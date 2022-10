Le procès “Rust” d’Alec Baldwin est abandonné et le tournage reprend – Hollywood Life

Crédit d’image : MediaPunch/Shutterstock

La Rouiller le film est de retour après le mari de Halyna Hutchinsle directeur de la photographie qui a été abattu sur le plateau après Alec Baldwin a accidentellement déchargé un pistolet à hélice, a abandonné le procès pour mort injustifiée, selon un communiqué de Rust Movie Productions. Bien que les détails du règlement restent confidentiels, la déclaration, donnée par le mari de Halyna Matthieu Hutchinsa révélé que le film reprendrait en janvier avec la distribution originale et lui-même en tant que producteur exécutif.

“Nous sommes parvenus à un règlement, sous réserve de l’approbation du tribunal, pour notre affaire de mort injustifiée contre les producteurs de Rouiller, y compris Alec Baldwin et Rust Movie Productions, LLC. Dans le cadre de ce règlement, notre affaire sera rejetée », a déclaré Matthew mercredi 5 octobre. « Le tournage de Rouillerque je vais maintenant produire en tant que producteur exécutif, reprendra avec tous les principaux acteurs originaux à bord en janvier 2023. »

“Je n’ai aucun intérêt à m’engager dans des récriminations ou à blâmer (les producteurs ou M. Baldwin)”, a poursuivi Matthew dans le communiqué. « Nous pensons tous que la mort d’Halyna est un terrible accident. Je suis reconnaissant que les producteurs et la communauté du divertissement se soient réunis pour rendre hommage au travail final de Halyna.

Alec s’est rendu sur son Instagram pour partager la nouvelle et ajouter qu’il était “satisfait” du règlement. “Tout au long de ce processus difficile, tout le monde a maintenu le désir spécifique de faire ce qui est le mieux pour le fils de Halyna”, a-t-il écrit en partie. “Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui ont contribué à la résolution de cette situation tragique et douloureuse.”

Joël Souza, le réalisateur du film qui a également été blessé lors de la fusillade, a déclaré dans un communiqué que le film sera terminé en l’honneur de l’héritage de Halyna. “Je souhaite seulement que le monde ait appris à la connaître dans des circonstances différentes, comme cela aurait sûrement été le cas grâce à son travail incroyable”, a déclaré Joel. “Dans mes propres tentatives de guérison, toute décision de revenir pour terminer la réalisation du film ne pouvait avoir de sens pour moi que si cela était fait avec la participation de Matt et de la famille Hutchins.”

En février, une poursuite pour mort injustifiée a été déposée au Nouveau-Mexique au nom du mari de Halyna Matthieu et leur fils de 9 ans Ange. Le procès prétendait que le Rouiller L’équipe de production “a commis des violations majeures des protocoles de l’industrie” qui “ont conduit à la mort insensée et tragique” de Halyna. “Ce fils a perdu sa mère. C’est un jeune garçon qui n’aura jamais de mère”, a déclaré l’avocat de la famille Hutchins lors d’une conférence de presse lors de l’annonce du procès. « Et un homme qui a perdu sa femme, son âme sœur. Cela dure pour toujours et à jamais », a-t-il ajouté.

Depuis la mort d’Halyna, Alec a affirmé qu’il n’en était pas responsable. Deux mois après l’incident, il Est apparu sur ABC Nouvelles dire que bien qu’il ait armé le pistolet, il n’a jamais appuyé sur la gâchette. L’acteur a déclaré “que quelqu’un est responsable de ce qui s’est passé, et je ne peux pas dire qui c’est, mais je sais que ce n’est pas moi”. Il ajouta, “Je ne pointerais jamais une arme sur qui que ce soit et j’appuierais sur la gâchette, jamais. Quelqu’un a mis une balle réelle dans le pistolet, une balle qui n’était même pas censée se trouver sur la propriété.

Cependant, en août, le FBI a publié son rapport médico-légal suggérant que l’arme ne se serait pas déchargée sans que sa gâchette ait été appuyée. De plus, l’enquête du bureau du shérif de Santa Fe est toujours ouverte, avec une lettre récente du procureur de district obtenue par Date limite suggérant qu’Alec pourrait encore être accusé.