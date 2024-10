Le procès transgenre contre Christian Baker abandonné – RT World News

La Cour suprême du Colorado a rejeté une plainte contre Jack Phillips qui avait refusé de préparer un gâteau de transition entre les sexes.

La Cour suprême du Colorado a rejeté une plainte contre un boulanger chrétien poursuivi pour avoir refusé de préparer un gâteau pour une femme transgenre.

Jack Phillips a été poursuivi par l’avocat Autumn Scardina en 2017 après que son Masterpiece Cakeshop basé à Lakewood ait refusé de préparer un gâteau rose avec un glaçage bleu pour célébrer la transition de genre du client potentiel.

Mardi, les juges du Colorado ont déclaré dans une décision 6 contre 3 que Scardina n’avait pas épuisé les options pour demander réparation auprès d’un autre tribunal avant d’intenter une action en justice auprès de la Cour suprême. Ils n’ont cependant pas commenté les droits de Phillips à la liberté d’expression.

« Nous n’exprimons aucune opinion sur le bien-fondé de ces affirmations. » » a déclaré la juge Melissa Hart, représentant la majorité.

Pendant ce temps, les trois autres juges ont affirmé que la conduite de Phillips avait violé la loi anti-discrimination du Colorado et ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait qu’il interpréterait la décision du tribunal comme une justification de ses actes.















L’avocat de Scardina, John McHugh, a également exprimé sa déception face à la décision et a déclaré qu’il évaluerait s’il restait d’autres options juridiques à poursuivre.

Le représentant légal de Phillips, Jake Werner, a toutefois salué le verdict du tribunal, soulignant que « ça suffit » et que son client avait été «traîné devant les tribunaux pendant plus d’une décennie» et ça « Il est temps de le laisser tranquille. »

Tout au long du procès, Werner, qui travaille pour le cabinet d’avocats Alliance for Defending Freedom, basé en Arizona, a soutenu que les actions du boulanger protégeaient la liberté d’expression et qu’il n’avait pas refusé de servir Scardina à cause de l’identité de genre de la femme trans, mais à cause de le message exprimé par le gâteau.

Phillips a affirmé que préparer un gâteau de transition entre les sexes était en conflit avec ses croyances religieuses et que si Scardina avait commandé un autre gâteau ou des produits de boulangerie qui n’allaient pas à l’encontre de ses valeurs, il aurait alors accédé à la demande.