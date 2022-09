Le procès sur le pot récréatif dans le Missouri touche à sa fin

JEFFERSON CITY, Mo. (AP) – Les avocats d’une femme du Missouri qui poursuit pour bloquer une mesure de vote sur la marijuana à des fins récréatives ont critiqué l’implication du haut responsable des élections de l’État et ont affirmé que la proposition était inconstitutionnellement large lors des plaidoiries de jeudi.

Il s’agit d’une proposition visant à permettre aux personnes âgées de 21 ans et plus d’acheter et de cultiver de la marijuana pour leur consommation personnelle et d’effacer automatiquement les dossiers de certains crimes passés liés à la marijuana.

Dans le Missouri, les partisans d’un amendement constitutionnel doivent recueillir un certain nombre de signatures d’électeurs inscrits pour obtenir des initiatives sur le bulletin de vote. Les autorités électorales locales vérifient généralement que les signataires sont des électeurs inscrits et signalent le nombre de signatures au bureau du secrétaire d’État.

Cette année, le bureau du secrétaire d’État a également examiné les signatures à la suite de plaintes de la campagne pro-marijuana récréative, Legal Missouri 2022, selon lesquelles certains électeurs ont été à tort considérés comme non enregistrés par les autorités locales.

Les avocats du plaignant, Joy Sweeney, femme de Jefferson City, ont déclaré au juge Cotton Walker du circuit du comté de Cole que les autorités électorales locales sont mieux formées et équipées pour vérifier l’exactitude des signatures. Ils ont déclaré que le bureau du secrétaire d’État aurait dû faire confiance à l’examen local et ne pas interférer en vérifiant les signatures et ont déclaré que la proposition ne devrait pas être votée.

Les avocats de la campagne sur la marijuana à des fins récréatives et le secrétaire d’État ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que le secrétaire d’État avait compté les signatures invalides, de sorte que la mesure devrait être soumise à un vote public comme prévu.

Les avocats de Sweeney ont également déclaré que la mesure traite de trop de politiques en violation de la constitution de l’État.

En plus de légaliser la marijuana récréative et d’effacer les condamnations liées à la marijuana non violente, l’amendement proposé comprend des politiques visant à taxer la marijuana récréative.

Marc Ellinger, un avocat de Legal Missouri 2022, a déclaré que la proposition ne traite que d’un seul sujet car toutes les dispositions, bien que radicales, traitent de la marijuana.

Ellinger et l’avocat du secrétaire d’État ont demandé au juge de rejeter complètement l’affaire, arguant que l’affaire était sans fondement et que Sweeney n’avait pas le droit de poursuivre parce qu’elle n’était pas une résidente du Missouri.

Sweeney a déclaré qu’elle avait une maison à Jefferson City et qu’elle était inscrite pour voter dans le Missouri, bien qu’elle ait également une maison à Alexandria, en Virginie, et qu’elle ait témoigné à distance à partir de là jeudi.

Walker a déclaré qu’il prévoyait de décider si la proposition serait sur le scrutin du 8 novembre peu de temps après que les avocats aient déposé une dernière série de mémoires vendredi.

Ballentine d’été, The Associated Press