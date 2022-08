Le processus de dépôt des documents de candidature se termine dans l’incertitude entourant les élections de l’AIFF

Le dépôt des documents de candidature pour l’élection du comité exécutif de l’AIFF sous l’égide du Comité des administrateurs (CoA) nommé par la Cour suprême s’est achevé samedi, même s’il y a un nuage d’incertitude quant à l’acceptation du processus de scrutin par l’instance dirigeante mondiale de la FIFA.

Dans sa déclaration de suspension de la Fédération indienne de football pour “influence indue de tiers”, la FIFA avait déclaré qu’elle souhaitait qu’un “comité électoral indépendant soit élu par l’assemblée générale de l’AIFF pour organiser les élections d’un nouveau comité exécutif”.

Il avait également déclaré que l’AIFF doit “réaliser le processus électoral à venir conformément aux exigences statutaires et tenir ses élections sur la base des membres préexistants de l’AIFF” (c’est-à-dire les associations d’État uniquement). La Cour suprême entendra également le question lundi après une mention urgente du ministère des Sports qui tient à accueillir la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans de la FIFA en Inde en octobre.

Le 3 août, la Cour suprême avait ordonné la tenue d’élections AIFF sous l’égide de la CoA le 28 août, donnant le droit de vote à 36 personnalités. Mais la FIFA, qui n’était pas favorable à des membres individuels formant le collège électoral, a suspendu l’AIFF le 15 août. L’ancien capitaine Bhaichung Bhutia faisait partie des sept personnes qui ont déposé des candidatures au poste de président de l’AIFF, selon la liste publiée par le président officier nommé par le CoA pour les élections du 28 août.

Les six autres sont l’ancien gardien de but Kalyan Chaubey, Shaji Prabhakaran (président de Football Delhi), NA Haris (chef de l’association du Karnataka), Ajit Banerjee (chef de l’IFA et frère aîné du Bengal CM Mamata Banerjee), Manvendra Singh (président de l’association du Rajasthan) et Valanka Alemao ( fille du président de l’association Goa Churchill Alemao).

Pour que Bhutia réussisse, il est impératif que le collège électoral ne soit pas dépourvu d’anciens joueurs. Pour l’instant, la FIFA n’est pas favorable à leur présence dans le collège électoral. Une image claire émergera lorsque la Cour suprême reprendra son audience sur la question lundi.

L’ancien gardien de but de Mohun Bagan et du Bengale oriental Chaubey, un dirigeant du BJP du Bengale occidental, qui a combattu sans succès une élection générale et une élection à l’assemblée nationale, sera la plus grande menace pour la Bhoutie. Il a été proposé et appuyé respectivement par les associations du Gujarat et de l’Arunachal Pradesh, deux États qui comptent des politiciens de poids du BJP.

Alemao a également déposé des documents de candidature pour le poste de trésorier avec cinq autres candidats – Kipa Ajay (Arunachal Pradesh), Gopalakrishna Kosaraju (Andhra Pradesh), Menla Ethenpa (Sikkim), Deepak Sharma (Himachal Pradesh) et Arif Ali (Uttarakhand). Alemao est à nouveau en lice pour l’élection de cinq membres du comité exécutif des associations d’État ainsi que de 12 autres, dont l’ancien milieu de terrain indien Eugeneson Lyngdoh de Meghalaya.

Les 11 autres sont P Anilkumar (Kerala), Avijit Paul (Odisha), GP Palguna (Telangana), Vijay Bali (Punjab), Menla Ethenpa (Sikkim), Lalnghinglova Hmar (Mizoram), Syed Imtiaz Husain (Bihar), Mohan Lal ( Chhattisgarh), Deepak Sharma (Himachal Pradesh), Moirangthem Ratankumar Singh (Manipur), Mohd Shahid (Uttar Pradesh).

Mais, pour les cinq membres du comité exécutif réservés aux joueurs éminents, un seul – Madhu Kumari du Bihar – a déposé des documents de candidature. Un ancien joueur a déclaré qu’il y avait une sorte de confusion quant à savoir si les cinq sièges pour les ex-internationaux devaient être pourvus. pendant les élections ou d’être nommé plus tard.

“Je pensais que les cinq membres du comité exécutif réservés aux joueurs éminents devaient être nommés plus tard par l’AIFF, donc je n’ai pas déposé de dossier de candidature. Voyons plus tard », a déclaré un ancien joueur indien. Certaines personnes suivant l’évolution récente du football indien ont également estimé que les quatre sièges restants pour les joueurs éminents du comité exécutif pourraient être pourvus par nomination après les élections.

L’examen des candidatures aura lieu dimanche et les candidats pourront se retirer du concours du 22 au 24 août avant que le directeur du scrutin Umesh Sinha ne dresse la liste définitive des candidats en lice le 25 août.

Le Bureau du Conseil de la FIFA avait déclaré que la levée de la suspension de l’AIFF serait subordonnée à l’abrogation complète du mandat de la CoA. La FIFA a également déclaré qu’elle souhaitait que l’administration de l’AIFF « soit entièrement en charge des affaires quotidiennes de l’AIFF ».

“La suspension sera levée une fois qu’une ordonnance de création d’un comité d’administrateurs pour assumer les pouvoirs du comité exécutif de l’AIFF aura été abrogée et que l’administration de l’AIFF reprendra le contrôle total des affaires quotidiennes de l’AIFF”, avait déclaré la FIFA. signifie que la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022, qui doit se dérouler en Inde du 11 au 30 octobre 2022, ne peut actuellement pas se tenir en Inde comme prévu. La FIFA évalue les prochaines étapes concernant le tournoi et soumettra la question au Bureau du Conseil si et quand cela sera nécessaire. » PTI PDS PDS

