Le processeur du vivo T2 Pro confirmé

Selon les rumeurs, le lancement du Vivo T2 Pro le 22 septembre aurait le SoC Dimensity 7200 à la barre, ce qui s’est avéré vrai puisque Vivo a annoncé que le T2 Pro serait alimenté par la puce Dimensity 7200, ce qui en fait le « smartphone le plus rapide ». dans le segment de prix. »

vivo a précédemment révélé le design du T2 Pro, suggérant qu’il s’agit d’un iQOO Z7 Pro rebaptisé qui a été mis en vente en Inde la semaine dernière. Si tel est le cas, le vivo T2 Pro sera livré avec un écran AMOLED incurvé FullHD+ de 6,78 pouces à 120 Hz, 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage, et Funtouch OS 13 basé sur Android 13.

Le smartphone contiendra une batterie de 4 600 mAh avec une charge de 66 W, aura un indice IP52 et comportera trois caméras – 64 MP primaire (avec OIS et EIS), 2 MP de profondeur et 16 MP selfie.









iQOO Z7 Pro

Vous pouvez vous attendre à ce que Vivo en révèle davantage sur le T2 Pro à mesure que nous nous rapprochons de son lancement le 22 septembre. En attendant, vous pouvez consulter les échantillons d’appareil photo de l’iQOO Z7 Pro que nous avons pris le mois dernier lorsque nous avons mis la main sur le smartphone.

