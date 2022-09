Le procès pour triple meurtre du Lower Mainland s’ouvre avec la lecture de l’appel à la police – Kelowna Capital News

Le procès d’un homme de Langley accusé d’avoir tué trois membres de sa famille a débuté mardi par l’enregistrement d’un appel non urgent de la police qui s’est transformé en appel à l’aide.

Kia Ebrahimian a comparu devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique à New Westminster pour répondre de trois accusations de meurtre au deuxième degré dans la mort de son frère, Befrin Ebrahimian, de leur mère, Tatiana Bazyar, et du conjoint de fait de Bazyar, Francesco Zangrilli, qui ont été découverts morts le Le 13 juin 2020, après l’extinction d’un incendie dans la maison qu’ils partageaient dans le bloc 19600 de Wakefield Drive.

Le procureur de la Couronne Michael Fortino a déclaré que Kia et Befrin – que Fortino a décrit comme un «homme transgenre qui avait subi une opération de changement de sexe» – s’étaient affrontés depuis que Kia était revenu dans la maison de Langley avec les autres membres de sa famille au printemps 2020.

“Je veux juste avertir tout le monde dans le tribunal que ce qu’ils sont sur le point d’entendre est assez pénible”, a déclaré Fortino.

Ce n’était pas la première fois que Zangrilli appelait la ligne non urgente pour l’assistance de la police, à cause de ce que la Couronne appelait les « injures » des frères et sœurs.

La police était déjà passée le 5 juin. Et Bazyar et Zangrilli ont dû s’absenter du travail le 9 juin à cause du conflit entre frères et sœurs.

Cette fois, alors que Zangrilli était en ligne, il a soudainement appelé à l’aide, et une voix féminine a pu être entendue crier en arrière-plan. Une alarme incendie s’est mise à sonner.

La police a été dépêchée et est arrivée pour constater qu’un incendie commençait à se propager à l’intérieur de la maison.

Les officiers ont pénétré de force et ont pu récupérer Zangrilli, qui avait subi plusieurs coups de couteau et n’a pas pu être réanimé. Les deux autres victimes n’ont été repêchées qu’après l’extinction de l’incendie.

Kia, qui se trouvait au deuxième étage de la maison, a été aidée par des voisins à l’aide d’une échelle.

La GRC a été dépêchée dans cette maison de Langley après qu’un appel non urgent de la police s’est transformé en appel à l’aide le 13 juin 2020. Trois personnes ont été découvertes mortes. Mardi 20 septembre, le procès de Kia Ebrahimian a débuté. Il est accusé de la mort de son frère, Befrin Ebrahimian, de leur mère, Tatiana Bazyar, et du conjoint de fait de Bazyar, Francesco Zangrilli. (fichier Langley Advance Times)

Plus tard, la police a saisi deux couteaux de Kia dont les tests ont montré qu’ils contenaient de l’ADN de Befrin et de Zangrilli.

Les trois victimes sont décédées des suites de ce que la procureure de la Couronne Sonya Bertrand a décrit dans ses remarques liminaires comme des « blessures causées par des objets tranchants ».

“Une grande partie de la preuve de la Couronne a été admise”, a déclaré Bertrand.

La question en litige, a-t-elle ajouté, est de savoir si Kia était un “acteur rationnel, capable de former l’intention de meurtre”.

Dix-huit témoins seront appelés par l’accusation, dont deux agents de la GRC, l’ancien propriétaire de Kia et la petite amie de Befrin – qui devrait témoigner au sujet de messages texte de Befrin au sujet de ses disputes avec son frère, qui, selon la Couronne, établiront “le mobile, l’animosité, et l’état d’esprit.

Le procès doit se dérouler jusqu’au 14 octobre.

Alors que le procès débutait devant le juge Murray Blok, qui entend l’affaire sans jury, le juge s’est dit préoccupé par l’état de la Kia fortement médicamentée, qui avait du mal à dire “non coupable” lorsque les accusations lui ont été lues.

« Cela m’incite à la prudence », a fait remarquer le juge Blok.

L’avocate de la défense, Donna Turko, a déclaré que Kia souhaitait poursuivre le procès.

“Les médicaments le rendent groggy et le fatiguent”, a déclaré Turko au tribunal, mais son client a pu suivre la procédure.

