Le procès pour trafic sexuel de Ghislaine Maxwell sera reporté après de nouvelles accusations – RT USA News

Un juge fédéral a approuvé une demande de report du procès pour trafic sexuel de Ghislaine Maxwell, donnant à la mondaine en disgrâce plus de temps pour préparer sa défense après avoir été giflée d’une nouvelle série d’accusations de trafic sexuel.

Le confident de longue date de Jeffrey Epstein a obtenu un « court » lundi, la juge de district américaine Alison Nathan ordonnant à son équipe de défense et aux procureurs de convenir d’une nouvelle date de procès d’ici la semaine prochaine, affirmant que cela ne devrait pas être plus tard qu’à l’automne.

«Aucun délai supplémentaire n’est nécessaire ou dans l’intérêt de la justice», dit le juge.





Alors que le procès de Maxwell devait initialement commencer le 12 juillet, ses avocats ont demandé un délai supplémentaire après avoir été frappée d’un autre acte d’accusation à la fin du mois de mars, l’accusant de complot en vue de commettre le trafic sexuel et le trafic sexuel impliquant un mineur. Faisant face à huit chefs d’accusation et à environ 80 ans de prison pour son rôle présumé dans le recrutement de filles mineures pour des relations sexuelles avec Epstein, elle a plaidé non coupable de tous les chefs d’accusation, y compris le dernier.

Bien que les procureurs se soient initialement opposés à la demande de Maxwell de reporter le procès à la fin de janvier, ils ont finalement déclaré qu’ils étaient ouverts à une date de début en mars 2022 pour éviter les conflits d’horaire. En plaidant pour la date limite de l’automne, cependant, Nathan a déclaré que l’ajournement devrait être « Pas plus longtemps que nécessaire » et que les victimes présumées de Maxwell et le grand public ont une «Fort intérêt» dans le procès « Sans retard injustifié. »

Maxwell s’est plaint à plusieurs reprises de « Trou de l’enfer » conditions au centre de détention de Brooklyn où elle est détenue, ses avocats faisant valoir le « horrible » état de son enfermement « [makes] il lui est impossible de se préparer pour son procès.





Malgré de nombreuses tentatives pour susciter de la sympathie pour le trafiquant sexuel accusé – comme une photo diffusée par ses avocats la semaine dernière, la première depuis son arrestation, montrant un Maxwell pâle arborant ce qui semble être un œil au beurre noir – le tribunal a jusqu’à présent abattu quatre demandes de mise en liberté sous caution distinctes.

Bien que la défense de Maxwell insiste sur le fait qu’elle dispose de beaucoup d’argent et de biens qui pourraient être utilisés comme garantie, elle a été considérée comme un risque de fuite majeur étant donné sa richesse et ses nombreux contacts à l’étranger.

Maxwell a été arrêté en juillet dernier pour trafic sexuel, près d’un an après la mort du financier douteux Jeffrey Epstein dans une cellule de prison de Manhattan en attendant son propre procès. Malgré les circonstances troubles de sa mort, il a finalement été jugé un suicide.

