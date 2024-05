Le procès Ticketmaster et Live Nation du DOJ vise à démanteler le monopole prédateur des concerts.

Les eaux étaient émoussées. Grâce au fiasco autour de la vente de billets de Taylor Swift fin 2022, peu d’entreprises ont vu leurs pratiques commerciales prédatrices être aussi mises en lumière que celle qui a brillé sur Ticketmaster et sa société mère, Live Nation Entertainment. Les fans de Swift ont passé quelques jours désastreux à essayer d’acheter des billets pour l’Eras ​​Tour, et les rares qui ont réussi ont payé des frais exorbitants et exorbitants. Une audience du Congrès a suivi. Les sénateurs des deux partis ont donné à Live Nation le traitement auditif Big Tobacco. L’un des plus grands rivaux de Ticketmaster a demandé aux législateurs de démanteler le géant.

Nous ne saurons jamais si le procès de 124 pages du ministère de la Justice contre Live Nation, alléguant toutes sortes de violations des lois antitrust, aurait eu lieu maintenant sans le gâchis de Swift. Nous ne saurons surtout pas si 30 procureurs généraux d’État, dont une poignée de républicains, se seraient joints à la poursuite si d’innombrables fans de musique pop dans leurs États n’avaient pas été poussés à la rage par un moment très médiatisé d’incompétence en matière de billetterie. Mais l’une des choses frappantes à propos du procès, qui appelle explicitement à la dissolution de Live Nation et à la séparation de son activité Ticketmaster de ses autres sources de revenus, est qu’un CTRL-F dans le document ne dit rien du moment Taylor.

Le dossier du gouvernement fédéral contre Live Nation ne concerne pas vraiment toutes les conneries que Ticketmaster fait subir à ses fans lorsqu’ils veulent assister à un concert. Pour être clair, il a beaucoup du temps pour ça. Mais ce procès s’inscrit dans une tradition récente du ministère de la Justice, qui consiste non seulement à s’en prendre aux entreprises anticoncurrentielles, mais à le faire au nom d’un groupe de parties prenantes bien plus vaste que les simples consommateurs. Le message du procès est que, oui, les fans de musique font une mauvaise affaire en raison de la domination de Ticketmaster dans le domaine de la billetterie, mais l’impact le plus corrosif de Live Nation concerne le monde de l’événementiel dans son ensemble, un poison non seulement pour les fans mais aussi pour les salles et les artistes. , et les promoteurs aussi. Et le seul remède, selon le gouvernement fédéral, est d’arrêter de laisser Live Nation être autant de choses à la fois.

L’histoire des lois antitrust américaines est longue, mais il est juste de dire que ces lois sont traditionnellement utilisées pour protéger « les consommateurs, les contribuables et les travailleurs ». Ne me croyez pas sur parole, mais croyez le ministère de la Justice lorsqu’il décrit l’effet de la loi antitrust exactement dans ces termes. Le gouvernement ne veut pas que les entreprises soient isolées de la concurrence, que ce soit en s’entendant pour maintenir des prix élevés ou pour maintenir des salaires bas. Les Américains obtiennent des produits plus innovants pour moins d’argent. Les travailleurs gagnent de meilleurs salaires. C’est l’objectif et l’effet collectif du Sherman Act et du Clayton Act, les deux grands du domaine.

Au cours des dernières années, l’administration Biden a tenté une approche plus large, et pas seulement en nommant un faucon antitrust à la tête de la Federal Trade Commission. En 2021 et 2022, le ministère de la Justice a réussi à bloquer le rachat du géant de l’édition Simon & Schuster par son compatriote Penguin Random House. L’édition de livres comptait autrefois un Big Six, mais la consolidation en a fait un Big Five, et la dernière transaction en aurait fait un Big Four. Le DOJ pensait que l’accord était mauvais pour les consommateurs, qui auraient pu obtenir moins de livres variés et les payer plus cher. Mais le point le plus important de cette affaire était peut-être la manière dont la consolidation affectait auteurs, qui risquaient de perdre l’un des rares éditeurs susceptibles de les rémunérer pour leur travail. (Dans une victoire maladroite, avec ses propres conditions, Simon & Schuster s’est adressé à une société de capital-investissement.) L’affaire ne concernait pas tant les employés des éditeurs ou les acheteurs de livres qu’un autre fournisseur dans la chaîne d’approvisionnement, peut-être le le plus important : les gens qui écrivent réellement les livres.

Le procès Live Nation poursuit cette approche. Le gouvernement fédéral déplore la façon dont Ticketmaster, de loin le plus grand acteur de la billetterie de concerts, fait supporter aux spectateurs des coûts qui « dépassent de loin les tarifs pratiqués dans des régions comparables du monde ». Mais le procès porte en réalité sur un écosystème, sur la façon dont le contrôle de Live Nation sur un géant de la billetterie contribue à son contrôle des lieux et de la promotion des événements et détériore l’ensemble de l’entreprise. Les artistes ont moins de liberté pour promouvoir leur travail comme bon leur semble et se produire dans des lieux idéaux. Les promoteurs passent à côté de nombreuses affaires s’ils ne respectent pas les règles de Live Nation. Et les salles de concert risquent de ne pas obtenir de bons concerts si elles ne fonctionnent pas dans un système de billetterie qui (d’une part) est nul et (d’autre part) ne leur permet pas de maximiser leurs revenus et de satisfaire leurs clients.

