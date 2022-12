Le procès pour sédition du 6 janvier du 2nd Oath Keepers va commencer

WASHINGTON (AP) – Après avoir obtenu des condamnations pour complot séditieux contre deux dirigeants des Oath Keepers, le ministère de la Justice commencera lundi à tenter de porter son affaire contre les émeutes du Capitole contre quatre autres personnes affiliées au groupe extrémiste d’extrême droite.

Des déclarations d’ouverture sont attendues devant le tribunal fédéral de Washington moins de deux semaines après que Stewart Rhodes, le fondateur des Oath Keepers, et Kelly Meggs, qui dirigeait son chapitre de Floride, ont été reconnus coupables de complot séditieux pour ce que les procureurs ont décrit comme un complot violent visant à renverser le président Joe. La victoire de Biden.

Les accusés face aux jurés lors du dernier procès sont Joseph Hackett, de Sarasota, en Floride ; Roberto Minuta de Prosper, Texas ; David Moerschel de Punta Gorda, Floride ; et Edward Vallejo de Phoenix. Ils sont accusés de plusieurs autres crimes en plus de complot séditieux.

Alors que les verdicts de Rhodes et Meggs ont été une victoire majeure pour le ministère de la Justice, trois de leurs coaccusés ont été acquittés de complot séditieux. La principale question du prochain procès est de savoir si les procureurs convaincront les jurés de condamner les accusés de niveau inférieur pour l’infraction de l’époque de la guerre civile.

Le complot séditieux peut être difficile à prouver, surtout lorsque le complot allégué échoue. Rhodes et Meggs ont été les premières personnes depuis des décennies à être reconnues coupables lors du procès de l’accusation, qui peut entraîner jusqu’à 20 ans de prison.

Thomas Caldwell, de Berryville Virginie; Jessica Watkins de Woodstock, Ohio; et Kenneth Harrelson de Titusville, en Floride, ont été acquittés de sédition. Mais les cinq accusés dans cette affaire ont été reconnus coupables d’avoir entravé la certification par le Congrès de la victoire électorale de Biden, qui appelle également jusqu’à 20 ans derrière les barreaux.

Les procureurs tenteront de convaincre les jurés que Minuta, Moerschel, Vallejo et Hackett ont comploté avec Rhodes et d’autres pour utiliser la force pour empêcher le transfert du pouvoir présidentiel de Donald Trump à Biden. Les autorités affirment que le complot a atteint son paroxysme le 6 janvier 2021, lorsque les gardiens du serment ont pris d’assaut le Capitole aux côtés de centaines d’autres partisans de Trump en colère.

Dans le cas de Rhodes, les procureurs ont passé des semaines à affirmer qu’ils n’avaient pas été entraînés dans une frénésie impulsive par Trump le 6 janvier, mais qu’ils étaient venus à Washington avec l’intention de maintenir Trump au pouvoir à tout prix. Les autorités affirment que les gardiens du serment ont discuté de leurs plans dans des discussions cryptées pendant des semaines avant l’émeute et ont caché des armes dans un hôtel voisin de Virginie au cas où ils seraient nécessaires pour soutenir leur complot.

Mais alors que les enquêteurs ont passé au peigne fin des milliers de messages envoyés par Rhodes et ses coaccusés, aucun n’a spécifiquement défini un plan pour attaquer le Capitole lui-même. Les avocats de la défense ont souligné ce fait tout au long du procès pour affirmer qu’il n’y avait jamais eu de complot. Ils ont déclaré que les Oath Keepers n’étaient pas venus à Washington pour la violence, mais pour assurer la sécurité de personnes comme l’allié de Trump, Roger Stone, lors d’événements précédant l’émeute.

Les autorités disent que Hackett et Moerschel faisaient partie du premier groupe de gardiens du serment avec Meggs et Watkins qui ont poussé dans le Capitole en formation de pile de style militaire. Minuta a ensuite rejoint une deuxième “pile” qui s’est frayée un chemin à l’intérieur alors que la police tentait désespérément de défendre le bâtiment, selon les procureurs.

Vallejo est accusé d’avoir aidé à coordonner les équipes de la force de réaction rapide en Virginie qui, selon les autorités, étaient prêtes à précipiter une cache d’armes dans la capitale si nécessaire. Les armes n’ont jamais été déployées.

Les procureurs disent que le matin de l’émeute, Vallejo et un autre membre de l’équipe de la force de réaction rapide ont discuté de la possibilité d’une «guérilla» et d’un «conflit armé».

« C’est une situation à faire ou mourir. Parce que si nous nous éloignons de cela, et que nous n’obtenons aucun changement efficace en conséquence, alors autant abandonner. Avaient fini. Avaient fini. Si nous ne faisons rien maintenant, nous avons terminé », a déclaré Vallejo sur le podcast, selon les autorités.

Trois autres Oath Keepers ont plaidé coupables de complot séditieux et ont accepté de coopérer avec les enquêteurs dans l’espoir d’obtenir une peine plus légère. Mais ils n’ont jamais été appelés par les procureurs à la barre des témoins dans l’affaire Rhodes. On ne sait pas pourquoi les procureurs ne les ont pas fait témoigner et s’ils pourraient prendre la parole lors du dernier procès.

Un autre procès pour sédition devrait également commencer plus tard ce mois-ci contre l’ancien président national des Proud Boys, Enrique Tarrio, et d’autres dirigeants de ce groupe extrémiste.

Richer a rapporté de Boston.

Michael Kunzelman et Alanna Durkin Richer, Associated Press