Le procès Sam Bankman-Fried commence ; le jury devrait être sélectionné d’ici mercredi

Bankman-Fried, qui affronte sept accusations notamment pour fraude et blanchiment d’argent, était assis entre deux des avocats de son équipe juridique le premier jour de son procès pénal – consultant l’avocat et faisant référence à un ordinateur portable devant lui alors que la procédure commençait. L’ancien titan en disgrâce du secteur de la cryptographie a plaidé non coupable de toutes les accusations portées contre lui.

Les journalistes se tenaient aux côtés de dizaines d’habitants de New York, tenant les convocations du jury alors qu’ils faisaient la queue dans deux lignes de sécurité différentes. Même après avoir fait la queue pendant deux heures, la plupart des journalistes ont été escortés dans une salle de débordement dotée d’une série de moniteurs affichant deux vues de la salle d’audience via un flux vidéo en direct. La pièce était froide avec un éclairage fluorescent et l’acoustique laissait beaucoup à désirer – des retours forts et aigus perçaient périodiquement la pièce.

Sam Bankman-Fried arborait un nouveau look le premier jour de son procès mardi, avec une nouvelle coupe de cheveux époustouflante aurait été donné par un codétenu à la prison de Brooklyn où il est incarcéré depuis août pour subornation présumée de témoins. L’ancien PDG de l’échange cryptographique en faillite FTX portait un costume fraîchement repassé et, contrairement à la dernière fois qu’il était au tribunal, il est entré dans la salle d’audience du 26e étage sans entraves.

La journée a commencé lentement, car le processus de sélection du jury n’a commencé que vers 11 heures du matin avec une pause pour le déjeuner avant 12h30. Mais le retard n’a pas semblé décourager le juge Lewis Kaplan, 78 ans, un vétéran de le district sud de New York qui a présidé certaines des affaires les plus importantes seront portées devant le palais de justice du 500 Pearl Street, au centre-ville de Manhattan.

Dans sa franchise habituelle, Kaplan a déclaré qu’il ne « parlait pas d’ordinateur » après que son ordinateur ait émis un bip au tribunal. Il a ensuite déclaré que son employé était un chuchoteur informatique et qu’il serait donc capable de faire chuchoter son ordinateur.

Le juge pragmatique du district américain a lancé la première journée du procès en s’adressant directement à Bankman-Fried avant que les jurés n’entrent dans la salle d’audience, lui disant qu’il avait le droit de témoigner et que la décision de le faire lui appartenait seule, et non celle de ses avocats. . Kaplan a demandé à Bankman-Fried de se lever devant le tribunal afin d’indiquer son désir de prendre la parole pour sa propre défense.

Le juge a déclaré qu’il prendrait Bankman-Fried debout de la table de la défense pour faire signe au jury de sortir de la salle d’audience et de s’adresser directement à lui. On ne sait pas encore si l’ancien titan de la cryptographie témoignera pour sa défense.

La liste des témoins coopérants qui devraient témoigner comprend l’ex-petite amie de Bankman-Fried, Caroline Ellison, et son ex-meilleur ami du camp de mathématiques du lycée et ancien colocataire du MIT, Gary Wang.

Ellison, ancien directeur général d’Alameda Research, et Wang, cofondateur de FTX, ont tous deux plaidé coupables en décembre à plusieurs chefs d’accusation et coopèrent depuis des mois avec le bureau du procureur américain de Manhattan.

La première étape du procès de six semaines consiste à réunir un jury de 12 personnes, plus quelques suppléants. Le juge de district Kaplan a indiqué au tribunal qu’il poserait toutes les questions, même si la liste avait été rédigée avec les commentaires des avocats des deux parties. Il a déclaré plus tard qu’il s’attendait à ce que le jury soit réuni mercredi au plus tôt.

Un juré potentiel travaillait pour Insight Partners, qui détenait un investissement dans Alameda, le fonds spéculatif qui aurait utilisé les dépôts des clients de FTX à leur insu et sans leur permission, contribuant ainsi à la chute éventuelle des deux sociétés lorsque l’accord a été révélé et que les clients se sont précipités pour retirer leurs fonds. . Un autre a tenté de se soustraire à ses fonctions de juré en plaidant un voyage de six mois à Maui, ce à quoi le juge a répondu : « Vous êtes une âme courageuse ».

La plupart des jurés ont déclaré avoir entendu parler de Bankman-Fried, citant des périodiques comme principale source, même si l’un d’entre eux a cité le podcast de Joe Rogan.

Le juge a terminé ses travaux peu avant 17 heures et un groupe d’environ 50 personnes ont été invitées à se présenter au tribunal mercredi à 9 heures du matin pour éviter que la circulation de l’audience de Trump ne se déroule dans une autre partie du palais de justice. Les interrogatoires du jury reprendront vers 9h30, et une fois que 18 jurés auront prêté serment, les déclarations liminaires commenceront.

Le juge Kaplan a terminé en réprimandant les jurés potentiels de « ne parlez à personne de cette affaire ».

— Dawn Giel a contribué au reportage.