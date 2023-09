Le procès soutient que la clause « d’insurrection » de la Constitution empêche Trump de se présenter à nouveau à la présidence

DENVER (AP) — Un groupe libéral a déposé mercredi une plainte pour exclure l’ancien président Donald Trump du scrutin primaire dans le Colorado, arguant qu’il n’est pas éligible à se présenter à nouveau à la Maison Blanche en vertu d’une clause rarement utilisée de la Constitution américaine destinée aux candidats qui ont soutenu une « insurrection ».

Le procès, citant le 14ème amendement, est probablement la première étape d’une contestation judiciaire qui semble destinée à la Cour suprême des États-Unis. La plainte a été déposée au nom de six électeurs républicains et non affiliés du Colorado par le groupe Citizens for Responsibility and Ethics à Washington.

Cela va bouleverser une campagne primaire de 2024 déjà instable, dans laquelle le principal candidat républicain fait face à quatre affaires pénales distinctes.

Les groupes libéraux ont exigé que les plus hauts responsables électoraux des États excluent Trump en vertu de la clause qui interdit à ceux qui « se sont engagés dans une insurrection ou une rébellion » contre la Constitution d’occuper des fonctions supérieures. Aucun n’a franchi cette étape, cherchant des conseils auprès des tribunaux sur la manière d’interpréter une clause qui n’a été utilisée qu’à quelques reprises depuis les années 1860.

Alors que quelques personnalités marginales ont intenté des poursuites à peine écrites dans quelques États citant la clause, le litige de mercredi était le premier intenté par une organisation disposant de ressources juridiques importantes. Cela pourrait entraîner des défis similaires dans d’autres États, laissant entrevoir la possibilité de décisions contradictoires qui nécessiteraient que la Cour suprême tranche.

La secrétaire d’État du Colorado, la démocrate Jena Griswold, a déclaré dans un communiqué qu’elle espérait que « cette affaire fournirait des indications aux responsables électoraux sur l’éligibilité de Trump en tant que candidat à un poste ».

Le procès soutient que l’affaire est claire, compte tenu de la tentative du président Trump d’annuler sa défaite électorale de 2020 face au démocrate Joe Biden et de son soutien à l’assaut du Capitole américain le 6 janvier 2021. Le républicain a déclaré qu’il n’avait rien fait. mal dans ses actions.

Le 14e amendement, ratifié en 1868, a contribué à garantir les droits civils des esclaves affranchis – et finalement de tous les habitants des États-Unis. Mais il a également été utilisé pour empêcher d’anciens responsables confédérés de devenir membres du Congrès après la guerre civile et de prendre la direction du gouvernement contre lequel ils venaient de se rebeller.

La clause citée dans le procès permet au Congrès de lever l’interdiction, ce qu’il a fait en 1872 alors que la volonté politique de continuer à interdire les anciens Confédérés diminuait. Cette disposition n’a presque jamais été utilisée par la suite.

La clause cite les « électeurs présidentiels », mais pas les présidents eux-mêmes, comme étant disqualifiés s’ils ont préalablement prêté serment de respecter la Constitution, puis l’ont violée.

Dans sa plainte, Citizens for Responsibility and Ethics à Washington a demandé au tribunal d’accélérer l’affaire afin qu’elle puisse être résolue avant que le scrutin primaire de l’État ne soit fixé au 5 janvier 2024.

Un porte-parole de Trump n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur la poursuite.

Le 14e amendement a été utilisé l’année dernière pour exclure de ses fonctions un commissaire du comté du Nouveau-Mexique qui entra dans le Capitole américain le 6 janvier. C’était la première fois qu’il était utilisé en 100 ans. En 1919, le Congrès refusa de nommer un socialiste, affirmant qu’il avait apporté aide et réconfort aux ennemis du pays pendant la Première Guerre mondiale.

Un autre groupe libéral, Free Speech For People, a tenté en vain d’utiliser cette disposition pour empêcher les représentantes républicaines Marjorie Taylor Greene de Géorgie et Madison Cawthorn de Caroline du Nord de se présenter à la réélection l’année dernière.

Le juge chargé du cas de Greene a statué en sa faveur. Le cas de Cawthorn est devenu sans objet après sa défaite à la primaire.

Cette histoire a été corrigée pour refléter que le nom du groupe qui intente la poursuite est Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, et non Citizens for Ethics and Responsibility in Washington.

Nicolas Riccardi, Associated Press