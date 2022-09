Le procès s’ouvre pour un adepte de QAnon qui a poursuivi un officier au Capitole

WASHINGTON (AP) – Un homme de l’Iowa qui faisait partie de la foule qui a pris d’assaut le Capitole américain croyait à une théorie du complot selon laquelle les forces de l’ordre arrêteraient «tous les politiciens corrompus» ce jour-là, à commencer par le vice-président de l’époque Mike Pence, un défenseur l’avocat a déclaré aux jurés mardi.

Doug Jensen portait une chemise portant la lettre «Q» pour exprimer son adhésion à la théorie du complot QAnon lorsqu’il a rejoint l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole. Une vidéo virale enregistrée par le téléphone portable d’un journaliste a montré Jensen courant après un officier de police du Capitole qui se retirait d’une foule d’émeutiers dans un escalier.

Un procureur fédéral a montré aux jurés la vidéo au début du procès de Jensen. Ils ont également vu une photographie de Jensen les bras tendus alors qu’il affrontait une ligne de policiers près des chambres du Sénat, l’une des images les plus mémorables de l’émeute.

“Ce n’est pas une affaire policière”, a déclaré l’avocat de la défense Christopher Davis lors des déclarations d’ouverture du procès. “Littéralement, toute l’affaire est en vidéo.”

Mais il a souligné qu’aucune des vidéos ne montre Jensen se livrant à des actes de violence ou à des dommages matériels.

“Vous ne verrez pas cet homme mettre la main sur qui que ce soit”, a déclaré Davis.

L’assistante du procureur américain Emily Allen a déclaré aux jurés qu’ils entendraient le témoignage de l’officier de police du Capitole, Eugene Goodman. Jensen était à l’avant d’un groupe d’émeutiers qui suivaient Goodman alors que l’officier montait les escaliers en courant.

Goodman “s’est approché d’eux avec sa main sur son arme parce qu’il n’avait aucun moyen de savoir ce qu’ils étaient capables de faire”, a déclaré Allen. “Et il savait qu’il était désespérément en infériorité numérique et seul.”

Davis a déclaré que Jensen, un ouvrier du bâtiment, était motivé par sa croyance «à 100%» en QAnon, une théorie du complot qui s’est propagée au-delà des franges sombres d’Internet pour pénétrer la politique républicaine dominante.

QAnon s’est concentré sur l’idée sans fondement que l’ancien président Donald Trump combattait secrètement une cabale adoratrice de Satan d’ennemis de «l’État profond», d’éminents démocrates et d’élites hollywoodiennes pendant son séjour à la Maison Blanche. Un autre principe fondamental de QAnon est la prophétie apocalyptique selon laquelle “The Storm” arrivait et inaugurerait des arrestations et des exécutions massives des ennemis de Trump.

Avant l’émeute, Trump et ses alliés ont répandu le faux récit selon lequel Pence aurait pu d’une manière ou d’une autre annuler les résultats des élections de 2020. Davis a déclaré aux jurés qu’ils entendraient Jensen implorer les policiers de “faire leur travail” et d’arrêter Pence, qui présidait le Sénat le 6 janvier.

“Il croyait qu’ils étaient obligés de le faire”, a déclaré Davis. “Il croyait que la loi martiale allait être instituée.”

Après avoir escaladé les murs extérieurs du Capitole, Jensen a grimpé par une fenêtre brisée pour entrer dans le bâtiment. Il a été l’un des 10 premiers émeutiers à entrer dans le bâtiment, selon les procureurs.

Allen a déclaré que Jensen avait appris par SMS d’un ami que Pence était sur le point de certifier les résultats des élections.

“Tout est sur le point de changer”, a répondu Jensen.

Jensen est accusé de sept chefs d’accusation, notamment d’avoir entravé la session conjointe du Congrès pour certifier la victoire électorale du président Joe Biden en 2020, d’avoir interféré avec la police et d’avoir eu une conduite désordonnée à l’intérieur du Capitole tout en portant un couteau dans sa poche.

Allen a déclaré que Jensen “avait obtenu ce pour quoi il était venu” à Washington le 6 janvier.

“Les débats au Congrès se sont arrêtés”, a-t-elle déclaré. “C’est pourquoi il était là.”

Jenson est rentré chez lui à Des Moines, Iowa, un jour après l’émeute. Le lendemain, il a marché six miles jusqu’à un poste de police et s’est présenté à l’improviste, disant qu’il était probablement un homme recherché. Mais il n’y avait pas de mandat d’arrêt contre lui lorsque deux agents du FBI l’ont interrogé au commissariat.

Jensen a déclaré aux agents qu’il se considérait comme un “soldat numérique” qui suivait “religieusement” QAnon. Il a dit qu’il s’était frayé un chemin vers l’avant de la foule parce qu’il “voulait que Q attire l’attention”.

“J’avais essentiellement l’intention d’être l’affiche, et cela a vraiment fonctionné”, a-t-il déclaré, selon une transcription de l’entretien du 8 janvier 2021.

Jensen a déclaré aux agents du FBI que sa croyance en QAnon lui avait coûté des amis et des membres de sa famille qui pensaient qu’il était “fou”. L’un des agents lui a demandé s’il regrettait ses actions le 6 janvier.

“Je ne sais pas. Cela dépend si le résultat que je voulais se produit, alors cela en aurait valu la peine. Mais si rien ne se passe à part la négativité de cela, et que je suis un émeutier, alors, oui, je le regrette complètement », a-t-il déclaré.

Jensen a demandé au juge de district américain Timothy Kelly de supprimer les déclarations qu’il avait faites au FBI et les preuves saisies sur son téléphone portable. Le juge a rejeté sa demande plus tôt ce mois-ci.

Le premier témoin du gouvernement pour le procès de Jensen doit témoigner mercredi. Kelly a déclaré que le procès pourrait se terminer plus tard cette semaine.

Plus de 870 personnes ont été accusées de crimes fédéraux pour leur conduite le 6 janvier. Environ 400 d’entre elles ont plaidé coupable. Les jurys ont condamné huit accusés de l’émeute du Capitole après les procès. Aucun des accusés qui ont été jugés par un jury n’a été acquitté de quelque accusation que ce soit.

Michael Kunzelman, Associated Press