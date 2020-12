MILWAUKEE – Un juge d’État a conclu que l’élection du Wisconsin s’était déroulée correctement vendredi, infligeant au président Donald Trump et à ses alliés leur cinquième défaite juridique en un peu plus d’une semaine.

« Il n’y a aucune preuve crédible d’inconduite ou de fraude à grande échelle », a déclaré le juge de réserve Stephen Simanek.

Simanek a rendu sa décision de la magistrature 73 heures avant que le collège électoral ne se réunisse lundi pour confier officiellement la présidence au démocrate Joe Biden. La liste des 10 électeurs du Wisconsin pour Biden a déjà été certifiée et la décision de Simanek a confirmé cette conclusion.

Trump a rapidement fait appel et la Cour suprême de l’État a accepté de tenir des arguments dans l’affaire samedi à midi.

Au cours de la semaine dernière, la Cour suprême de l’État et un tribunal fédéral du Wisconsin ont rejeté ensemble quatre autres poursuites intentées par Trump et ses partisans.

Et après une journée d’audience jeudi, le juge de district américain Brett Ludwig a déclaré qu’il pensait que Trump aurait peut-être mis trop de temps à déposer une autre plainte. On s’attend à ce que Ludwig se prononce dans ce cas d’ici samedi.

La décision est intervenue alors que les républicains de l’Assemblée législative de l’État ont recueilli les témoignages de partisans qui critiquaient la façon dont l’élection avait été menée. Mais parmi ceux qui ont témoigné se trouvait Dean Knudson, un républicain de la Commission électorale de l’État qui, comme Simanek, a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve de fraude électorale étendue.

La victoire de Biden était étroite

Trump a perdu le Wisconsin par environ 21000 voix sur 3,3 millions. C’est une marge de 0,6 point de pourcentage.

Il a payé 3 millions de dollars pour des recomptages dans les comtés de Dane et Milwaukee, les régions les plus peuplées et les plus libérales de l’État. Les recomptes ont légèrement élargi la marge de victoire de Biden.

Trump a ensuite déposé une plainte directement auprès de la Cour suprême de l’État, mais les juges la semaine dernière, sur un vote 4-3, l’ont rejeté. La majorité a conclu que Trump aurait dû commencer par une cour de circuit plutôt que par la haute cour de l’État.

Trump a ensuite présenté son nouveau défi et le juge en chef Patience Roggensack a chargé Simanek de l’entendre.

Dans les recomptages et la contestation judiciaire, Trump a remis en question de nombreuses pratiques électorales de longue date. Mais Simanek a constaté après une audience vendredi matin qu’aucune violation des lois électorales n’avait eu lieu.

« La décision du tribunal est que (l’équipe de Trump) n’a pas démontré qu’une interprétation erronée des lois de vote anticipé du Wisconsin s’est produite ici », a déclaré Simanek, un juge retraité du circuit du comté de Racine.

En réponse, l’avocat de Trump, Jim Troupis, a demandé à la Cour suprême de l’État d’entendre un appel de la décision et les juges ont rapidement accepté de le faire. Aucun désaccord n’a été noté sur la commande, qui a pris la rare mesure de tenir des disputes un week-end.

Avec son appel, Trump cherche à rejeter plus de 200000 votes dans les comtés de Dane et de Milwaukee, tout en laissant les bulletins de vote déposés de la même manière dans les régions républicaines.

Avant Simanek, l’équipe de Trump a fait valoir que les greffiers avaient tort de remplir les adresses des témoins sur les enveloppes de vote des absents. Mais Simanek a déclaré que la politique, qui avait été proposée il y a quatre ans par les républicains à la Commission électorale de l’État, était appropriée.

Le président a également contesté la capacité des employés du bureau de vote de Madison à collecter les bulletins de vote des absents dans les parcs et a maintenu que tout vote anticipé en personne dans les deux comtés était illégal.

Simanek s’est prononcé contre Trump sur ces points, notant que la paperasserie pour le vote en personne précoce que Trump a mis en doute a été utilisée sans défi pendant plus d’une décennie.

Dans son procès, Trump a soutenu que les greffiers donnaient aux électeurs trop de latitude pour décider s’ils étaient confinés chez eux. Les électeurs qui s’identifient comme incarcérés pour une durée indéterminée n’ont pas à fournir une pièce d’identité avec photo pour voter en tant qu’absentéisme, comme d’autres le doivent.

Environ 215 000 électeurs ont revendiqué ce statut et les républicains affirment que certains d’entre eux ne remplissent pas les critères. Les démocrates ont déclaré que l’augmentation du nombre de personnes qui se considèrent confinées indéfiniment n’est pas surprenante en raison de la pandémie de coronavirus.

Le litige intenté ce printemps par le Parti républicain de l’État au sujet de la loi sur l’emprisonnement pour une durée illimitée reste en instance devant la Cour suprême de l’État. Mais Simanek a noté que les directives de la Commission électorale de l’État sur la façon d’administrer la loi sur l’emprisonnement pour une durée indéterminée « ont été essentiellement approuvées par la Cour suprême du Wisconsin » dans une décision initiale dans cette affaire.

« Dire que les gens ont utilisé et voté en vertu de cette section pour se soustraire aux exigences d’identification des électeurs n’est pas une base pour ne pas compter ces votes », a déclaré Simanek.

«Il est beaucoup plus probable qu’en raison de la pandémie en cours, les gens étaient très préoccupés, en particulier ceux dont les systèmes étaient compromis, de sortir en public, de ne pas vouloir faire la queue pendant des heures potentiellement dans un bureau de vote pour voter. Je ne pourrais certainement pas rayer ces bulletins de vote sur la base d’une inférence qui n’est pas vraiment… appuyée en fait. «

Alors que Trump a fait appel de la décision, le temps presse à cause de la réunion de lundi du collège électoral.

