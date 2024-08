Le procès pour invasion de domicile et viol d’un homme accusé du meurtre de Pava LaPere doit commencer lundi

BALTIMORE — Le premier des deux procès d’un homme de 33 ans accusé de deux crimes macabres qui ont secoué Baltimore l’automne dernier devrait commencer avec la sélection du jury lundi.

Les autorités chargées de l’application de la loi affirment Jason Billingsley En septembre, un homme a fait irruption dans une maison du quartier Upton de West Baltimore, a maîtrisé un couple sous la menace d’une arme, a agressé sexuellement la femme et a mis le feu aux deux personnes trois jours avant d’étrangler et de matraquer un entrepreneur en technologie Pavé LaPere à mort.

Les procureurs ont fait part de leur intention de demander une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle dans chaque cas, s’ils obtiennent des condamnations contre Billingsley pour les accusations les plus graves.

Il devrait être jugé devant le tribunal de circuit de la ville de Baltimore, d’abord dans le cas d’invasion de domicile dans lequel il est accusé de tentative de meurtre au premier degré, de viol au premier et au deuxième degré, d’agression au premier degré et de séquestration.

L’avocat de Billingsley, le défenseur public Jason Rodriguez, n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Selon les documents d’accusation, la femme accusée d’agression sexuelle par Billingsley a déclaré aux autorités qu’elle avait entendu un fort bruit de cognement au petit matin du 19 septembre 2023. Il y avait un homme à sa porte qui s’est identifié comme un ouvrier d’entretien, selon les documents d’accusation, a donné un coup de pied dans la porte et a pointé une arme sur la femme et son petit ami.

La femme a déclaré que l’agresseur l’avait attachée avec du ruban adhésif et avait menotté son petit ami avant de la violer à plusieurs reprises et de lui trancher le cou avec un couteau, ont écrit les détectives dans les documents d’accusation. L’agresseur a ensuite versé du liquide sur le couple et a mis le feu à eux et à leur appartement au sous-sol.

Les médecins ont emmené la femme au centre de traumatologie de l’université du Maryland et l’homme au centre de traitement des brûlés du centre médical Johns Hopkins Bayview. Les documents d’accusation indiquent qu’ils ont tous deux subi des brûlures au deuxième et au troisième degré. Une autre personne non identifiée a également été blessée. Les pompiers ont estimé que l’incendie avait causé 15 000 dollars de dégâts.

Les détectives ont écrit qu’ils avaient trouvé les « fruits du crime » dans un sac à dos retrouvé dans les buissons de l’arrière-cour de la maison en rangée d’Upton.

Dans le sac à dos noir et vert citron, les enquêteurs ont trouvé un couteau dentelé, des rouleaux de ruban adhésif, plusieurs morceaux de ruban adhésif usagé avec des cheveux dessus, des menottes, un sweat-shirt à capuche et des emballages de préservatifs, selon les documents d’accusation. À côté du sac à dos, ils ont trouvé un récipient d’eau de Javel, un bidon d’essence et un briquet.

Les détectives ont écrit dans les documents d’accusation qu’ils avaient identifié Billingsley grâce à des images de sécurité du jour du cambriolage, qui le montraient portant un masque, et de la veille, lorsque Billingsley était photographié « en train de réparer des choses, de faire des travaux de jardinage et de marcher à l’intérieur des lieux ».

Le petit ami de la femme a également identifié Billingsley à partir d’une série de photos.

L’homme et la femme que Billingsley est accusé d’avoir agressé, April Hurley et Jonte Gilmore, l’a poursuivi en justice ainsi que les entreprises qui l’employait comme ouvrier d’entretien d’immeuble. Le Baltimore Sun n’identifie généralement pas les victimes d’agression sexuelle sans leur consentement, mais Hurley et ses avocats ont tenu une conférence de presse pour annoncer le procès.

Le 25 septembre 2023, six jours après que la police a déclaré que Billingsley s’était introduit par effraction dans la maison mitoyenne d’Upton, la police de Baltimore s’est rendue dans un immeuble d’appartements à Mount Vernon où quelqu’un a trouvé le corps d’une femme sur le toit, ensanglanté avec un « traumatisme crânien apparent », ont déclaré les autorités. Il s’agissait de LaPere, une entrepreneuse technologique de renommée locale, et les médecins ont immédiatement déclaré son décès.

Les enquêteurs de la brigade criminelle ont examiné les images de surveillance de l’immeuble. Selon les documents d’accusation, la vidéo montre LaPere entrer dans le hall de l’immeuble vers 23h30 le 22 septembre et laisser entrer un homme portant un sweat à capuche gris, qui lui a fait signe d’entrer dans l’immeuble. Les enquêteurs les ont regardés monter ensemble dans un ascenseur.

Plus tard, les enquêteurs ont écrit à propos de la vidéo : « On peut voir le suspect quitter la cage d’escalier dans le hall avec son sweat-shirt à capuche gris à la main, se précipitant vers une sortie. L’homme noir a localisé la porte d’entrée et a pu le voir s’essuyer la main droite sur son short avant de sortir du bâtiment. »

Selon les documents d’accusation, la police a utilisé les bases de données du département et l’examen par un témoin de la vidéo de surveillance pour identifier Billingsley. Il est accusé de meurtre au premier degré et d’utilisation d’une arme mortelle dans l’intention de blesser autrui. Les détectives ont noté qu’il y avait une brique à côté du corps de LaPere.

Billingsley devrait être jugé pour les accusations découlant de la mort de LaPere immédiatement après la fin de son premier procès. Un jury distinct sera sélectionné pour entendre cette affaire.

Le juge du circuit de Baltimore, Robert K. Taylor, a rejeté une demande de Billingsley visant à exclure vidéo de son interrogatoire de police du procès pour meurtre, ce qui signifie que les procureurs diffuseront probablement la vidéo de deux heures au tribunal.

La nouvelle du meurtre de l’entrepreneur de 26 ans a provoqué une onde de choc dans tout Baltimore l’automne dernier, touchant particulièrement de près la scène technologique très soudée de la ville, où LaPere était considéré comme un leader. Décès d’un diplômé de l’Université Johns Hopkins aussi factures inspirées à l’Assemblée générale du Maryland, dont l’un, selon ses partisans, pourrait empêcher des attaques comme la sienne.

En 2015, Billingsley a été condamné à 30 ans de prison, dont 14 avec sursis, pour une infraction sexuelle au premier degré. Il a été libéré début octobre 2022 après avoir obtenu des crédits de réduction de peine, ou de « bon temps », pendant son incarcération.

L’un des projets de loi déposés en l’honneur de LaPere interdira aux personnes reconnues coupables de viol au premier degré de bénéficier de crédits de diminution de peine. Promulguée par le gouverneur démocrate Wes Moore, cette loi entrera en vigueur le 1er octobre.

