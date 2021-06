Le processus de renouvellement du passeport de Kangana Ranaut sera accéléré après les corrections : RPO dit à HC | Nouvelles des gens

Mumbai: Le bureau régional des passeports (RPO) a déclaré lundi à la Haute Cour de Bombay qu’il déciderait « rapidement » de renouveler le passeport de Kangana Ranaut une fois que l’acteur aurait apporté les corrections requises dans sa demande de document de voyage clé.

Le solliciteur général supplémentaire (ASG) Anil Singh, qui a comparu pour le RPO, a déclaré à un banc des juges SS Shinde et Revati Mohite-Dere que la demande qui Ranaut avait soumis avec le bureau des passeports de Mumbai, présentait des incohérences factuelles. Il a dit que, par exemple, sa demande indiquait qu’elle avait des poursuites pénales à son encontre.

Cependant, seul un FIR avait été enregistré contre elle et les poursuites pénales dans cette affaire n’avaient pas encore commencé, a déclaré Singh. Singh a déclaré au HC que si l’avocat de Ranaut, l’avocat Rizwan Siddiquee, clarifiait la même chose devant le tribunal, et si l’acteur apportait les corrections nécessaires à sa demande, le bureau des passeports examinerait son plaidoyer et prendrait une décision rapide conformément à la procédure. Le banc a accepté la déclaration de Singh.

« Le savant ASG sur instructions soumet que la demande ne mentionne pas les faits corrects, dans la mesure où, dans ladite demande, il est indiqué que des affaires pénales sont pendantes contre le pétitionnaire (Ranaut), alors qu’en fait seuls les FIR sont enregistrés contre le pétitionnaire », le HC a observé.

« Il (Singh) soutient que dans le cas où le savant conseil comparaissant pour le requérant est prêt à déclarer qu’aucune affaire pénale n’est en cours contre le requérant et à apporter les corrections appropriées à la demande en instance devant l’Autorité des passeports défenderesse, ladite Autorité est prête d’examiner rapidement la demande de renouvellement de passeport, conformément à la loi / aux règles / à la procédure sur les passeports », a déclaré le HC dans son ordonnance. L’avocat Siddiquee a ensuite précisé qu’aucune procédure pénale n’était en cours contre Ranaut. Il a également accepté d’apporter les corrections nécessaires à la demande de Ranaut. Ranaut avait déposé une demande provisoire auprès du HC plus tôt ce mois-ci, affirmant qu’elle devait se rendre à Budapest (Hongrie) ce mois-ci pour le tournage de son prochain film « Dhakkad » et avait donc besoin de renouveler son passeport. L’acteur a déclaré dans son plaidoyer que le renouvellement avait été refusé par le bureau des passeports au motif qu’elle et sa sœur Rangoli Chandel avaient un FIR enregistré contre eux par la police de la banlieue de Bandra l’année dernière pour sédition et pour des tweets haineux présumés. Elle a déclaré dans son plaidoyer que le RPO avait soulevé une objection au renouvellement ou à la réémission de son passeport en raison de ladite FIR. Lors de l’audience précédente la semaine dernière, l’avocat Siddiquee avait déclaré que le tournage du film avait déjà été programmé et que ses producteurs perdaient de l’argent en raison du retard du tournage en raison de l’incapacité de l’acteur à se rendre à Budapest. Lundi, la magistrature des juges Shinde et Mohite-Dere a accepté les déclarations de l’ASG Singh et de l’avocat Siddiquee, et a donc statué sur la demande provisoire de Ranaut. « À la lumière de la déclaration faite par M. Siddiquee, l’avocat du requérant, M. Anil Singh, savant ASG, soutient que la demande déposée par le requérant pour le renouvellement du passeport sera tranchée dans les meilleurs délais, conformément aux dispositions pertinentes. de la Loi sur les passeports/règles/procédures », a déclaré la magistrature.