Le procès pour fraude de Donald Trump est sur le point de commencer – mais il affirme que ses rivaux « veulent l’avoir » | Actualités américaines

Donald Trump a laissé entendre qu’il ferait une apparition surprise au premier jour de son procès pour fraude « ahurissante » qui s’ouvre aujourd’hui à New York.

L’ancien président, qui est le favori pour être le candidat républicain à l’élection présidentielle de l’année prochaine, est l’accusé central du procès civil qui s’ouvre aujourd’hui dans une salle d’audience du sud de Manhattan.

Trump, ainsi que plusieurs membres de sa famille et d’autres associés, sont accusés d’avoir gonflé la valeur de l’empire immobilier Trump de plusieurs milliards de dollars pour garantir des prêts dans une affaire intentée par la procureure générale de New York, Letitia James.

Mardi la semaine dernière, une remarquable décision préalable au procès du juge Arthur Engoron a déclenché la perspective que Trump perde sa licence commerciale à New York, ce qui pourrait l’obliger à vendre toutes ses propriétés new-yorkaises, y compris l’emblématique Trump Tower sur la 5e Avenue.

On s’attendait à ce que Trump n’assiste pas à ce procès à moins d’être contraint de témoigner.

Cependant, des documents judiciaires dans un procès distinct, publiés à la fin de la semaine dernière, font allusion à une potentielle confrontation en salle d’audience avec le juge Engoron qu’il a qualifié de « dérangé ».

Trump devait comparaître devant un tribunal de Floride dans le cadre d’une affaire qu’il avait intentée pour poursuivre son ancien avocat, Michael Cohen. Cependant, il a cherché à retarder cette affaire afin de comparaître en personne au procès de New York.

» Par l’intermédiaire d’un avocat, le demandeur [Trump] a déclaré qu’il assisterait en personne à son procès à New York – au moins chaque jour de la première semaine du procès », indiquent les documents judiciaires relatifs au procès en Floride.

Hier soir, dans un double langage trumpien, l’ancien président a déclaré : « D’après les médias, j’assisterai demain au procès civil à New York où un juge anti-Trump tente de faire tomber la Trump Organization et de me briser financièrement. « .

Les reportages étaient basés sur sa propre indication d’assister au procès de New York.

Image:

Trump pourrait être sur le point de perdre la Trump Tower. Photo : AP





Sa potentielle comparution pourrait déclencher une longue série de procès

S’il comparaît, l’affaire marquera le début d’une longue série de procès civils et pénaux sans précédent contre le 45e président des États-Unis à New York, en Géorgie et en Floride.

Faisant référence au procès pour fraude d’aujourd’hui, Trump a déclaré hier soir : « Un juge anti-Trump tente de faire tomber l’organisation Trump et de me briser financièrement. »

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique à ses partisans dans tout le pays, il a déclaré : « Les démocrates cherchent à faire tomber la célèbre « Trump Tower » et à m’imposer ce que certains appellent « la peine de mort des entreprises ». Ce sera le PREMIER PROCÈS dans le pays. La série de chasses aux sorcières des démocrates vise à détruire notre campagne présidentielle de 2024. »

L’affaire a été portée par le procureur général de New York après que l’ancien avocat de Trump, Michael Cohen, a révélé ce qu’il prétendait démontrer une fraude massive de la part de M. Trump.

Il semblerait que la Trump Organization ait régulièrement gonflé la valeur des actifs de l’ancien président à hauteur de milliards de dollars et la taille de ses propriétés afin d’obtenir de meilleures conditions auprès des banques et des assureurs.

Dans un exemple allégué par le procureur général, il est affirmé que le triplex penthouse de Trump dans la Trump Tower mesurait 30 000 pieds carrés alors qu’en réalité il fait un tiers de cette taille.

Pour le défendre, ses avocats ont affirmé que les déclarations sur la valeur de ses actifs n’avaient jamais été invoquées par les banques, qui ne se sont jamais plaintes d’avoir été induites en erreur.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:39

Septembre : Trump « ne pense pas » à la prison



Il pourrait perdre sa propriété new-yorkaise – mais Trump dit qu’il s’agit d’une « chasse aux sorcières »

Le procureur général James demande une amende de 250 millions de dollars (201,3 millions de livres sterling) et interdit à Trump et à ses fils Donald Trump Jr et Eric Trump de diriger l’entreprise familiale.

La décision préalable au procès met déjà en péril la capacité de M. Trump à contrôler ses propriétés new-yorkaises, car il est incapable de les exploiter sans licence commerciale.

Ses avocats chercheront probablement à clarifier cette décision devant le tribunal cette semaine, peut-être en présence de leur client désormais également.

Financièrement et symboliquement, cela représente un moment immense pour Donald Trump. Il risque de perdre le contrôle d’un empire immobilier dans une ville à partir de laquelle il a bâti sa fortune et sa renommée.

Mais politiquement, cela correspond parfaitement à son récit de « chasse aux sorcières » ; une affaire portée par un juge et un procureur général, tous deux ont déclaré des démocrates, qui, selon lui, « veulent l’avoir ». C’est un récit qui trouve incontestablement un écho auprès de ses partisans à travers le pays.

« J’ai un juge dérangé qui déteste Trump, qui a mené cette fausse affaire devant un tribunal de New York à une vitesse jamais vue auparavant », a-t-il écrit sur sa plateforme de médias sociaux, Truth Social.

L’affaire devrait durer jusqu’en décembre.