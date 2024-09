Le procès pour meurtre du rappeur de Memphis Young Dolph est sur le point de commencer | Actualités

MEMPHIS, Tennessee – L’un des hommes accusés du meurtre du rappeur de Memphis Young Dolph devrait commencer son procès lundi.

11h24, 23 septembre – Des témoins témoignent

La sœur de Young Dolph a été le premier témoin appelé à la barre par l’accusation. Elle a été interrogée sur la famille de Young Dolph et sur les funérailles.

Le deuxième témoin appelé à la barre était le chef de la sécurité de Young Dolph. Le chef de la sécurité n’était pas avec Dolph le jour du meurtre. En fait, le frère de Dolph était avec le rappeur à ce moment-là. On peut le voir sur une vidéo de surveillance sortir du côté de la voiture de Young Dolph.

Le procureur Paul Hagerman a posé des questions au chef de la sécurité sur le renforcement de la sécurité concernant Big Jook, le frère de Yo Gotti, et les membres de leur label Cocaine Music Group (CMG). Le chef de la sécurité a été interrogé sur les incidents survenus en Caroline du Nord et en Californie impliquant des membres de CMG.

11h19, 23 septembre – Déclaration d’ouverture de la défense

Luke Evans, l’avocat de Justin Johnson, a commencé sa plaidoirie en exhortant le jury à prêter une attention particulière aux relations entre Hernandez Govan et Justin Johnson. Evans a déclaré qu’il s’attendait à ce que le jury « entende Govan » dans cette affaire.

Evans a continué à attaquer la crédibilité de Govan, affirmant qu’il avait l’intention d’obtenir une part de 30 à 60 pour cent des futurs gains potentiels de Justin Johnson. « Il met la main sur M. Johnson et ce que vous allez entendre, au fur et à mesure du processus, c’est que (M. Johnson) va signer avec CMG. Mais il arrive un moment où ce que M. Govan veut, c’est-à-dire un ticket repas, un salaire, et ce que veut M. Johnson, diffèrent », a déclaré Evans.

En septembre, Evans a affirmé que Johnson et Govan étaient allés à Atlanta pour rencontrer Big Jook. Evans a affirmé que c’est lors de cette réunion que Johnson a décidé : « Je ne vais pas suivre ton chemin » et a rompu les liens avec Govan.

Evans a affirmé que Govan était en colère contre cette décision et qu’il avait laissé Johnson à Atlanta et l’avait forcé à trouver un autre moyen de rentrer à Memphis.

L’avocat de la défense a également attaqué la crédibilité de Cornelius Smith, le deuxième tireur présumé du magasin Makeda’s Homemade Butter Cookies le jour du meurtre de Young Dolph. Evans a déclaré au jury qu’il s’attendait à ce que Smith témoigne et qu’il avait rencontré les forces de l’ordre pour essayer de « se sauver ».

« M. Johnson est assis devant vous innocent et il le restera parce qu’à la conclusion de cette affaire, une fois que vous aurez entendu toutes les preuves et tous les témoignages, vous ne serez pas convaincus au-delà de tout doute raisonnable qu’il a fait cela parce qu’il ne l’a pas fait », a déclaré Evans au jury.

En ce qui concerne les vêtements que portait Johnson le jour du meurtre, Evans a déclaré au jury que « similaire ne signifie pas la même chose pour les articles fabriqués en série ».

Evans a affirmé que la Mercedes blanche qui aurait été utilisée dans le meurtre comportait plusieurs séries d’empreintes digitales, dont celles de Cornelius Smith. Les empreintes digitales de Johnson, selon Evans, n’ont pas été retrouvées sur la voiture. « Si elle a été essuyée puis déplacée puis essuyée à nouveau, comme le suggère l’État, alors comment peut-on y trouver des empreintes ? », a demandé Evans au jury. « Ils n’ont rien qui corresponde à l’ADN de Johnson. »

11h12, 23 septembre – L’accusation détaille le jour du meurtre

Le procureur adjoint du comté de Shelby, Paul Hagerman, a déclaré que Justin Johnson et Cornelius Smith avaient abandonné la Mercedes blanche utilisée pour le meurtre de Young Dolph à Orange Mound et utilisé le véhicule de Johnson pour s’éloigner de la zone. Hagerman a affirmé que leurs téléphones portables les avaient mis sur les lieux des faits.

