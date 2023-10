Le procès révèle comment le suspect est reparti avec 20 millions de dollars en or lors du braquage de l’aéroport Pearson à Toronto

La société de sécurité Brink’s a intenté une poursuite contre Air Canada à la suite du vol d’or à l’aéroport international Pearson de Toronto au printemps dernier, alléguant que la compagnie aérienne avait permis à un individu non identifié de repartir avec 20 millions de dollars en or et des millions en espèces après avoir présenté au personnel une lettre de transport frauduleuse.

Les nouvelles allégations concernant le braquage non résolu, survenu à l’aéroport dans la soirée du 17 avril, ont été trouvées dans une déclaration déposée par Brink’s auprès de la Cour fédérale du Canada le 6 octobre.

Dans la réclamation de la compagnie, Brink’s a déclaré que peu de temps après que les objets de valeur aient atterri à Pearson et que la cargaison ait été déchargée, une personne inconnue a pu accéder aux installations de stockage de fret de la compagnie aérienne.

« Aucun protocole ou dispositif de sécurité n’était en place pour surveiller, restreindre ou réglementer de toute autre manière l’accès de l’individu non identifié aux installations », indique la déclaration.

Brink’s allègue qu’Air Canada a accepté une fausse lettre de transport, un document préparé par le transporteur qui contient souvent des détails sur l’expédition, l’itinéraire et les frais. Brink’s affirme que le personnel a accepté le document frauduleux sans « vérifier son authenticité de quelque manière que ce soit », permettant au suspect de sortir de l’entrepôt avec des lingots d’or pesant un peu plus de 400 kilogrammes et environ 2 millions de dollars en espèces.

« Si AC avait mené les enquêtes nécessaires et appropriées dans les circonstances, la capacité de l’individu non identifié à voler la cargaison confiée à ses soins aurait été entièrement évitée », peut-on lire dans la déclaration de l’entreprise.

Les allégations contre Air Canada n’ont pas été testées devant les tribunaux et la compagnie aérienne n’a pas encore déposé de déclaration de défense.

Dans un courriel envoyé mercredi à CP24.com, un porte-parole d’Air Canada a déclaré qu’il ne pouvait pas faire de commentaire « car cette affaire est maintenant devant les tribunaux ».

Selon le dossier judiciaire, la banque suisse Raiffeisen Schweiz et Valcambi, une société de raffinage de métaux précieux basée en Suisse, ont engagé Brink’s pour fournir des services de sécurité et de logistique pour transporter les billets et l’or de Zurich à Toronto.

Brink’s, indique la réclamation, a organisé l’expédition des articles en utilisant le programme AC Secure, qui assurerait « un traitement spécial pour les marchandises de grande valeur » à un coût plus élevé que les expéditions régulières.

Les expéditions ont été transportées de Zurich à Toronto via le vol AC881. Brink’s a déclaré que le vol était arrivé peu avant 16 heures et que le fret avait été déchargé vers 16 h 20 avant d’être envoyé vers un entrepôt sous douane d’Air Canada vers 17 h 50.

Un vol d’or a eu lieu à l’aéroport international Pearson de Toronto, à Mississauga, en Ontario. le 17 avril 2023.

Environ 40 minutes plus tard, indique la plainte, le suspect est entré dans l’entrepôt et a volé les marchandises.

L’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) a précédemment confirmé que le suspect avait accédé au côté public d’un entrepôt, qui, selon la GTAA, se trouve à l’extérieur de sa « ligne de sécurité principale ».

La déclaration allègue qu’Air Canada a été « imprudente » et « n’a pas pris de mesures et de protocoles de sécurité raisonnables et appropriés » pour empêcher le vol du fret.

Brink’s a déclaré le 27 avril avoir fourni à Air Canada un avis écrit de la perte que la compagnie avait subie en raison du vol et exigé le remboursement intégral de toutes les pertes et dommages. Brink’s a déclaré n’avoir reçu aucune réponse de la compagnie aérienne.

Dans la déclaration, la société demande le remboursement de la valeur totale de l’envoi ainsi que des dommages spéciaux à déterminer avant le procès.

À ce jour, aucune arrestation n’a été effectuée lors du braquage et les objets de valeur n’ont pas été récupérés.

La police régionale de Peel a déclaré qu’un vol de cette ampleur était « rare », bien qu’il ne soit pas sans précédent à Toronto.

L’aéroport a été le théâtre d’un braquage d’or impliquant un véhicule blindé de Brink’s en 1952, au cours duquel environ 215 000 $ d’or ont été volés, ce qui équivaut aujourd’hui à environ 2,35 millions de dollars.

Dans cette affaire, l’or n’a jamais été récupéré et les suspects n’ont jamais été arrêtés.