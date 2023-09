Le procès pour crimes de guerre contre d’anciens dirigeants de sociétés pétrolières au Soudan s’ouvre en Suède

Deux anciens dirigeants d’une compagnie pétrolière suédoise ont été jugés à Stockholm, accusés de complicité dans des crimes de guerre au Soudan entre 1999 et 2003 – accusations qu’ils nient tous deux.

Le Suédois Ian Lundin et le Suisse Alex Schneiter sont accusés d’avoir demandé au gouvernement soudanais de confier à ses militaires la responsabilité de la sécurité sur le site de l’un des champs d’exploration de Lundin Oil, ce qui a ensuite conduit à des bombardements aériens, à la mort de civils et à l’incendie de villages entiers. , selon l’accusation.

En arrivant au tribunal, Lundin, l’ancien président de l’entreprise, a déclaré que lui et Schneiter, l’ancien directeur général, étaient « impatients de nous défendre ».

« Cela a été un processus très long, cette affaire pèse sur nous depuis 14 ans, aujourd’hui c’est le premier jour du procès et ce sera un procès très long », a-t-il déclaré aux journalistes devant le tribunal de district de Stockholm. « Nous sommes impatients de nous défendre devant un tribunal et nous pensons également que nous bénéficierons d’un procès équitable. »

Le procès devrait durer environ deux ans et demi et se terminer début 2026. Les 61 témoins du monde entier comprendront des experts, des employés de Lundin, d’anciens membres du personnel de l’ONU et l’ancien Premier ministre suédois Carl Bildt, qui a siégé au conseil d’administration de Lundin Oil. de 2001 jusqu’à devenir ministre des Affaires étrangères en 2006.

Bildt, qui a été interrogé par le parquet en 2015, a déclaré au journal suédois Dagens Nyheter qu’il était « très bizarre qu’il ait fallu un quart de siècle pour arriver à quelque chose ».

Le parquet est dirigé par l’unité nationale de lutte contre la criminalité organisée et devrait présenter son dossier de jeudi au 8 novembre.

Les procureurs affirment que Lundin Oil – aujourd’hui connue sous le nom d’Orrön Energy – a demandé à Khartoum de sécuriser un champ pétrolier potentiel dans ce qui est aujourd’hui le Soudan du Sud, sachant que cela signifierait s’emparer de la zone par la force.

Cela a rendu les dirigeants complices de crimes de guerre qui ont ensuite été perpétrés par l’armée soudanaise et les milices alliées contre des civils, selon l’acte d’accusation de 2021.

Le ministère public avait alors déclaré que les hommes étaient impliqués dans des actions contraires au droit international.

« Ce qui constitue une complicité au sens criminel, c’est qu’ils ont formulé ces exigences en dépit de leur compréhension ou, en tout cas, de leur indifférence à l’égard de l’armée et des milices qui mènent la guerre d’une manière interdite par le droit international humanitaire », a déclaré l’agence. en 2021.

La société et Scheniter ont nié ces allégations.

En 2021, les procureurs ont également déposé une plainte visant à confisquer 1,4 milliard de couronnes (100 millions de livres sterling) à l’entreprise, correspondant aux bénéfices de la vente de l’activité soudanaise en 2003.

La semaine dernière, Orrön Energy – le nom de la société depuis 2022, date à laquelle elle a vendu ses activités pétrolières et gazières au norvégien Aker BP dans le cadre d’un accord de 11 milliards de livres sterling – a déclaré que les procureurs avaient augmenté la réclamation à 2,4 milliards de couronnes.

L’entreprise a annoncé qu’elle contesterait cette réclamation.

La Suède a ouvert l’enquête en 2010 suite à un rapport sur la présence de l’entreprise au Soudan par l’organisation non gouvernementale néerlandaise PAX.

Le Soudan a mené une guerre pendant des décennies au Soudan du Sud, devenu indépendant en 2011, et ailleurs dans le pays. L’ancien président Omar al-Bashir, qui a gouverné entre 1989 et 2019, est recherché par la Cour pénale internationale de La Haye pour génocide et autres crimes de guerre présumés, ce qu’il nie.