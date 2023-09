Le procès pour meurtre de Nathaniel Veltman est en cours et la sélection du jury se poursuit

La sélection du jury a commencé au palais de justice supérieur de Windsor pour le procès d’un homme de 22 ans accusé d’avoir tué trois générations d’une famille musulmane de Londres avec sa camionnette.

En juin 2021, cinq membres de la famille Afzaal se promenaient en été le long de Hyde Park Road, dans l’ouest de Londres, lorsqu’ils ont été délabrés.

Quatre personnes sont mortes, dont le père Salman, la mère Madiha, la fille Yumna, 15 ans, et la grand-mère Talat.

Le seul survivant était un garçon de neuf ans qui a été blessé, s’est rétabli depuis et vit désormais chez des proches.

Quelques instants après l’accident, la police de Londres a arrêté et inculpé Nathaniel Veltman. Il a plaidé non coupable à quatre chefs d’accusation de meurtre au premier degré et à un chef de tentative de meurtre.

À l’époque, la police et les politiciens avaient qualifié l’incident de motivé par la haine.

Avant le début des débats, le Conseil national des musulmans canadiens s’est adressé aux médias présents.

L’imam Abd Alfatah Twakkal a déclaré : « Au cours des prochains mois, alors que ce procès aura lieu, nous espérons qu’à la fin, justice sera rendue. Nous espérons que nous pourrons continuer à guérir en tant que communauté et que nous parviendrons à un certain degré de clôture. »

Le procès a été déplacé de Londres à Windsor après qu’un changement de lieu ait été accordé par la juge Renee Pomerance.

La sélection du jury a commencé mardi et devrait se poursuivre mercredi avec le début des témoignages une fois que tous les jurés seront en place.