Commencez là où commence toute musique : avec l’artiste. La plainte fédérale consacre beaucoup de temps à la relation entre Live Nation et un concurrent potentiel devenu partenaire appelé Oak View Group. Plus précisément, le procès révèle une correspondance entre les dirigeants des deux sociétés dans laquelle Live Nation apprend qu’Oak View Group propose d’être le promoteur d’une tournée d’artistes qui Nation vivante préférerais promouvoir. Le PDG de Live Nation, Michael Rapino, envoie un e-mail au PDG d’Oak View Group et déclare qu’il serait « stupide » de « faire le jeu » de l’agent de l’artiste en laissant les sociétés se concurrencer pour promouvoir la tournée. Le PDG d’Oak View est d’accord et écrit littéralement : « Je ne veux jamais être un concurrent. » Un artiste reçoit alors des offres moins bonnes de la part de promoteurs potentiels, qui organisent la logistique du spectacle et aident à le vendre au public.

Mais cela fonctionne bien pour Oak View, qui peut organiser des événements dans ses salles mettant en vedette des artistes sous contrat promotionnel avec Live Nation. Le gouvernement fédéral affirme qu’Oak View Group s’est décrit à la fois comme un « marteau » et un « proxénète » pour protéger les intérêts de Live Nation, bien qu’il soit en position de concurrence.

Pendant ce temps, Live Nation possède des tonnes de salles de concert, et il peut refuser l’accès à ces salles aux artistes qui n’utilisent pas Live Nation comme promoteur. Le gouvernement fédéral affirme que Live Nation détient le monopole des grands amphithéâtres, contrôlant 40 des 50 plus grands du pays. En tant que propriétaire d’un type de salle idéal pour les artistes trop grands pour un club mais qui ne peuvent pas remplir une arène ou un stade de la NFL, Live Nation a beaucoup de pouvoir sur les artistes qui souhaitent jouer devant des foules croissantes. Le procès met en scène un dirigeant de Live Nation exhortant les employés à ne pas augmenter les offres promotionnelles aux artistes de cette catégorie, sachant qu’ils manquent d’autres options. Et pour accéder à l’amphithéâtre, indique la plainte, les artistes s’enferment dans des accords à long terme avec Live Nation.

C’est dans les lieux que Live Nation possède. Dans d’autres lieux, le procès décrit une pratique courante de Live Nation exigeant que les lieux utilisent Ticketmaster comme service de billetterie afin d’obtenir des actes de Live Nation. Rapino, le PDG, a décrit la dynamique en termes choquants et mafieux, que le ministère de la Justice extrait dans le procès. Rapino, en public, a reconnu ne pas être en mesure de refuser explicitement les concerts de Live Nation aux lieux qui ne veulent pas utiliser Ticketmaster, mais a ensuite déclaré : « Nous devons placer le spectacle là où nous faisons le plus d’économies, et peut-être que ce lieu ne sera pas le meilleur. place économique parce que nous ne détenons pas les revenus. Ainsi, un lieu qui n’aime pas utiliser Ticketmaster n’a peut-être pas de billets à vendre du tout, du moins pas à un artiste de première ligne faisant partie du portefeuille Live Nation.

Les promoteurs non-Live Nation attrapent également l’enfer. La plainte décrit celui qui a organisé un concert au Los Angeles Coliseum et a passé un contrat avec StubHub, et non avec Ticketmaster, pour gérer la billetterie. Ticketmaster, revendiquant les droits exclusifs de vente de billets pour les concerts du Coliseum, « a menacé de refuser l’entrée à tout fan utilisant un billet émis par StubHub », selon la poursuite. StubHub a cessé de vendre des billets pour l’événement et le DOJ affirme que des « centaines » de clients possédant des billets StubHub n’ont pas pu accéder au concert.

Tout cela est bien pourri. Cela ne devrait pas être autorisé, et la position officielle des États-Unis est que cela n’est-ce pas autorisé, et les entreprises de Live Nation devraient être démantelées. (L’activité promotionnelle de la société est bien plus importante que son activité de billetterie, générant environ six fois plus de revenus sur un total de 22 milliards de dollars en 2022.) La domination de Live Nation est mauvaise pour les acheteurs de billets, mais la poursuite montre clairement qu’elle est mauvaise pour tant d’autres. parties impliquées dans l’organisation d’un concert. Et cela commence, comme tout en musique, avec l’artiste.

Le gouvernement fédéral monte actuellement des poursuites similaires contre Amazone (via la FTC) et Apple (le DOJ), accusant chacun d’eux d’utiliser abusivement sa position dominante dans certains domaines pour intimider ses concurrents dans d’autres. Le gouvernement a de nombreuses cibles potentielles s’il veut monter davantage de ces affaires. La cible la plus proche de Live Nation pourrait être Fanatics, le détaillant de sport dont les marchandises, le contrôle qualité et le service client parfois de mauvaise qualité en ont fait l’une des marques de sport les plus dédaignées. Mais le plus gros problème de Fanatics ne réside pas dans les mauvais uniformes de la Major League Baseball sur lesquels ils ont collaboré avec Nike. C’est ainsi que Fanatics a accumulé un pouvoir de marché pour s’imposer dans de nombreux secteurs de l’industrie du sport, des cartes à collectionner aux licences en passant par la vente au détail. La vraie histoire, ce n’est pas tant les mauvais maillots que le pouvoir des entreprises, mais simplement le fait que le gros problème avec Ticketmaster n’était pas tous ces Taylor Swift. des billets.