Le procès pour fusillade dans une école d’Oxford retardé par l’appel des parents

DETROIT (AP) – La Cour suprême du Michigan a reporté mardi le procès de janvier des parents de l’adolescent qui a tué quatre élèves de son lycée, une victoire pour les avocats de la défense qui soutiennent que les accusations d’homicide involontaire ne conviennent pas.

Le tribunal a ordonné à la cour d’appel de l’État d’entendre un appel de James et Jennifer Crumbley.

L’ordre est apparu par coïncidence un jour avant le premier anniversaire de la fusillade à Oxford High School. Ethan Crumbley, qui avait 15 ans à l’époque, a tué quatre élèves et en a blessé six autres plus un enseignant.

Le jeune homme de 16 ans a récemment plaidé coupable de meurtre et de terrorisme.

Les parents de l’adolescent sont accusés d’ignorer ses besoins en santé mentale et de rendre une arme accessible à la maison. Les avocats de la défense soutiennent que les Crumbley ne peuvent être tenus pénalement responsables des actes indépendants d’Ethan Crumbley.

La Cour suprême a déclaré que l’appel se limitait à déterminer s’il y avait “des preuves suffisantes de causalité” pour envoyer les Crumbleys en procès.

La sélection du jury devant le tribunal du comté d’Oakland était prévue pour le 17 janvier.

“Les Crumbley n’ont pas conseillé EC dans la commission de la fusillade à l’école ni agi conjointement avec EC de quelque manière que ce soit”, a déclaré l’avocate Shannon Smith dans un dossier au tribunal, en utilisant les initiales d’Ethan Crumbley. “Au contraire, les Crumbley ne savaient pas que leur fils avait l’intention de commettre plusieurs homicides.”

Ed White, l’Associated Press