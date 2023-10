Le procès pour fraude de Trump va s’ouvrir devant un tribunal de New York

L’ancien président américain Donald Trump débarque de son avion « Trump Force One » à l’aéroport d’Aberdeen le 1er mai 2023 à Aberdeen, en Écosse.

James a allégué que les défendeurs avaient mal déclaré la valeur des propriétés immobilières de plusieurs milliards de dollars dans les dossiers commerciaux afin d’obtenir de meilleures conditions de prêt et d’assurance, ainsi que des avantages fiscaux.

Le procès, auquel Trump dit vouloir assister, intervient un an après que la procureure générale de New York, Letitia James, l’a poursuivi, ainsi que son entreprise, trois de ses enfants adultes et de hauts responsables de la Trump Organization.

Le procès pour fraude civile de 250 millions de dollars qui pourrait interdire définitivement à Donald Trump de faire des affaires à New York devrait débuter lundi.

James a remporté une victoire massive contre Trump et d’autres accusés la semaine dernière lorsque le juge Arthur Engoron a statué qu’ils étaient responsables des allégations de fraude. Dans cette décision, Engoron a annulé les certificats commerciaux des défendeurs à New York et a ordonné à un séquestre indépendant de superviser leur dissolution.

James, qui prévoit également de comparaître devant la Cour suprême de Manhattan lundi matin, a déclaré dans un communiqué : « Pendant des années, Donald Trump a faussement gonflé sa valeur nette pour s’enrichir et tromper le système ».

« Nous avons gagné notre cause la semaine dernière et avons prouvé que sa prétendue valeur nette était depuis longtemps enracinée dans une fraude incroyable », a déclaré James. « Peu importe votre richesse ou votre puissance, il n’existe pas deux systèmes de lois pour les habitants de ce pays. L’État de droit doit s’appliquer de la même manière à tout le monde, et il est de ma responsabilité de veiller à ce qu’il en soit ainsi. »

C’est Engoron, et non un jury, qui décidera si les accusés sont responsables des six autres plaintes lors du procès, qui devrait se terminer fin décembre.

C’est une nouvelle en développement. Veuillez vérifier à nouveau les mises à jour.