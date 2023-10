Le procès pour fraude du PDG de l’échange cryptographique effondré FTX devrait commencer mardi

Pendant un certain temps, Sam Bankman-Fried a tenté de convaincre les politiciens et le public qu’il était le prochain JP Morgan. Il doit maintenant convaincre un jury qu’il n’était pas, en réalité, le prochain Bernie Madoff.

Le procès de Bankman-Fried, le fondateur de la société de courtage de crypto-monnaie en faillite FTX, débutera mardi avec la sélection du jury. Les procureurs du district sud de New York devraient présenter une plainte contre Bankman-Fried alléguant qu’il aurait volé des milliards de dollars de dépôts de clients FTX et utilisé cet argent pour financer son fonds spéculatif, acheter des biens immobiliers et gagner des millions de dollars. des dons de campagne illégaux aux démocrates et aux républicains dans le but d’acheter de l’influence sur la réglementation des crypto-monnaies à Washington.

Bien que l’affaire implique le monde complexe des crypto-monnaies, les procureurs devraient essayer de la résumer aux termes les plus simples pour les jurés : Bankman-Fried a pris l’argent des clients et l’a utilisé d’une manière qu’il n’était pas censé faire.

« Les procureurs vont dire ‘regardez où est passé l’argent et comment il a été dépensé' », a déclaré Michael Zweiback, co-fondateur du cabinet d’avocats Zweiback, Fiset & Zalduendo LLP et ancien procureur fédéral. « Cette affaire porte moins sur des investissements compliqués que sur une fraude de type jardinier. »

Des débuts modestes à des milliards sur papier

Avant que FTX ne s’effondre et ne dépose le bilan en novembre dernier, Bankman-Fried était l’une des personnes les plus puissantes du secteur des cryptomonnaies. « SBF » avait une valeur nette estimée à 32 milliards de dollars américains l’année dernière, du moins sur le papier. Il a interagi avec d’anciens présidents, des hommes politiques des deux côtés de l’allée, des célébrités et des PDG. Lorsque les petites sociétés de cryptographie ont commencé à imploser au début de 2022, Bankman-Fried a déclaré au public qu’il contribuerait à soutenir le marché, ce qui a suscité des comparaisons avec JP Morgan.

Bankman-Fried, 31 ans, a fondé FTX en 2019 et sa société s’est développée rapidement. Le fils de professeurs de l’Université de Stanford, connu pour jouer au jeu vidéo League of Legends lors des réunions, Bankman-Fried a attiré des investissements des plus hauts échelons de la Silicon Valley. FTX est rapidement devenu le deuxième plus grand courtier en crypto derrière Binance.

Bankman-Fried et son cercle restreint de dirigeants dirigeaient leur empire cryptographique alors en pleine croissance depuis les Bahamas, depuis le complexe d’appartements de luxe d’Albany, où des célébrités comme Tiger Woods et Justin Timberlake ont des maisons de vacances.

FTX avait en réalité deux secteurs d’activité : une maison de courtage où les clients pouvaient déposer, acheter et vendre des actifs de crypto-monnaie sur la plateforme FTX, et un fonds spéculatif affilié connu sous le nom d’Alameda Research, qui prenait des positions hautement spéculatives dans divers investissements en crypto-monnaie.

Alors qu’Alameda commençait à accumuler des pertes lors du déclin du marché des cryptomonnaies l’année dernière, les procureurs allèguent que Bankman-Fried avait dirigé le transfert de fonds des comptes clients de FTX vers Alameda pour boucher les trous dans le bilan du hedge fund.

REGARDER | Le fondateur de FTX arrêté aux Bahamas et accusé de plusieurs crimes aux États-Unis : Le fondateur de FTX accusé de plusieurs crimes financiers Le gouvernement américain a accusé Samuel Bankman-Fried, le fondateur de l’échange de crypto-monnaie FTX, aujourd’hui disparu, de nombreux délits financiers après avoir été arrêté aux Bahamas. Il risque des décennies de prison s’il est reconnu coupable.

Le château de cartes construit par Bankman et ses lieutenants s’est effondré début novembre, lorsque des rapports ont fait surface sur l’état du bilan d’Alameda. Des investisseurs effrayés, qui avaient déjà vu plusieurs sociétés de cryptographie s’effondrer au cours de l’année, ont rapidement retiré leur argent de FTX et, en quelques jours, la société était en faillite.

