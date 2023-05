Le processeur et l’écran d’iQOO Pad officiellement détaillés

Le iQOO Pad à venir le 23 mai serait une version du vivo Pad2 alimenté par le SoC Dimensity 9000+ au lieu de Dimensity 9000. iQOO n’a pas encore détaillé la fiche technique du iQOO Pad, mais il a confirmé que le iQOO Pad sera avoir la puce Dimensity 9000+ à la barre.

De plus, iQOO a confirmé que le iQOO Pad – sa première tablette – contiendra un écran 12,1″ 2,8k avec une luminosité maximale de 600 nits, un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une prise en charge HDR10.

Si le iQOO Pad est en effet un vivo Pad2 alimenté par Dimensity 9000 Plus, il sera livré avec jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, Origin OS 3 basé sur Android 13 et une batterie de 10 000 mAh avec une charge filaire inversée de 44 W et 5 W.







vivo Pad2

Le iQOO Pad comportera un appareil photo principal de 13 MP à l’arrière, rejoint par une unité macro de 2 MP, et à l’avant sera un appareil photo de 8 MP pour les selfies et les appels vidéo.

Source (en chinois)