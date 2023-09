Le procès pour enlèvement et terrorisme après la découverte d’un garçon mort dans l’enceinte du Nouveau-Mexique s’ouvre avec le témoignage de sa mère

ALBUQUERQUE, NM (AP) — Les procureurs fédéraux ont présenté mardi le témoignage en larmes de la mère d’un enfant malade qui a été emmené de son domicile en Géorgie par des proches sans sa permission vers un campement isolé dans le désert du nord du Nouveau-Mexique, où il est décédé.

Quatre membres de la famille, dont les tantes du garçon, font face à des accusations d’enlèvement ou de terrorisme, ou les deux, qui découlent d’un raid mené en août 2018 à la recherche du garçon de 3 ans dans un campement sordide près de la frontière du Colorado. Les autorités ont déclaré avoir découvert les suspects vivant avec 11 enfants affamés, sans eau courante, dans un campement entouré de bermes de pneus et proche d’un champ de tir où des armes et des munitions ont été saisies.

Le corps gravement décomposé d’Abdul-Ghani Wahhaj a finalement été retrouvé dans un tunnel souterrain de l’enceinte.

La mère d’Abdul-Ghani, Hakima Ramzi, a raconté son amour et son dévouement envers un fils joyeux qui vivait avec de graves troubles du développement et des crises fréquentes – et son choc lorsque son mari, Siraj Ibn Wahhaj, et son frère l’ont accusée d’avoir jeté des sorts sur le garçon.

« Il m’a accusé de magie noire, je ne suis pas le genre de femme à pratiquer la magie noire », a déclaré Ramzi, originaire du Maroc, qui s’exprimait dans un anglais approximatif.

Ramzi a déclaré que ses dénégations étaient tombées dans l’oreille d’un sourd. Elle a expliqué que son mari et sa sœur avaient voyagé à l’étranger pour en apprendre davantage sur les guérisons alternatives basées sur le Coran.

Après avoir demandé le divorce, Ramzi a déclaré que Siraj Ibn Wahhaj avait emmené leur fils dans un parc et n’était jamais revenu. Elle a tenté en vain, dit-elle, de les retrouver par téléphone avant de s’adresser à la police puis aux services de protection de l’enfance.

Les autorités affirment que la famille s’est livrée à des exercices d’armes à feu et à des entraînements tactiques en préparation d’attaques contre le gouvernement, liés à la croyance apparente de certains que le garçon serait ressuscité sous la forme de Jésus-Christ, puis expliquent quels gouvernements et institutions privées corrompus devaient être éliminés.

Siraj Ibn Wahhaj, le père du garçon, ainsi que ses sœurs Hujrah et Subhanah Wahhaj, ainsi que le mari de cette dernière, Lucas Morton, ont été accusés de complot en vue de commettre une infraction contre les États-Unis, entre autres accusations. Morton et Siraj Ibn Wahhaj ont également été accusés de complot visant à tuer des membres du gouvernement américain.

Parce que la cause du décès n’a jamais été déterminée, les procureurs fédéraux ont opté pour des accusations d’enlèvement, mais Siraj Ibn Wahhaj est le seul à ne pas encore être inculpé en raison de son statut légal de père du garçon.

Les procureurs prévoient de présenter des preuves selon lesquelles Siraj Ibn Wahhaj et sa compagne Jany Leveille, un ressortissant haïtien, ont emmené Abdul-Ghani en décembre 2017 pour se réinstaller au Nouveau-Mexique, où ils ont accompli des rituels de prière quotidiens sur le garçon alors qu’il pleurait et écumait à la bouche. Ils affirment également que l’enfant a été privé de médicaments en raison de problèmes de santé. Leveille a été initialement accusée d’enlèvement et d’accusations liées au terrorisme, mais elle a accepté une réduction de peine pour les accusations liées aux armes. Elle ne s’est pas présentée au procès.

Les avocats de la défense des sœurs Hujrah et Subhanah Wahhaj ont déclaré mardi au jury que les allégations de terrorisme contre les mères et les natifs de New York sont largement basées sur un journal fantastique écrit par Leveille sur sa conviction qu’Abdul-Ghani serait ressuscité.

« Tout cela est complètement hypothétique », a déclaré Donald Kochersberger, qui représente Hujrah Wahhaj. « Tout cela n’est qu’un fantasme. » Il a déclaré que les efforts acharnés de la famille pour obtenir un abri de base dans un environnement difficile et isolé étaient présentés à tort par les procureurs comme du terrorisme.

Il a ajouté que la mort d’Abdul-Ghani peu après son arrivée au Nouveau-Mexique était une issue choquante et triste pour un garçon à la santé fragile, mais que ce que le gouvernement interprète comme un enlèvement « n’est en réalité qu’une famille voyageant ensemble au Nouveau-Mexique ».

Siraj Ibn Wahhaj, qui a décliné son droit à l’assistance d’un avocat, a averti les jurés que « le gouvernement tentera de présenter la proximité familiale comme du terrorisme ».

Il a exhorté les jurés à se faire leur propre opinion sur la crédibilité des témoignages recueillis par le FBI à partir d’entretiens avec des enfants.

Les avocats des accusés ont déclaré précédemment que leurs clients ne feraient pas l’objet d’accusations liées au terrorisme s’ils n’étaient pas musulmans. Le grand-père du garçon disparu est le religieux musulman Siraj Wahhaj, qui dirige une mosquée bien connue de la ville de New York qui a attiré des radicaux au fil des ans, y compris un homme qui a ensuite contribué à l’attentat à la bombe contre le World Trade Center en 1993.

L’aîné Wahhaj a regardé le procès mardi après-midi depuis la tribune de la salle d’audience.

« Je suis ici avec un esprit ouvert », a-t-il déclaré. « Ma religion nous dit de défendre la justice, même si c’est contre notre propre famille. »

Morgan Lee, Associated Press