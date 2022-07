Le procès Twitter-Musk sur un accord de 44 milliards de dollars devrait commencer en octobre

La chancelière de la Cour de la chancellerie du Delaware, Kathaleen McCormick, a statué en faveur de Twitter mardi pour un procès accéléré pour forcer l’acquisition de la société par Elon Musk pour 44 milliards de dollars. Le procès de cinq jours aura lieu en octobre.

Au cours de l’audience, l’avocat de Twitter, Bill Savitt de Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, a fait valoir que la demande de Twitter pour un procès en septembre était bien conforme aux délais pour des affaires similaires dans le passé. Il a ajouté qu’un calendrier d’essai rapide est impératif pour mettre fin au préjudice continu que Twitter a subi en raison de l’incertitude de la clôture de l’accord et du prétendu dénigrement par Musk.

Savitt a également allégué que les tentatives de Musk de retarder le procès pourraient être un stratagème pour « manquer de temps » en laissant peu de temps pour les appels avant l’expiration des engagements de dette qu’il a pris pour financer l’accord.

L’avocat de Musk, Andrew Rossman de Quinn Emanuel, a fait valoir que le délai accéléré était beaucoup trop agressif pour que son équipe examine l’énorme quantité de données sur Twitter, que Musk souhaite examiner pour vérifier le pourcentage de comptes de spam sur la plate-forme.

Rossman a accusé Twitter de vouloir “continuer à dissimuler” ce numéro et n’a pas fourni les informations que Musk avait demandées à l’entreprise plus tôt.

Mais Savitt a affirmé que la détermination du pourcentage de comptes de spam n’est pas nécessaire dans ce cas, puisque “rien dans l’accord de fusion ne tourne sur cette question”.

En juillet, Musk, par l’intermédiaire de ses avocats, a envoyé une lettre au directeur juridique de Twitter, Vijaya Gadde, expliquant pourquoi le milliardaire pensait que son acquisition ne devrait plus avoir lieu. Les avocats ont allégué que Twitter avait sous-déclaré le nombre de comptes de spam et de fraude sur son service de messagerie et n’avait pas envoyé d’informations à Musk qui pourraient vraisemblablement aider l’exécutif à mieux calculer ces statistiques.

Twitter a ensuite poursuivi Musk et certains de ses associés fin juillet pour des allégations selon lesquelles le milliardaire “refuse d’honorer ses obligations envers Twitter et ses actionnaires parce que l’accord qu’il a signé ne sert plus ses intérêts personnels”.

À l’époque, Twitter recherchait un essai de 4 jours qui commencerait en septembre.

Cependant, Musk et ses avocats ont ensuite demandé au tribunal de rejeter la demande de Twitter pour un procès rapide. Au lieu de cela, le milliardaire et ses avocats veulent qu’un procès ait lieu l’année prochaine, alléguant que Twitter a lancé une “demande soudaine de vitesse de distorsion après deux mois de traînées de pieds et d’obscurcissement”, selon un dossier judiciaire.