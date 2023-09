Le procès pour meurtre et terrorisme d’un homme accusé d’avoir attaqué une famille musulmane à London, en Ontario, s’ouvre à Windsor

Un peu plus de deux ans après une attaque mortelle contre une famille musulmane à London, le procès de l’homme accusé de meurtre et de terrorisme commence ce matin avec la sélection du jury dans une autre localité du sud-ouest de l’Ontario, à Windsor.

Les Afzaal se promenaient le soir dans la banlieue de Londres le 6 juin 2021, lorsqu’ils ont été heurtés par un véhicule. Yumnah Afzaal, 15 ans, ses parents Madiha Salman, 44 ans, et Salman Afzaal, 46 ans, et la matriarche de la famille Talat Afzaal, 74 ans, ont été tués. Un garçon de neuf ans a survécu.

Nathaniel Veltman, 22 ans, a été arrêté dans les heures qui ont suivi l’attaque. Il est accusé de quatre chefs de meurtre au premier degré, d’un chef de tentative de meurtre et de terrorisme.

Les habitants de Londres se préparent à ce qui pourrait résulter du procès, qui devrait durer trois mois sous la présidence de la juge Renee Pomerance de la Cour supérieure.

« Nous savons pertinemment que cela va être très, très difficile. Des choses très difficiles vont survenir et qui seront traumatisantes », a déclaré l’imam Abd Alfatah Twakkal, un chef religieux. « Nous voulons nous assurer que les membres de la communauté prennent soin d’eux-mêmes afin qu’ils ne finissent pas par assumer plus que ce qu’ils peuvent supporter. »

Au début de cette année, un juge a approuvé le déplacement du procès à Windsor, à environ 200 kilomètres à l’ouest de Londres. Les raisons du déménagement sont couvertes par une interdiction de publication.

London, Ontario, l’imam Abd Alfatah Twakkal affirme que le procès risque de susciter des émotions difficiles. (Kate Dubinski/CBC)

Dans une affaire impliquant des accusations de terrorisme, la Couronne doit prouver que l’accusé a commis l’acte hors de tout doute raisonnable et qu’il était motivé par un « but, objectif ou cause politique, religieux ou idéologique ».

« C’est ça le terrorisme, cette forme d’influence qui sera si négative que d’autres personnes en auront peur. Il s’agit de vouloir imposer la violence par la terreur ou l’intimidation », a déclaré Gilles Levasseur, professeur de droit à l’Université d’Ottawa.

Évaluer l’impact de l’essai

Nawaz Tahir, qui dirige Hikma Public Affairs, un groupe de défense des musulmans de Londres et de la région, a exprimé son inquiétude quant à la nature du procès.

« Nous devons comprendre que la grande majorité de nos voisins et de notre communauté sont des gens épris de paix et qui se tiennent à nos côtés », a déclaré Tahir. « Malheureusement et malheureusement, je pense qu’il est préoccupant que lors d’un procès comme celui-ci, attirer ce genre de haine au grand jour. »

Mais il a également souligné que le procès constitue une étape importante dans le processus judiciaire.

« Quatre personnes ont été tuées – quatre personnes proches de notre communauté, et une autre blessée. Nous considérons ce procès comme un moyen pour la société et le système de demander des comptes à quelqu’un. »

Nawaz Tahir fait partie de Hikma, un groupe de défense des musulmans de Londres et de la région. Il affirme que le procès constitue une étape importante dans le processus judiciaire. (Kate Dubinski/CBC)

Les Canadiens se sont ralliés à la communauté musulmane dans les semaines qui ont suivi l’attaque, mais des histoires d’islamophobie ont également émergé, une prise de position qui a conduit à des promesses et à des changements politiques.

Le début du procès va faire ressortir des émotions difficiles, a déclaré Tahir.

« Je pense qu’il y a beaucoup d’angoisse dans la communauté. Vous pensez avoir pleuré quelque chose qui s’est produit il y a plus de deux ans, puis un procès arrive et cela ramène le traumatisme, la douleur, la colère que nous avons tous ressentis. immédiatement après l’incident. »

Les actes seront diffusés en direct

Certains membres de la communauté de London pourraient se rendre à Windsor pour le procès, qui devrait commencer sérieusement la semaine prochaine ; d’autres regarderont depuis une salle d’audience à débordement à Londres qui diffusera en direct les débats, ont déclaré Tahir et Twakkal.

« Cela va faire revivre beaucoup d’émotions brutes différentes pour notre communauté », a déclaré Twakkal. « En fin de compte, nous ne pouvons pas vivre notre vie dans un état de peur constant. Nous devons avoir un sentiment de vigilance, de précaution, mais en même temps, nous ne pouvons pas nous enfermer derrière nos portes. , dans nos maisons, de peur que de telles choses ne se reproduisent. »

Nathaniel Veltman, 22 ans, est accusé de quatre chefs de meurtre au premier degré et d’un chef de tentative de meurtre, ainsi que de chefs de terrorisme connexes. (Croquis de Lauren Foster-MacLeod)

Tahir a déclaré que le procès faisait partie du processus de guérison.

« Dans notre société, nous avons droit à un procès équitable et nous respectons cela. Même si dans notre cœur nous ressentons quelque chose de différent, nous comprenons que le système judiciaire doit faire son travail. »

Levasseur a déclaré que tous les efforts ont été déployés pour garantir un procès équitable.

« La clé est l’impartialité des membres du jury », a-t-il déclaré. « Nous voulons que les gens décident non pas sur la base de leurs émotions, mais sur les faits présentés dans la salle d’audience. »