de l’IOA devaient avoir lieu en décembre de l’année dernière, mais n’ont pas pu avoir lieu en raison d’une affaire pendante devant la Haute Cour de Delhi où une requête a été déposée, demandant un amendement à sa constitution avant la tenue d’élections pour l’aligner sur le Code national du sport.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici