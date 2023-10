Le procès Trump s’ouvre à New York

L’ancien président est poursuivi pour fraude et pourrait perdre une grande partie de son empire commercial

L’ancien président américain Donald Trump est arrivé lundi au palais de justice de Manhattan pour faire face à des allégations selon lesquelles il « constamment » a menti sur la valeur de ses entreprises et de ses propriétés pour obtenir de meilleurs prêts et primes d’assurance. S’il perdait le procès au civil, Trump pourrait se voir interdire de faire des affaires à New York.

Trump est arrivé au tribunal flanqué de ses services secrets. S’adressant aux journalistes à l’extérieur du bâtiment, il a qualifié le procès intenté contre lui de « chasse aux sorcières » et « Une honte » c’était « ferroviaire et accéléré » afin d’entraver sa campagne électorale de 2024. « Il n’y a pas de crime » » a dit Trump. « Le crime est contre moi. »

Trump et la Trump Organization ont été poursuivis en justice en septembre dernier par la procureure générale de New York, Letitia James, qui réclame 250 millions de dollars de dommages et intérêts et l’interdiction pour Trump de faire des affaires dans l’État. James a affirmé dans sa plainte que Trump avait commis « échelonnement » fraude pendant des décennies, gonflant la valeur de ses propriétés et de ses entreprises auprès des banques et des assureurs.

James a été élue à son poste en 2018 après avoir promis, pendant la campagne électorale, « d’utiliser tous les domaines du droit pour enquêter sur le président Trump et ses transactions commerciales ».

Son cas a été autorisé par le juge Arthur Engoron, qui a statué la semaine dernière que Trump avait gonflé la valeur de ses actifs entre 2,23 et 3,6 milliards de dollars. Parmi les propriétés qu’Engoron a déclarées surévaluées figuraient le domaine Mar-a-Lago de Trump en Floride, son penthouse de la Trump Tower, ainsi que plusieurs terrains de golf et immeubles de bureaux.

La famille Trump a fermement condamné la décision d’Engoron, s’attaquant particulièrement à la valorisation de Mar-a-Lago à 18 millions de dollars. Les documents financiers de Trump évaluent le vaste domaine de Palm Beach entre 427 et 612 millions de dollars, tandis que Trump et son fils Eric ont tous deux affirmé dans de récents messages sur les réseaux sociaux que le complexe valait plus d’un milliard de dollars.

S’adressant au New York Post la semaine dernière, un courtier immobilier anonyme de Palm Beach a déclaré que Mar-a-Lago valait « environ 300 millions de dollars, minimum. » L’agent immobilier a souligné que deux terrains à proximité du complexe étaient actuellement inscrits à 150 et 200 millions de dollars, bien qu’ils soient plus petits et totalement sous-exploités. Forbes a évalué Mar-a-Lago à environ 160 millions de dollars en 2018.

En plus de la poursuite civile, Trump fait face à des dizaines d’accusations criminelles, découlant de sa prétendue incitation à l’émeute du 6 janvier au Capitole et de son ingérence dans les élections de 2020, de sa prétendue fausse déclaration de paiements secrets à la star du porno Stormy Daniels, et sa prétendue mauvaise gestion de documents gouvernementaux top-secrets après avoir quitté la Maison Blanche. Trump a insisté sur le fait que ces affaires fédérales et étatiques faisaient toutes partie d’un complot global du président Joe Biden et du Parti démocrate visant à l’empêcher de retourner à la Maison Blanche.