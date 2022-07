Le procès russe de Brittney Griner envisage l’usage médical du cannabis

Le procès pour drogue de la star américaine du basket-ball Brittney Griner devant un tribunal russe s’est concentré mardi sur des témoignages selon lesquels le cannabis, bien qu’illégal en Russie, est considéré dans d’autres pays comme ayant un usage médical légitime.

Griner a reconnu qu’elle transportait des cartouches de vapotage contenant de l’huile de cannabis lorsqu’elle a été arrêtée en février dans un aéroport de Moscou, mais elle soutient qu’elle n’avait aucune intention criminelle et que les cartouches se sont retrouvées dans ses bagages par inadvertance en raison d’un emballage précipité.

“Nous ne disons pas que Brittney l’a pris ici comme médicament. Nous disons toujours qu’elle l’a amené ici involontairement parce qu’elle était pressée”, a déclaré l’avocat de la défense Alexander Boykov après la séance au cours de laquelle un neuropsychologue russe a témoigné sur l’utilisation mondiale de cannabis médicinal.

“Le public russe doit savoir, et le tribunal russe en premier lieu doit savoir, qu’il n’a pas été utilisé à des fins récréatives aux États-Unis. Il a été prescrit par un médecin”, a-t-il déclaré.

Griner, double médaillé d’or olympique qui joue pour Phoenix Mercury de la WNBA, risque jusqu’à 10 ans de prison s’il est reconnu coupable. Le témoignage médical et l’admission de Griner selon laquelle elle avait les cartouches visent à lui infliger une peine légère.

“Nous avons beaucoup de facteurs atténuants. Nous espérons donc que le tribunal en tiendra compte. Et les tribunaux russes ont en fait un très large pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la peine”, a déclaré Maria Blagovolina, une autre avocate de Griner. .

Le procès a commencé le 1er juillet

Le procès du double médaillé d’or olympique et hors concours de Phoenix Mercury a commencé le 1er juillet, mais seulement cinq séances ont eu lieu, certaines d’entre elles n’ayant duré qu’environ une heure.

La lenteur du procès et les cinq mois de détention de Griner ont suscité de vives critiques parmi ses coéquipiers et ses supporters aux États-Unis, qui l’ont officiellement déclarée “détenue à tort”, une désignation vivement rejetée par les responsables russes.

Elizabeth Rood, chargée d’affaires de l’ambassade des États-Unis, a assisté à l’audience de mardi. Griner “confirme qu’elle va bien et aussi bien qu’on peut s’y attendre dans ces circonstances”, a-t-elle déclaré aux journalistes.

Griner a été arrêté en février dans un contexte de vives tensions entre les États-Unis et Moscou avant que la Russie n’envoie des troupes en Ukraine plus tard ce mois-là. Certains partisans affirment qu’elle est détenue en Russie comme un pion, peut-être pour un échange de prisonniers. La semaine dernière, la célèbre footballeuse américaine Megan Rapinoe a déclaré “qu’elle est détenue en tant que prisonnière politique, évidemment”.

La semaine dernière, le ministère russe des Affaires étrangères a dénoncé l’affirmation américaine selon laquelle Griner est détenu à tort et a déclaré que les lois russes devaient être respectées.

“Si une citoyenne américaine a été prise pour le fait qu’elle faisait de la contrebande de drogue, et qu’elle ne le nie pas, cela devrait être proportionnel à nos lois locales russes, et non à celles adoptées à San Francisco, New York et Washington, », a déclaré la porte-parole Maria Zakharova.

“Si les drogues sont légalisées aux États-Unis, dans un certain nombre d’États, et que cela se fait depuis longtemps et que maintenant tout le pays va devenir toxicomane, cela ne signifie pas que tous les autres pays suivent le même chemin”, a-t-il ajouté. elle a ajouté.

Les médias russes ont émis l’hypothèse que Griner pourrait être échangé contre l’éminent marchand d’armes russe Viktor Bout, qui est emprisonné aux États-Unis, et que Paul Whelan, un Américain emprisonné en Russie pour espionnage, pourrait également figurer dans un échange.

Les responsables américains n’ont pas commenté les perspectives d’un tel commerce. Les responsables russes ont déclaré qu’aucun échange ne pourrait être discuté avant la conclusion des poursuites judiciaires contre Griner. On ne sait pas combien de temps durera le procès, mais un tribunal a autorisé la détention de Griner jusqu’au 20 décembre.

Les sessions d’essai précédentes ont inclus des témoignages de personnages du directeur et du capitaine de l’équipe russe pour laquelle Griner a joué pendant la saison morte, ainsi que des témoignages écrits, y compris une lettre d’un médecin disant qu’il l’avait autorisée à utiliser du cannabis pour le traitement de la douleur.