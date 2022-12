Le procès sur la destitution de DeSantis du procureur sur l’avortement se termine

TALLAHASSEE, Floride (AP) – Le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, ne cherchait pas à obtenir des représailles politiques lorsqu’il a destitué un procureur pour cause d’avortement et d’opinions transgenres, mais voulait simplement s’assurer que la loi de l’État serait appliquée, a déclaré jeudi l’avocat du gouverneur à un juge fédéral. .

Les avocats d’Andrew Warren, un démocrate suspendu de son poste deux fois élu de procureur dans le comté de Hillsborough, n’étaient pas d’accord, affirmant qu’il était clair que l’action de DeSantis était basée sur ce que Warren avait dit et cru et non sur sa compétence en tant que procureur.

DeSantis a suspendu Warren en août pour la signature par le procureur de déclarations indiquant qu’il ne poursuivrait pas d’accusations pénales contre les demandeurs ou les prestataires de traitements d’avortement ou de transition de genre, ainsi que pour sa politique de ne pas inculper les gens de certains délits mineurs. Warren demande sa réintégration.

“L’accent motivant … concerne l’application de la loi”, a déclaré George Levesque, un avocat privé représentant DeSantis.

Le problème est survenu après que la Floride a adopté une loi interdisant les avortements après 15 semaines. La Floride n’a pas de loi sur les traitements de confirmation du genre.

Les avocats de Warren ont déclaré que la suspension était clairement motivée par la politique étant donné que DeSantis avait fait son annonce lors d’un rassemblement de type campagne avec des partisans enthousiastes au cours desquels il a attaqué l’idéologie «réveillée». Ils ont noté qu’il avait fait des déclarations similaires ce soir-là sur Fox News.

“Pour le gouverneur DeSantis, c’était une chance de faire d’une pierre trois coups politiques”, a déclaré David O’Neil, qui représente Warren. Il a déclaré que le seul acte avait permis à DeSantis de marquer des points politiques en s’opposant à l’avortement, en projetant une position forte de «loi et ordre» et en attaquant l’idéologie «réveillée».

Le procès de trois jours sur le procès de Warren contre DeSantis s’est terminé jeudi soir. Le juge de district américain Robert Hinkle a déclaré qu’il lui faudrait au moins deux semaines avant de statuer.

“Je ne sais pas qui va gagner”, a déclaré Hinkle.

Warren a été élu en 2016 et 2020 en tant que procureur du comté de Hillsborough, qui comprend Tampa. Il a déclaré que DeSantis avait renversé la volonté des électeurs en le destituant de ses fonctions.

Plus de 90 procureurs de district, procureurs généraux des États et autres procureurs élus à travers les États-Unis ont signé une lettre indiquant qu’ils n’avaient pas l’intention de poursuivre des personnes pour avoir recherché, fourni ou soutenu des avortements. Des dizaines de procureurs et de responsables de l’application des lois ont également signé la lettre s’opposant à la criminalisation des traitements de confirmation du genre.

La suspension de Warren est intervenue alors que DeSantis, un candidat potentiel à la présidence du GOP de 2024, a rejoint une vague d’opposition républicaine aux procureurs progressistes qui exercent leur pouvoir discrétionnaire sur l’opportunité d’inculper des personnes pour ce qu’ils considèrent comme des crimes de bas niveau.

À San Francisco, les électeurs ont rappelé en juin Chesa Boudin, un ancien défenseur public élu procureur de district en 2019 sur une plateforme de réforme de la justice pénale. Boudin a fait face à des critiques sur les taux de criminalité après avoir refusé de poursuivre la plupart des délits liés à la drogue. Un effort similaire pour rappeler le procureur du district de Los Angeles n’a pas réussi à recueillir suffisamment de signatures.

Brendan Farrington, l’Associated Press