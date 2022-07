Le procès pour pénalité d’un tireur d’un lycée de Floride va commencer

FORT LAUDERDALE, Floride (AP) – Le procès du tireur d’école de Floride Nikolas Cruz commence lundi avec les déclarations d’ouverture du jury, puis les premières preuves du massacre de 2018 qui a fait 14 étudiants et trois membres du personnel morts au Marjory Stoneman Douglas High de Parkland École.

Le panel de sept hommes et cinq femmes, soutenu par 10 suppléants, entendra le procureur principal Mike Satz, qui devrait souligner la brutalité de Cruz alors qu’il traquait une salle de classe de trois étages, tirant avec son fusil semi-automatique AR-15. dans les couloirs et dans les salles de classe. Cruz revenait parfois vers les victimes blessées et les tuait d’une seconde volée de coups de feu.

Cruz, 23 ans, a plaidé coupable en octobre à 17 chefs de meurtre au premier degré; la seule chose qu’il conteste est la peine de mort demandée par les procureurs. Les jurés ne peuvent que le condamner à mort ou à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour la fusillade du 14 février 2018. Le procès de l’ancien étudiant de Stoneman Douglas, qui devait durer environ quatre mois, devait commencer en 2020, mais la pandémie de COVID-19 et les combats juridiques l’ont retardé.

Les avocats de la défense ne diront pas quand ils feront leurs déclarations liminaires : au début du procès ou quand ils commenceront à présenter leur dossier dans des semaines. Cette dernière stratégie serait rare et risquée car elle donnerait à l’accusation le seul mot à dire avant que les jurés examinent des preuves macabres et entendent des témoignages déchirants de survivants de la fusillade et des parents et conjoints des victimes.

Si la défenseuse principale Melisa McNeill fait sa déclaration, elle soulignera probablement que Cruz est un jeune adulte avec des problèmes émotionnels et psychologiques à vie qui aurait souffert du syndrome d’alcoolisme fœtal et d’abus. L’objectif serait de tempérer les émotions des jurés lorsqu’ils entendent le dossier de l’accusation, les rendant plus ouverts à l’examen ultérieur des arguments de la défense.

La fusillade de Parkland est la plus meurtrière à avoir été jugée dans l’histoire des États-Unis. Neuf autres hommes armés qui ont tué au moins 17 personnes sont morts pendant ou immédiatement après leur fusillade, soit par suicide, soit par des tirs de la police. Le suspect du meurtre de 23 personnes en 2019 à El Paso, Texas, Walmart attend son procès.

Après les ouvertures, limitées à 90 minutes chacune, le premier témoin des procureurs sera appelé. Ils n’ont pas dit qui ce sera.

Lorsque le jury obtiendra finalement l’affaire cet automne, il votera 17 fois sur la question de savoir s’il convient de recommander la peine de mort : une fois pour chacune des victimes.

Chaque vote doit être unanime; un vote non unanime pour l’une des victimes signifie que la peine de Cruz pour cette personne serait la prison à vie. Les jurés sont informés que pour voter la peine de mort, les circonstances aggravantes que l’accusation a présentées pour la victime en question doivent, à leur avis, « l’emporter » sur les circonstances atténuantes présentées par la défense.

Indépendamment des preuves, tout juré peut voter pour la prison à vie par pitié. Lors de la sélection du jury, les panélistes ont déclaré sous serment qu’ils étaient capables de voter pour l’une ou l’autre des peines.

Terry Spencer, l’Associated Press