Selon Hagerman, Cornelius Smith a été abattu pendant la fusillade. Le procureur a affirmé que le couple avait abandonné la Mercedes blanche après la fusillade et, dans les 45 minutes qui ont suivi le meurtre, s’était rendu à l’appartement du cousin de Johnson, aux Gospel Gardens Apartments. C’est là qu’ils ont essayé de panser les blessures de Smith et que Johnson a changé de vêtements, selon Hagerman. Le procureur a affirmé que des enregistrements téléphoniques ont suivi les mouvements du couple et que les deux hommes sont enregistrés sur les images de sécurité de l’appartement.

Plus tard dans la soirée, Hagerman a affirmé que Johnson était retourné aux appartements de Crosstown. Le procureur a déclaré que Johnson avait été filmé plus tard dans la soirée avec sa « valise et tout le reste, prêt à quitter la ville ».

10h35, 23 septembre – Déclarations d’ouverture

Lors de sa déclaration d’ouverture, le procureur adjoint du comté de Shelby, Paul Hagerman, a déclaré que Big Jook, le frère du célèbre rappeur de Memphis Yo Gotti et membre de Gotti, avait lancé un « coup » contre Young Dolph, promettant 100 000 $ à celui qui aurait tué Young Dolph, qui avait de l’animosité envers CMG.

« Big Jook, la personne dont je vous ai parlé tout à l’heure, le numéro deux de CMG, a lancé un plan, un plan, 100 000 $ pour quiconque tuera Dolph », a déclaré Hagerman. « Il a rencontré Justin (Johnson). Il a rencontré Cornelius (Smith) et ils pensent qu’ils sont prêts à le faire. »

Hagerman a fait valoir que Justin Johnson, également connu sous son nom de rap Straight Drop, était motivé par l’envie de devenir le prochain grand artiste de la maison de disques et prévoyait de prendre sa part des 100 000 $ pour aider à faire progresser sa carrière.

Le procureur adjoint a affirmé que c’était Johnson qui conduisait la Mercedes blanche au Makeda’s Homemade Butter Cookies le jour où Dolph a été tué. Hagerman a déclaré que Johnson était l’homme qui tenait une arme de poing au moment de la fusillade.

Hagerman a également montré au jury une photo montrant Johnson une heure avant le meurtre. Sur cette photo, l’homme qu’il prétend être Johnson porte une tenue similaire à celle des hommes armés vus sur les photos de Makeda’s Homemade Butter Cookies, y compris le même chapeau de Bass Pro Shop.

En sortant d’un parking moins d’une heure avant la fusillade, Hagerman a affirmé que Johnson conduisait une Mercedes blanche endommagée à l’arrière. Hagerman a déclaré qu’il s’agissait de « la même voiture » que celle utilisée dans le meurtre de Young Dolph. « Vous pouvez vous débarrasser des armes. Vous pouvez nettoyer les voitures. Vous pouvez disparaître dans les quartiers. Mais nous ne sommes pas en 1981. Nous sommes en 2021 (au moment du meurtre) et de deux heures du matin à 00h23 le même jour, il est attrapé, attrapé, attrapé, attrapé, attrapé encore et encore. Et ce n’est pas seulement avant le meurtre », a déclaré Hagerman.

9h30 le 23 septembre – Justin Johnson apparaît dans tribunal

Justin « Straight Drop » Johnson s’est présenté au tribunal vêtu d’une chemise en flanelle bleue. Le rappeur, autrefois amateur, pourrait faire témoigner contre lui son ancien coaccusé, Cornelius Smith, rapporte Jeremy Pierre de FOX13. Le cerveau présumé du meurtre de Young Dolph pourrait également témoigner contre Johnson.

