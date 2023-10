Le procès Sam Bankman-Fried menace la renaissance du lobby crypto au Congrès

La Chambre se prépare à voter des projets de loi historiques qui établiraient des réglementations bénies par l’industrie. Dans le même temps, les lobbyistes tentent de repousser les pressions du sénateur. Elizabeth Warren (D-Mass.) et une liste croissante de crypto-sceptiques qui souhaitent réprimer les crimes financiers utilisant la monnaie numérique.

La façon dont tout cela se déroulera pourrait être influencée par le procès de Bankman-Fried, où l’ancien magnat de la cryptographie de Washington et une source majeure de fonds pour la campagne luttera contre les accusations selon lesquelles il aurait orchestré l’une des plus grandes fraudes financières de l’histoire des États-Unis à la tête de son FTX. échange.

« Si vous n’êtes pas familier avec l’industrie de la cryptographie – et c’est la première fois que vous y pensez – votre impression n’est certainement pas positive », a déclaré Kristin Smith, PDG de la Blockchain Association, dont le groupe est une organisation leader dans le commerce de la cryptographie. . « C’était un terrible ambassadeur de notre industrie. »

Le prochain écran partagé testera l’influence du lobbying de la cryptographie après avoir passé une grande partie de l’année dernière à essayer de réhabiliter l’image de l’industrie. Les défenseurs ont présenté Bankman-Fried comme une personne aberrante dont les méfaits présumés auraient pu se produire dans n’importe quel secteur de la finance. Mais c’est une distinction qui n’a peut-être pas d’importance pour les législateurs qui sont restés hésitants, nombre d’entre eux faisant déjà tout leur possible pour se distancier des préoccupations en matière de fraude et de protection des consommateurs qui étaient au premier plan depuis l’arrestation de Bankman-Fried en novembre.

« Le procès de Sam Bankman-Fried rappellera à tous les membres du Congrès les risques qu’une industrie cryptographique non réglementée représente pour tous nos électeurs, pour notre économie et pour la stabilité internationale », a déclaré Warren dans une interview.

Il y a un an, Bankman-Fried était une force à Washington. Il a comblé les législateurs de contributions à la campagne – s’engageant à un moment donné à dépenser 1 milliard de dollars jusqu’aux élections de 2024 – et est devenu un visage familier à Capitol Hill. Il a pu obtenir des réunions avec les régulateurs aux plus hauts niveaux, après avoir recruté d’anciens hauts fonctionnaires pour aider FTX à naviguer entre les agences et le Congrès.

Puis son empire s’est effondré, et avec lui l’opération d’influence plus large de la cryptographie à Washington.

L’homme de 31 ans – actuellement en prison – fait face à une série d’accusations de fraude criminelle et de complot. Les procureurs affirment que Bankman-Fried a utilisé 100 millions de dollars de dépôts FTX volés pour financer une opération politique massive. Il a plaidé non coupable.

À la suite de l’effondrement de FTX, les prix sur le marché de la cryptographie ont chuté et de nombreuses autres sociétés d’actifs numériques ont implosé. Les législateurs ont renoncé aux dons de Bankman-Fried. La législation favorable à la cryptographie – y compris un projet de loi qu’il a défendu pour réorganiser la réglementation – est effectivement morte.

Mais la crypto a connu un retour en force ces derniers mois. Les républicains de la Chambre ont approuvé des projets de loi qui établiraient un régime de réglementation que les sociétés d’actifs numériques recherchent depuis longtemps. Le les factures freineraient à la portée de la Securities and Exchange Commission, une agence qui affronte les plus grands échanges et fournisseurs de jetons devant les tribunaux. Les propositions stimuleraient également la croissance de ce qu’on appelle les pièces stables utilisé dans les paiements.

À certains égards essentiels, le résultat final de la législation républicaine de la Chambre ressemblerait à la politique défendue par Bankman-Fried. La SEC passerait au second plan par rapport à la Commodity Futures Trading Commission, une agence plus petite qui a historiquement joué moins de rôle dans la réglementation des produits financiers destinés aux consommateurs.

Les propositions codifieraient pour la première fois dans la loi les actions explicites que les régulateurs doivent prendre pour contrôler le commerce des actifs numériques. À l’heure actuelle, les agences opèrent dans l’espace crypto en utilisant l’autorité rédigée pour les marchés financiers traditionnels, y compris les transactions boursières et les contrats à terme.

Les critiques rétorquent que le plan de la Chambre affaiblirait potentiellement la surveillance de l’industrie plutôt que de l’améliorer.

« L’objectif final est le même », a déclaré Lee Reiners, chargé de cours au Duke Financial Economics Center. « L’industrie a réussi à empêcher le [House GOP bill] d’être goudronné par toute association avec Sam. »

Les législateurs républicains tentent de se débarrasser du bagage du SBF avant les votes de la Chambre cet automne, mais certains voient un défi potentiel à venir.

représentant Bill Huizengaun républicain de haut rang du Michigan qui a contribué à l’élaboration des projets de loi, a déclaré qu’il pensait que davantage de démocrates soutiendraient la législation sans la chute de Bankman-Fried.

« Cette flamme brûlait assez près d’un certain nombre d’entre eux », a-t-il déclaré, faisant référence aux millions de dollars dépensés par Bankman-Fried pour soutenir les démocrates. Il « n’est pas surprenant qu’ils renoncent à leur enthousiasme ».

représentant Jim Himes du Connecticut, parmi les rares démocrates qui soutiennent les projets de loi de la Chambre, a déclaré avoir averti la semaine dernière les lobbyistes de la cryptographie qu’ils avaient un « problème fondamental dans cet espace ».

« J’entends toutes ces promesses, mais je dis : ‘Comment cela va-t-il changer le quartier de Saint-Louis, ou l’État du Connecticut, ou les États-Unis ?’ », a-t-il déclaré. « Au membre moyen, [they see] 2 000 milliards de dollars perdus au fil du temps.

Les Républicains de la Chambre soutiennent que l’échec du FTX devrait obliger davantage de législateurs à soutenir leur législation.

représentant Andy Barr (R-Ky.), un membre éminent du comité qui a rédigé les projets de loi, a déclaré que Bankman-Fried est la « pièce A » expliquant pourquoi le Congrès doit agir sur la législation de la Chambre.

« Rappeler à tout le monde le mauvais comportement de certains acteurs du marché nous aidera à expliquer pourquoi certaines règles de base de la route sont nécessaires », a déclaré le représentant. Poussiéreux Johnson (RS.D.), qui préside un sous-comité sur les actifs numériques.

Mais au Sénat, les critiques de la cryptographie sont de plus en plus nombreuses et parient qu’un rechapage de la calamité FTX et Bankman-Fried contribuera à grossir leurs rangs.

Warren a un groupe bipartisan de 15 sénateurs sur son projet de loi qui imposerait nouvelles règles anti-blanchiment sur le trading d’actifs numériques. Elle a déclaré que le procès renforcerait les arguments en faveur de sa législation.

« Le profond scepticisme à l’égard de la cryptographie est encore plus profond avec son arrestation », président du Sénat sur les banques. Sherrod Brun (D-Ohio) a déclaré dans une interview. « Toutes ces choses contribuent au profond scepticisme du public à l’égard de la cryptographie et de la façon dont certaines personnes peu scrupuleuses l’utilisent à des fins très peu scrupuleuses. »