Le procès pour liberté d’expression de Disney contre Ron DeSantis rejeté par un juge fédéral

ORLANDO, Floride (AP) — Un juge fédéral a rejeté mercredi le procès pour liberté d’expression intenté par Disney contre le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, ce qui porte un revers aux espoirs de l’entreprise de reprendre le contrôle du district qui gouverne Walt Disney World après sa reprise par les personnes nommées par le gouverneur.

Le juge de district américain Allen Winsor à Tallahassee a déclaré dans sa décision que Disney n’avait pas qualité pour agir dans le cadre du procès intenté au titre du premier amendement contre le gouverneur républicain et le secrétaire du Département des opportunités économiques de Floride. Le juge a également déclaré que la plainte de Disney contre les personnes nommées par DeSantis au sein du district administratif de Disney World manquait de fondement.

Disney a annoncé son intention de faire appel de la décision du juge fédéral. Un procès distinct pour savoir qui contrôle le district est toujours en cours devant le tribunal d’État d’Orlando.

Disney avait fait valoir que la législation signée par DeSantis et adoptée par l’Assemblée législative contrôlée par les Républicains qui a transféré le contrôle du district dirigeant de Disney World, des partisans de Disney aux personnes nommées par DeSantis, était en représailles à l’opposition publique de l’entreprise au projet de l’État. Loi « Ne dites pas gay ». La loi de 2022 a interdit les cours en classe sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans les premières classes et a été défendue par DeSantis, qui avait utilisé Disney comme un punching-ball dans ses discours de campagne jusqu’à récemment. a suspendu sa campagne pour l’investiture présidentielle du GOP 2024.

Les partisans de Disney ont dirigé le district, qui fournit des services municipaux tels que la lutte contre les incendies, la planification et la lutte contre les moustiques, pendant plus de cinq décennies après sa création par le Parlement en 1967.

DOSSIER – Le candidat républicain à la présidentielle, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, s’exprime lors d’un événement de campagne au Wally’s Bar, le mercredi 17 janvier 2024, à Hampton, NH. Un juge fédéral a rejeté mercredi le procès du premier amendement de Disney contre le gouverneur Ron DeSantis, quittant ainsi l’entreprise. l’espoir de reprendre le contrôle d’un district qui gouverne Walt Disney World dans sa lutte contre une autre contestation judiciaire de l’État. (Photo AP/Michael Dwyer, dossier)

Winsor, qui a été nommé à la magistrature par le président Donald Trump en 2019, a déclaré dans sa décision que Disney n’avait pas qualité pour poursuivre le gouverneur parce que DeSantis avait déjà choisi les personnes nommées au conseil d’administration du district administratif.

“Parce que Disney demande une injonction, il doit alléguer un préjudice futur imminent (…) et il n’a pas allégué de faits montrant que toute nomination future imminente contribuerait à son préjudice”, a écrit le juge.

En rejetant la plainte contre les personnes nommées par DeSantis au conseil d’administration du district, Winsor a écrit que lorsqu’une loi est à première vue constitutionnelle, les plaignants ne peuvent pas faire valoir la liberté d’expression pour la contester parce qu’ils pensent que les législateurs ont agi pour des motifs inconstitutionnels. La loi qui a réorganisé le district de Disney World n’a pas distingué Disney par son nom mais plutôt des districts spéciaux créés avant la ratification de la Constitution de Floride, un groupe qui comprenait le district de Disney et une poignée d’autres districts, a-t-il déclaré.

“Ici, de même, personne ne lisant le texte des lois contestées ne supposerait qu’elles soient dirigées contre Disney”, a écrit le juge. “Les lois ne mentionnent pas Disney.”

Le président du district remanié nommé par DeSantis, Martin Garcia, a qualifié le procès de diversion. Il a déclaré que maintenant que cela est derrière eux, les membres du conseil d’administration peuvent se concentrer sur les changements appropriés dans les opérations du district « pour promouvoir la transparence et la responsabilité tout en apportant plus de prospérité à davantage de personnes en Floride ».

Disney a déclaré que l’affaire était trop importante pour y mettre un terme, avec de graves implications pour l’État de droit.

“Si rien n’est contesté, cela créerait un dangereux précédent et permettrait aux États d’utiliser leurs pouvoirs officiels comme une arme pour punir l’expression de points de vue politiques avec lesquels ils ne sont pas d’accord”, a déclaré Disney dans un communiqué.

L’attaché de presse du gouverneur, Jeremy Redfern, a déclaré que la décision du juge soutenait la conviction de DeSantis selon laquelle Disney n’avait pas droit à son « propre gouvernement spécial ».

“L’époque où Disney contrôlait son propre gouvernement et était placé au-dessus des lois est révolue depuis longtemps”, a déclaré Redfern.

Avant que le contrôle du district ne passe des mains des alliés de Disney aux personnes nommées par DeSantis au début de l’année dernière, les partisans de Disney membres de son conseil d’administration ont signé des accords avec Disney transférant le contrôle de la conception et de la construction de Disney World à l’entreprise. Les nouveaux nommés DeSantis a affirmé que les « accords de dernière minute » avaient neutralisé leurs pouvoirs, et le district a poursuivi l’entreprise devant le tribunal de l’État d’Orlando pour faire annuler les contrats.

Disney a déposé des demandes reconventionnelles, notamment en demandant au tribunal d’État de déclarer les accords valides et exécutoires.

Depuis la prise de contrôle du district par les personnes nommées par DeSantis, environ 50 de ses 370 employés sont partis, avec beaucoup se plaignent que le district est devenu politisé et que les antécédents des cinq personnes nommées par DeSantis ont été distrayants.

Disney, qui emploie plus de 75 000 personnes dans le centre de la Floride, a annoncé son intention de réaliser 17 milliards de dollars d’investissements à Disney World au cours de la prochaine décennie, ce qui créera 13 000 emplois supplémentaires.

Mais le PDG de Disney, Bob Iger, a décrit l’année dernière les mesures prises par DeSantis et la législature de Floride comme « anti-business » et « anti-Floride ». L’année dernière, Disney a abandonné son projet de construire un nouveau campus dans le centre de la Floride et délocaliser 2 000 employés du sud de la Californie pour travailler dans la technologie numérique, la finance et le développement de produits après une année d’attaques de DeSantis et des législateurs républicains.

Suivez Mike Schneider sur X : @MikeSchneiderAP.