John Ray III, l’expert en restructuration chargé de nettoyer FTX en faillite, a décrit les conditions au sein de FTX comme étant pires que celles d’Enron, longtemps considéré comme la référence en matière de malversations d’entreprise dans la culture populaire.

Bankman-Fried devrait se retrouver face à face avec ses anciens lieutenants chez FTX pour la première fois depuis son effondrement.

Plusieurs d’entre eux ont accepté de plaider coupables de crimes mineurs en échange de leur témoignage contre lui. Cela inclut Caroline Ellison, qui était la PDG d’Alameda et la petite amie occasionnelle de Bankman-Fried, ainsi que le co-fondateur de FTX, Gary Wang.

Ryan Salame, un autre haut dirigeant de FTX, a plaidé coupable le 7 septembre d’avoir apporté des contributions illégales à la campagne républicaine au nom de Bankman-Fried, qui versait publiquement des contributions aux démocrates. On ne sait pas si Salame témoignera contre Bankman-Fried.

Ellison devrait être le témoin central de l’accusation. Les procureurs compteront probablement sur elle pour démontrer que l’effondrement de FTX n’était pas dû à quelques erreurs, comme le prétend Bankman-Fried, mais à une fraude. Elle a déjà déclaré dans une déclaration par l’intermédiaire de ses avocats qu’elle savait que transférer l’argent des clients de FTX vers Alameda était une erreur.

John J. Ray III a été nommé PDG de FTX l’année dernière et a été chargé de récupérer les fonds des clients de la société en faillite. (Nathan Howard/Getty Images)

« J’espère que le gouvernement sera en mesure de montrer que Bankman-Fried savait que ce qu’il faisait était mal, et voici les personnes présentes dans la salle qui peuvent corroborer cette histoire », a déclaré Christine Adams, ancienne procureure fédérale et associée. chez Adams, Duerk et Kamenstein.

La défense devrait faire valoir que même si Bankman-Fried a commis certaines erreurs, celles-ci ne constituent pas une fraude et que FTX n’est que la dernière victime de l’effondrement généralisé du marché des cryptomonnaies l’année dernière. Jusqu’à ce que le juge qui présidait l’affaire lui retire ses privilèges informatiques, Bankman-Fried lui-même a passé des mois à contacter les journalistes et à publier sur les réseaux sociaux pour expliquer ses actions.

« Écoutez, j’ai fait une erreur », a-t-il déclaré dans une interview à distance avec Andrew Ross Sorkin du New York Times à la fin de l’année dernière.

Bankman-Fried a été extradé des Bahamas vers New York en décembre.

Avant la révocation de sa caution, Bankman-Fried avait été autorisé à vivre avec ses parents dans leur maison de Palo Alto, en Californie, avec des règles strictes limitant son accès aux appareils électroniques. Bankman-Fried a reçu l’ordre d’être emprisonné après que le juge Lewis A. Kaplan a déclaré qu’il y avait des raisons probables de croire qu’il essayait de falsifier des témoins potentiels, dont Ellison, dans l’affaire.

L’hiver crypto en cours

D’une manière générale, l’industrie de la cryptographie ne s’est toujours pas rétablie depuis l’effondrement de FTX. Les prix de l’Ethereum et du Bitcoin, les deux crypto-monnaies les plus utilisées, sont toujours en baisse des deux tiers par rapport à ce qu’ils étaient il y a un an et le volume des échanges de crypto est la moitié de ce qu’il était. Le marché des NFT, des objets numériques artificiellement rares destinés à créer des versions numériques uniques de souvenirs ou de photographies, s’est pratiquement évaporé. Environ 3 000 NFT s’échangent quotidiennement, contre plus de 40 000 par jour il y a un an, selon NonFungible.com.

Même les anciens concurrents de Bankman-Fried sont confrontés à leur propre contrôle juridique. Cet été, la Securities and Exchange Commission a porté contre Binance et son fondateur Changpeng Zhao des accusations similaires aux allégations portées contre FTX, notamment le mélange des fonds des clients avec les investissements de l’entreprise. Coinbase, l’échange cryptographique coté en bourse, a également été accusé par la SEC de violations des valeurs mobilières.