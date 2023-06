Le processus de prise de contrôle de Manchester United devrait devenir plus clair cette semaine, selon un rapport

Le processus de rachat de Manchester United dure depuis des mois et la décision semble dépendre de la mesure dans laquelle les propriétaires du club – Glazers – veulent être impliqués dans le club après la vente réussie.

Les deux parties, qui sont les premières à acheter le club – le banquier qatari Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani et le chef d’INEOS Sir Jim Ratcliffe, ont offert leur meilleur sur la table et attendent avec impatience qu’une décision soit prise.

A LIRE AUSSI | ISL Transfer News: East Bengal FC signe Borja Herrera pour un contrat d’un an

Sheikh Jassim aurait proposé une offre de 5 milliards de livres pour le club, suivie d’un milliard de livres promis pour le développement longtemps retardé de l’infrastructure du club. Ratcliffe, en revanche, ne souhaite pas acheter tout le club et il a proposé d’acheter 60% du club. Il permettrait également à la famille Glazers de rester un peu plus longtemps avant un rachat. Un rapport publié par le Daily Mail a récemment laissé entendre que le parti préféré pourrait très bien être choisi cette semaine.

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, semble déjà avoir poursuivi ses plans de transfert estival, ainsi qu’un éventail de nouveaux talents à gagner. Un coup de pouce financier aiderait certainement à former une équipe beaucoup plus forte. « Le club sait que si vous voulez jouer dans le top quatre, si vous voulez concourir pour des trophées dans cette ligue difficile, vous devez investir, sinon vous ne progresserez pas parce que d’autres clubs le feront. On l’a vu en hiver. »

«Tous les clubs autour de nous ont investi. Nous ne l’avons pas fait et pourtant, nous l’avons fait. Je suis donc vraiment heureux et fier de mon équipe », a déclaré le Néerlandais cité par le Mirror à la fin de cette saison.

A LIRE AUSSI | ISL Transfer News : Mehtab Singh signe une prolongation avec le Mumbai City FC jusqu’en 2026

Dans une situation comme celle-ci, Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain (PSG), semble s’être retrouvé impliqué dans la vente potentielle de Manchester United. Il a été rapporté que le président du PSG avait aidé Sheikh Jassim dans le processus de candidature de Manchester United. L’article publié par Daily Mail affirme également que les propriétaires américains de Manchester United auraient contacté Nasser Al-Khelaifi pour aider Sheikh Jassim à faire monter son offre.

Revenant aux développements sur le terrain, Erik ten Hag a réussi à mettre fin à la lamentable sécheresse des trophées de Manchester United après avoir remporté la Coupe Carabao cette saison.

Manchester United a dû concéder une défaite en finale de la FA Cup aux mains de ses rivaux de la ville, Manchester City. En Premier League, les Red Devils ont terminé leur campagne à la troisième place.