Le processeur Intel Core Ultra 7 268V « Lunar Lake » affiche des performances impressionnantes en monocœur lors de sa première évaluation

Les puces mobiles Intel Lunar Lake ont été lancées le 3 septembre, mais les ordinateurs portables basés sur ces puces feront leurs débuts la semaine prochaine, le 24. Les processeurs Lunar Lake Core Ultra 200V associent des cœurs Lion Cove P-Cores et des cœurs Skymont E-Cores pour garantir une efficacité énergétique maximale. Bien que nous ne disposions d’informations sur les performances et l’efficacité de ces puces que de la part de l’entreprise elle-même, un premier test a révélé à quoi ressemblera l’utilisation d’un processeur Core Ultra 200V.

Le Chaîne YouTube vietnamienne : ThinkView a comparé le processeur Intel Core Ultra 7 268V « Lunar Lake » sur un ordinateur portable Dell XPS 13 à ses concurrents d’AMD et d’Apple et nous pouvons voir que le 268V fournit des résultats impressionnants, qui surpassent les puces AMD à la fois en termes de chiffres et d’efficacité énergétique. L’ordinateur portable utilisé pour le test était le Dell XPS 13 9350, doté d’un Core Ultra 7 268V, de 32 Go de mémoire LPDDR5X-8533 et du système d’exploitation Windows 11 Home.

Processeurs Processeur Intel Core Ultra 268 V (15 W) AMD Ryzen AI 9 HX 370 (21 W) Apple M3 (6 W) Cinebench R23 monocœur 2054 2049 1932

Comme nous pouvons le voir dans le tableau, l’Intel Core Ultra 268V à 15 W domine à la fois le Ryzen AI 9 HX 370 à 21 W et l’Apple M3 à 6 W en termes de performances monocœur. Le 268V offre non seulement un score légèrement supérieur, mais il le fait en étant plus économe en énergie que le Ryzen AI 9 HX 370. Pourtant, l’Apple M3 reste imbattable en termes d’efficacité.

Source : ThinkView YT

Cependant, ce n’était pas le cas avec les performances multithread, car le Core Ultra 268V n’a pas obtenu un score compétitif face aux Ryzen AI 9 HX 370 et Ryzen Z1 Extreme. Il faut garder à l’esprit que le Core Ultra 268V n’a pas pour objectif de fournir des performances multithread compétitives, car il s’agit plutôt d’une puce économe en énergie destinée aux charges faibles à moyennes.

De plus, les Ryzen AI 9 HX 370 et Ryzen Z1 Extreme proposent respectivement beaucoup plus de cœurs et de threads. Le Z1 Extreme dispose de 16 threads tandis que le Ryzen AI 9 HX 370 en a 24, contre seulement 8 sur la puce 268V.

Source : ThinkView YT

Dans le test graphique de TimeSpy, le Core Ultra 268V brille une fois de plus, obtenant un bon score de 3715 points contre 3562 pour le Ryzen AI 9 HX370. Cela montre que le GPU Arc 140V est vraiment bon face à ses rivaux et peut faire tourner la plupart des jeux sans aucun problème. Cependant, rappelez-vous que le 268V fonctionne à 17 W, mais les ordinateurs portables utilisant Ryzen AI 9 HX 370 peuvent être configurés sur un TDP beaucoup plus élevé.

Source : ThinkView YT

Cela a été illustré par le testeur lorsqu’il a pu régler le Vivobook S14 avec Ryzen AI 9 HX 370 à 55 W alors que le Dell XPS 13 ne pouvait fonctionner qu’en mode 17 W, ce qui réduit les performances de jeu du Dell XPS 13. Le Ryzen AI 9 HX 370 a pu atteindre plus de 50 Fps en Far Cry 6 tandis que le Core Ultar 268V est resté au milieu des années 30. Mythe Noir : Wukong, la puce AMD délivrait plus de 100 FPS, et celle d’Intel restait autour de 50 FPS.

Source : ThinkView YT

Cela montre que même si l’Arc 140V d’Intel est un excellent iGPU, c’est la combinaison CPU+GPU qui fait ou défait les performances globales. Le Lunar Lake sera donc excellent pour les ordinateurs de poche tels que le prochain MSI Claw 8, qui succède au Claw 7, fonctionnant sur une puce Intel Meteor Lake. On peut également s’attendre à ce que les performances de jeu s’améliorent lorsque les pilotes de lancement officiels pour les GPU Xe2 du Core Ultra 200V seront disponibles.

Il faut noter qu’Intel s’est largement concentré sur l’efficacité et l’autonomie de la batterie des ordinateurs portables basés sur Lunar Lake. Dans le test, nous avons vu que l’ordinateur portable pouvait fonctionner jusqu’à 5,30 heures avec une batterie de 55 Wh. Bien que ce soit correct, cela ne correspond pas aux affirmations avancées par Intel lors du lancement.

Source : ThinkView YT

Bien entendu, la durée de vie de la batterie sera augmentée si la batterie dépasse 70 Wh. Les tests ont été effectués sur une unité d’ingénierie et nous avons vu d’excellents chiffres sur la durée de vie de la batterie dans d’autres rapports.

Source : ThinkView YT

Dans l’ensemble, les puces Lunar Lake semblent excellentes pour les charges légères, mais les utilisateurs qui souhaitent exécuter des charges de travail intensives telles que le rendu 3D, le montage vidéo et les jeux sans aucun GPU discret seront mieux lotis avec Strix Point d’AMD pour le moment.

Source de l’information : ThinkView sur YouTube