Le procès Twitter contre Elon Musk interrompu pour lui permettre de finaliser l’achat du géant des médias sociaux

Un juge du Delaware a mis fin à une action en justice contre Elon Musk concernant son achat de Twitter pour 44 milliards de dollars, donnant aux parties plus de temps pour conclure l’accord.

La juge de la chancellerie du Delaware, Kathaleen St. J. McCormick, a déclaré que si la transaction n’était pas conclue avant 17 heures le 28 octobre, elle fixerait de nouvelles dates de procès en novembre, selon une ordonnance rendue jeudi.

La décision donne une victoire partielle à Musk, qui plus tôt dans la journée avait demandé au juge de suspendre le procès de Twitter contre lui avant la date du procès du 17 octobre. Mais cela donne également à Musk un délai dans lequel il doit respecter son accord d’avril de payer 54,20 $ par action – une obligation qu’il avait précédemment tenté d’abandonner. Les actions de Twitter, basé à San Francisco, ont augmenté de 3,5% en fin de séance après la décision du juge, un signe d’optimisme que l’ordonnance donne à Twitter une partie de la certitude qu’il recherchait.

L’acrimonie entre les parties s’est intensifiée jeudi, les deux parties échangeant des barbes dans les dossiers judiciaires. Musk a demandé une pause dans l’audience, affirmant que la société de médias sociaux “ne prendra pas le oui pour une réponse” après avoir proposé consommer le rachat dans une lettre du 3 octobre. Ses avocats visaient une fermeture le 28 octobre. Twitter s’était opposé à la demande, affirmant que Musk “peut et devrait” conclure l’accord la semaine prochaine.

Les pourparlers entre les deux parties avaient accroché après que Musk a déclaré que son offre était désormais subordonnée à la réception de 13 milliards de dollars de financement par emprunt. L’accord initial ne contenait pas une telle éventualité. Musk a déclaré que Twitter résistait à l’arrêt des procédures judiciaires sur la base de la “possibilité théorique d’un échec futur à obtenir le financement par emprunt”.

Suite à la décision du juge, l’avocat général de Twitter, Sean Edgett, a envoyé une mise à jour aux membres du personnel, indiquant que la société n’irait pas au tribunal le 17 octobre et s’efforcerait de conclure l’accord d’ici le 28 octobre, comme l’avait ordonné le juge.

“Notre intention reste la même : conclure l’acquisition au prix et aux conditions de l’accord de fusion initial”, a écrit Edgett dans la note examinée par Bloomberg. “Merci à toutes les équipes qui travaillent dur pour naviguer dans ces rebondissements.”

Quelques heures après la commande de McCormick, Musk a commencé à tweeter sur ses projets pour Twitter. “Il y aura une évolution très rapide des produits”, a-t-il écrit en réponse à la requête d’un autre utilisateur. “L’ingénierie logicielle, les opérations et la conception des serveurs feront la loi”, a-t-il poursuivi dans un autre article.

Pas de mal

Dans leur dossier plus tôt jeudi, les avocats de Musk avaient fait valoir qu’une courte pause ne nuirait pas à Twitter. “Dans le cas où une clôture ne se produirait pas, le litige peut reprendre rapidement en fonction des faits alors existants et des problèmes qui subsistent à ce moment-là.” Mais aller de l’avant avec le procès prévu le 17 octobre et les appels qui suivraient auraient fait que l’accord aurait pris “des mois” pour être conclu, ont déclaré les avocats de Musk.

Twitter a déclaré douter des promesses de Musk et a déclaré qu’un banquier impliqué dans le financement par emprunt avait déclaré plus tôt jeudi que Musk ne leur avait pas encore envoyé d’avis d’emprunt et ne leur avait pas communiqué son intention de conclure l’accord. Le banquier a également déclaré que “la tâche principale nécessaire pour conclure l’accord – commémorer le financement par emprunt – aurait pu avoir lieu en juillet, mais ne l’a pas fait parce que M. Musk prétendait mettre fin à l’accord”.

“Maintenant, à la veille du procès, les accusés déclarent qu’ils ont l’intention de fermer après tout”, a déclaré Twitter dans son dossier. “” Faites-nous confiance “, disent-ils, ” nous sommes sérieux cette fois “, et ils demandent donc à être dispensés d’un jugement sur le fond. “

Le séjour proposé par Musk “est une invitation à de nouveaux méfaits et retards”, a ajouté la plateforme. “Jusqu’à ce que les défendeurs s’engagent à fermer comme requis, Twitter a droit à sa journée devant le tribunal.”

Les deux parties se préparaient pour la bataille d’une semaine dans la salle d’audience, qui aurait déterminé si le milliardaire avait des motifs légitimes de torpiller le rachat en raison de prétendus faux comptes d’utilisateurs. McCormick a statué contre le PDG de Tesla Inc. sur environ un une demi-douzaine de procès questions qui auraient pu laisser présager des difficultés à faire valoir ses arguments devant les tribunaux.

Obligations bancaires

Sept banques, dirigées par Morgan Stanley, ont entièrement souscrit la partie dette du financement, selon un dossier déposé en avril. Comme d’habitude dans ce type de contrat, les banques avaient initialement prévu de vendre la majeure partie de cette dette à des gestionnaires de fonds institutionnels avant la conclusion de l’accord sur Twitter, mais elles ont toujours été tenues de fournir le financement en cas de problème.

Il existe très peu de moyens, voire aucun, pour les banques de se soustraire à ces engagements de dette après la signature du contrat. Et la plupart des banques ne voudraient pas le faire, même si cela impliquait d’éviter une perte, car se retirer nuirait à leur activité de banque d’investissement et pourrait nuire à leur capacité à conclure de nouveaux accords avec des entreprises et des sociétés de capital-investissement à l’avenir.

Un représentant de Morgan Stanley a refusé de commenter l’accord avec Musk.

Bloomberg a rapporté plus tôt que, dans le cadre des pourparlers avec Twitter, Musk a également cherché à se réserver le droit d’intenter une action en justice pour fraude en raison de ses affirmations selon lesquelles les dirigeants de la plateforme l’ont induit en erreur, ainsi que d’autres investisseurs, sur le nombre de comptes de spam et de robots parmi ses plus de 230 millions d’utilisateurs .

Alex Spiro, un avocat de Musk, a déclaré dans un communiqué que Twitter avait proposé de retirer “des milliards” de son prix de vente en échange de “conditions intéressées” que Musk a refusées. Twitter n’a pas répondu à une demande de commentaire sur la déclaration de Spiro ou sur les conditions de l’accord qu’il recherche.