Le procès secret de Trump touche à sa fin. Voici à quoi s’attendre

Inscrivez-vous au courrier électronique quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives aux États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Le tout premier procès pénal d’un président américain touche à sa fin devant le tribunal pénal de Manhattan, après cinq semaines de témoignages extraordinaires et de pitreries dans la salle d’audience.

Donald Trump est accusé de 34 chefs d’accusation de falsification illégale de documents commerciaux afin de dissimuler un paiement de 130 000 dollars à la star du porno Stormy Daniels un mois avant l’élection présidentielle de 2016, afin d’assurer son silence sur une prétendue relation sexuelle en 2006.

M. Trump nie à la fois toute liaison et les accusations portées contre lui.

Depuis le 15 avril, les jurés ont entendu le témoignage d’une série de personnages hauts en couleur liés à l’affaire, dont l’ancien « arrangeur » de M. Trump Michael Cohen, l’ancien patron du tabloïd David Pecker et Mme Daniels elle-même.

Pendant ce temps, en dehors du tribunal, le public américain a entendu M. Trump faire des remarques quotidiennes aux journalistes, s’insurgeant contre l’affaire et les personnes impliquées.

Mais lorsqu’il a été question de l’opportunité pour M. Trump de s’exprimer à la barre des témoins, il a fait marche arrière.

L’accusation et la défense ont désormais mis fin à leurs arguments, les plaidoiries finales étant fixées au mardi 28 mai.

Le jury entamera alors ses délibérations pour décider du sort de l’ancien président.

Alors que le procès touche à sa fin, voici à quoi s’attendre :

Et si Trump était reconnu coupable ?

Les procureurs ont « intensifié » les délits mineurs (falsification de documents commerciaux) au rang de crime en arguant qu’il avait falsifié des documents dans le but de commettre ou de dissimuler un autre crime. Ces autres crimes présumés comprennent le complot électoral, le financement des campagnes électorales et les violations de la loi fiscale.

L’ancien président Donald Trump comparaît devant le tribunal avec son avocat Emil Bove le mardi 21 mai 2024. ( Getty )

S’il est reconnu coupable, M. Trump pourrait théoriquement encourir plus d’une décennie de prison.

La peine maximale pour chaque crime de classe E retenu contre lui est de quatre ans de prison, ce qui totaliserait 136 ans de prison, bien que New York impose une peine maximale de 20 ans pour ce type d’infraction. La décision de savoir si les peines seront concurrentes ou consécutives serait également laissée au juge.

Étant donné que M. Trump n’a pas de casier judiciaire et que les crimes présumés sont de nature non violente, il est probable qu’il ne risquera aucune peine de prison. Au lieu de cela, le juge Juan Merchan de New York pourrait imposer d’autres sanctions telles que des amendes, une probation ou une libération conditionnelle au lieu d’une peine de prison.

M. Trump pourrait bien entendu être reconnu coupable de certains des 34 chefs d’accusation et acquitté pour d’autres.

Même s’il ne risque pas une peine de prison, une condamnation pourrait nuire aux chances de M. Trump en novembre. Dans un sondage Reuters/Ipsos réalisé en avril, un Républicain sur quatre a indiqué qu’il ne voterait pas pour le candidat de leur parti s’il était un criminel reconnu coupable.

Et si Trump était acquitté ?

Si M. Trump est déclaré non coupable de tous les chefs d’accusation, il ne pourra pas être rejugé pour les mêmes crimes.

Cela est dû à la clause de double incrimination du cinquième amendement de la Constitution américaine, qui interdit à quiconque d’être poursuivi deux fois pour le même crime.

Et s’il y avait un jury sans majorité ?

En vertu de la loi de New York, les procès pénaux exigent que le jury parvienne à un verdict unanime pour condamner un accusé.

Ainsi, il suffirait d’une seule voix dissidente parmi les jurés pour laisser l’affaire entre les mains d’un jury sans majorité.

Le juge Juan Merchan regarde l’avocat de Trump, Todd Blanche, contre-interroger Michael Cohen le lundi 20 mai 2024. ( Jane Rosenberg/Reuters )

Si le désaccord est relativement étroit – par exemple, si 11 personnes sont d’accord et qu’une seule personne résiste – le juge Juan Merchan de New York les exhorterait à s’éloigner et à reprendre leurs délibérations dans l’espoir de trouver un terrain d’entente.

Mais si un consensus ne peut être atteint, le juge serait contraint d’annuler le procès.

En cas d’annulation du procès, le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, pourrait rejuger l’affaire.

Il est également possible que le jury parvienne à un consensus sur certaines accusations, mais pas sur toutes, ce qui pourrait inciter le juge à accepter un verdict partiel. Dans ce scénario, l’accusation pourrait également rejuger M. Trump sur la base des accusations portées contre lui.

Quand serait-il condamné ?

Si M. Trump est reconnu coupable, le juge Merchan pourrait choisir de le condamner immédiatement ou de fixer une audience de détermination de la peine à une date ultérieure.

Trump pourrait-il faire appel ?

Oui, M. Trump pourrait faire appel du verdict.

Tout appel initial serait d’abord entendu par le premier département de la division d’appel de la Cour suprême de New York et, si cela s’avère infructueux, il pourrait alors faire appel devant la Cour suprême de New York.

Il est peu probable qu’une procédure d’appel soit conclue avant le jour du scrutin, le 5 novembre.