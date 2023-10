Le processus de faillite de Rite Aid fermera 31 magasins californiens

Les clients de Rite Aid dans les comtés de Los Angeles, Orange et Ventura perdent des magasins de quartier, parmi les 154 emplacements dans 15 États que la chaîne de pharmacies ferme dans le cadre de son processus de faillite.

Avec 31 magasins dont la fermeture est prévue, la Californie en compte plus sur la liste que tout autre État, selon des documents judiciaires déposés lundi dans Rite Aid’s. Procédure de faillite (chapitre 11) à mesure que l’entreprise restructure sa dette. Rite Aid avait précédemment annoncé qu’elle pourrait fermer 400 à 500 sites.

« De nombreux magasins figurant sur cette liste ont déjà fermé leurs portes et ont reçu un préavis suffisant, tandis que certains fermeront dans les semaines à venir », a écrit la porte-parole de l’entreprise, Alicja Wojczyk, dans un courrier électronique.

À Los Angeles, les magasins de Glassell Park, Mar Vista et Mid-Wilshire étaient inscrits sur le billot de l’entreprise, selon des documents judiciaires.

Dans tout le comté de Los Angeles, les sites d’Alhambra, Burbank, Covina, Downey, La Mirada, La Puente et Bixby Knolls de Long Beach devraient également être fermés.

Le comté d’Orange compte six magasins fermés, à Costa Mesa, Dana Point, Irvine, Laguna Niguel, Santa Ana et Yorba Linda.

Le magasin de South Archibald Avenue, en Ontario, est le seul magasin de l’Inland Empire à fermer ses portes. Le magasin Oxnard du comté de Ventura et l’un des les deux derniers sites Ventura sont fermés.

La réduction ramène le nombre de Rite Aids à Los Angeles à 15, selon le suivi du magasin de l’entreprise . En comparaison, là il y a 66 emplacements CVS dans la ville selon la société de données ScrapeHero.

La fermeture du magasin de l’Alhambra marque un retrait de la ville ; Rite Aid y aura fermé ses deux derniers sites au cours des 24 derniers mois.

« C’est définitivement une perte pour cette communauté de perdre deux magasins qui existent depuis environ 40 ou 50 ans », a déclaré le maire de l’Alhambra, Ross Maza. « C’est certainement un ajustement, mais la bonne chose en ce qui concerne les prescriptions est que nous avons quelques CVS et un Walgreens à moins d’un mile ou deux de l’emplacement. »

Maza a déclaré que le vide laissé par un bâtiment vacant était tout aussi préoccupant. Les grands magasins sont plus difficiles à remplacer les locataires, a-t-il déclaré, soulignant le précédent Rite Aid qui a fermé ses portes vers la fin de 2022 et qui reste toujours vacant.

« Les vitrines sombres et les devantures de magasins vides sont toujours un problème, mais nous travaillons à classer cet endroit et j’espère que nous aurons de la chance quoi qu’il arrive à ce Rite Aid », a-t-il déclaré.

Burbank, Covina, Dana Point, Downey, La Mirada, La Puente, Laguna Niguel, Oxnard et Yorba Linda se retrouveront également sans aucun magasin Rite Aid après les dernières fermetures.

La faillite de Rite Aid a suscité des inquiétudes quant à ce que l’on appelle les déserts pharmaceutiques parmi certains experts, qui affirment que les fermetures prévues pourraient nuire à l’accès aux médicaments, en particulier dans les communautés noires et latino-américaines à faible revenu. Ces quartiers, avec plus de personnes bénéficiant de Medicaid et d’autres soins de santé financés par le gouvernement, ont tendance à être ciblés par les chaînes de pharmacies lorsqu’elles décident de fermer des magasins, a déclaré Dima Qato, professeur de pharmacie à l’USC, à l’Associated Press.

« La décision de fermer un magasin est une décision que nous prenons très au sérieux et repose sur divers facteurs, notamment la stratégie commerciale, les considérations en matière de bail et de loyer, les conditions et la viabilité commerciales locales, ainsi que les performances du magasin », a déclaré Wojczyk.

Wojczyk n’a pas précisé combien d’employés seraient finalement affectés par les fermetures, notant seulement : « nous nous efforcerons également de transférer les associés vers d’autres sites de Rite Aid lorsque cela est possible ».

Fichiers d’entreprise list Rite Aid emploie 45 000 personnes dans tout le pays avec un peu plus de 2 000 magasins, dont plus de 400 en Californie.

La société possède environ 4 milliards de dollars de dette financée, tout en versant environ 200 millions de dollars d’intérêts annuels, selon les données financières de Rite Aid, ce qui a conduit à une structure de capital instable.

Rite Aid a noté qu’une inflation record, des coûts de main-d’œuvre élevés, des taux de remboursement en baisse et une réduction des besoins en vaccins COVID-19 et en produits associés ont entraîné des coûts d’exploitation de 750 millions de dollars pour l’exercice 2023.