8h15 le 23 septembre – Justin Johnson sera jugé

Des sources ont déclaré à Jeremy Pierre de FOX13 que seul Justin Johnson sera jugé à partir de lundi matin. Comme indiqué précédemment, il a plaidé non coupable de meurtre au premier degré et devrait comparaître devant un jury de la région de Nashville après qu’un avocat de la défense a fait valoir qu’une couverture médiatique intense et l’attention des médias sociaux rendraient difficile la constitution d’un jury de Memphis.

7h15 le 23 septembre – Les problèmes familiaux du jeune Dolph déclaration

La famille du jeune Dolph a publié une déclaration ce week-end exprimant « son espoir de justice ». La déclaration complète, publiée par le cabinet d’avocats DR and Associates, est ci-dessous :

« Alors que le procès approche, le lundi 23 septembre 2024, pour les personnes accusées de la mort tragique d’Adolph Robert Thornton Jr., connu par des millions de personnes sous le nom de Young Dolph, sa famille souhaite exprimer son espoir de justice.

« Nous sommes profondément attristés par la perte d’Adolph et nous avons confiance que le système judiciaire rendra justice à tous ceux qui sont impliqués dans ce crime. Cela a été une période inimaginable pour notre famille, mais l’amour et le soutien de la communauté nous ont donné de la force alors que nous continuons à gérer cette situation. »

La famille a exprimé sa gratitude pour l’effusion continue de soutien des fans et de la communauté, qui a apporté de la force pendant une période de douleur si difficile qui a été profondément ressentie à Memphis et au-delà.

« Nous demandons le respect de la vie privée pendant le déroulement du processus judiciaire et la patience de ceux qui nous soutiennent. Nous sommes convaincus que le système judiciaire rendra justice à Adolph, nous permettant ainsi qu’à la communauté qu’il aimait de commencer le chemin vers la guérison. »

La famille Thornton encourage les médias et le public à éviter toute spéculation concernant le procès et à respecter le processus judiciaire. Des mises à jour officielles seront fournies le moment venu, ainsi qu’une conférence de presse qui se tiendra à la fin du procès. De plus amples détails seront fournis une fois la date fixée.

4h30 le 23 septembre – Début du procès

FOX13 a appris qu’un jury étranger avait été sélectionné pour le procès, mais on ignore combien d’accusés seront jugés. FOX13 a reçu des informations contradictoires sur les personnes qui seront présentes au tribunal.

Il y a quatre suspects dans cette affaire : les tireurs présumés Justin Johnson et Cornelius Smith, le cerveau présumé Hernandez Govan et le demi-frère des tireurs présumés, Jermarcus Johnson.

Le jeune Dolph, dont le vrai nom était Adolph Thornton Jr., a été abattu chez Makeda’s Homemade Cookies le 17 novembre 2021.

L’année dernière, Jermarcus Johnson a plaidé coupable de complicité après les faits. Il n’est pas directement impliqué dans le meurtre de Dolph, mais est plutôt accusé d’avoir aidé les tireurs présumés pendant qu’ils fuyaient la police.

Le mois dernier, le bureau du procureur du comté de Shelby a déclaré à FOX13 que le seul procès qui devait commencer lundi à Memphis serait celui de Justin Johnson. Il a plaidé non coupable de meurtre au premier degré et devrait faire face à un jury de la région de Nashville après qu’un avocat de la défense a fait valoir qu’une couverture médiatique intense et l’attention des médias sociaux rendraient difficile la constitution d’un jury de Memphis.

Vendredi, le bureau a envoyé un autre courriel indiquant qu’il s’agirait de Justin Johnson, Hernandez Govan et Jermarcus Johnson, même si Jermarcus Johnson a déjà plaidé coupable. FOX13 a contacté le bureau pour obtenir des éclaircissements supplémentaires.

